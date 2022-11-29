伊斯坦堡爆炸案傷亡慘重，鬧區店家照開、地鐵不曾停駛，土耳其民族韌性從何而來？

文：鍾佑貞（中央社駐伊斯坦堡特派員）

伊斯坦堡鬧區13日經歷土耳其5年來最致命的一波攻擊，當天地鐵卻不曾停駛。24小時後，有別於網路對事件的爭辯或政客的尋仇叫囂，這座與流血事件共存的風華古都，好似早已以韌性自我定錨，運作如常。

塔克辛廣場（Taksim）獨立大街（Istiklal Street）像台北信義商圈及西門町的混合體，是購物區也是年輕人勝地，宛如伊斯坦堡的心臟。13日一聲轟天巨響，獨立大街靠近地鐵處冒出火光。放置爆炸物的花圃成為焦黑碎石，數名成人及孩童倒地不起，衣物滲出血漬，其他民眾尖叫奔離。最後數字：6死、81傷。

隔天嫌犯姓名與數張被警方逮捕、壓制在地的影像占據媒體版面。照片裡的她是艾巴希爾（Ahlam Albashir），接受初步偵訊時表示自己在敘利亞接受庫德族好戰分子訓練，經敘北城市阿夫林（Afrin）入境土耳其。

政府一宣布破案，政客爆氣要「庫德工人黨」（PKK）血債血還，鄉民在網路上筆戰不休，社論則暗指大選不到7個月，這恐怕又是政府難甩經濟爛尾的催票操作，各種陰謀論、質疑席捲推特及線上論壇。

「這案也太快破了吧？」、「庫德族說不是他們幹的」、「嫌犯膚色較深，怎麼可能是敘利亞人，我看是北非人」、「她怎麼可能又回到住處等著被抓？」自稱艾巴希爾姊姊的女子在短影音網站TikTok說，艾巴希爾是索馬利亞人，媒體則爆料極端主義政黨涉入此案。

政壇、虛擬世界即使紛擾，獨立大街居民顯然相對從容，烤肉店、自助餐、甜點店不見「哀悼歇業」的公告，迎客如常。冰淇淋店的排隊人潮也幾乎沒斷過，店員稱職演出逗弄遊客的戲碼。

「土耳其人可是走過數次政變的民族，心理素質強」，一名台商如此觀察。

炸毀的花圃已被清除，現場很快地立了紀念碑。數世紀以來，曾是鄂圖曼帝國首都的伊斯坦堡很難說是享有靜好歲月之處，而是不同文化薈萃、戰場及暴動抗爭的地點，多少說明了這座城市臨危不亂的底氣與這個民族的堅強韌性從何而來。

因此不難理解，在一個最低薪資不及新台幣1.5萬元的國度，居民是如何能夠在通貨膨脹率持續刷新紀錄、物價飆升2至3倍下慢活度日。

根據官方數據，土耳其通貨膨脹率因食品及能源價格飆升已連漲17個月，10月來到85.5％，刷新1997年來的紀錄。即使如此，週末逛街的人沒少，街角也常見民眾喝茶閒聊，或於博斯普魯斯海峽沿岸釣魚、吹風，認為只要耐心應處，通膨風暴終會過去。

5年前的元旦，伊斯坦堡高檔夜店Reina慶祝新年時，槍手據報稱扮成耶誕老人闖入掃射，造成至少39死、近80人受傷，如今流血事件再現，不怕嗎？日子怎麼過呢？

塔克辛巷內雜貨店老闆娘見外籍記者來訪熱情起身，聽了問題又坐回收銀台，僅說了句insallah（如果真主允許、祝福的話），不願多談。她沒說的，也許是人民強烈的集體意識，牽引土耳其前行。

舉凡對家庭、朋友、團體甚至上至國家這個概念，土耳其人多懷抱強烈忠誠度。鄰居及社區構成緊密互助網，常見民眾向龐大社群網絡求救、盼在眾人支持下能迎來轉機。在外人看來，土耳其人凝聚情感的方式及鄰里的頻繁互動，或許來得有點侵門踏戶，卻是土耳其文化的硬核。

爆炸案發生不到48小時，放眼望去，獨立大街盡是土耳其星月旗。這座人車交錯的城市，無論名稱是拜占庭、君士坦丁堡或伊斯坦堡，總能在次次事件後重生。政治、網民言論或是恐攻，或許多少擾動土耳其社會，但仍無法撼動這個民族對不可控的事，抱持順其自然的生命態度。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航