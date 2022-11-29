【2022九合一選舉】花蓮富里鄉長候選人張容榕10月宣布退選後仍當選，失聯2天發聲明：不會就職

「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局主導的「國際新創軟著陸計畫」品牌社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結也藉由Demo Day 邀請全球優秀的新創來臺北探索潛在合作機會，並協助他們在臺北發展。該計畫至今累計已有來自全球39國的110組國際新創公司來台交流，並已促成15組國際新創公司落地臺北。今年度經過兩梯次國際線上Pitch Contests，由國泰金控、雄獅旅遊及大瀚開發企業遴選共10組海外團隊來台參與最後的發表與交流媒合活動，並於現場與臺灣企業代表交流。

Photo Credit：TNL Brand Studio 金融科技團隊，左起：Ensuro、HedgeSPA、MotionsCloud。

金融科技聚焦保險、投資，創新服務助力既有產業再升級

今年DemoDay的參賽隊伍陣容涵蓋金融、地產、旅遊和ESG四種領域的科技創新，其中，Fintech在投資和保險領域都有傑出團隊以創新科技能力和深入的產業knowhow開發出與保險公司、資產管理公司等現有產業接軌的B2B商業模式，區塊鏈技術和人工智慧則是最重要的關鍵字。例如全球第一家獲得許可、運用區塊鏈技術的去中心化（再）保險公司Ensuro使用智能合約以策劃有競爭力的保險組合；MotionsCloud的AI損壞評估引擎可用於車輛等財產的檢查，以數位化的方式優化保險理賠流程效率與正確性；Soft Solvers Solutions則從保險分銷體系著手，為獨立保險經紀人和代理機構開發出agiliux，能夠提高分銷效率、改善客戶體驗。

投資領域方面，HedgeSPA運用市場/數據經濟、基本面指標、用戶數據甚至是新聞、社群媒體等來源的大數據分析，結合人工智慧和量子運算技術，協助資產管理公司打造表現更優異的投資商品。Stratiphy則同時為資產管理公司和大眾投資人提供服務，透過位投資者提供資訊，協助用戶建立自己的交易策略，日益受重視的ESG資訊也是該公司的一大核心。此外，臺北在地團隊由國際性區塊鏈安全公司CoolBitX（庫幣科技）代表，CoolBitX於全球超過三十萬CoolWallet使用者，並與全球超過四十五家交易所簽訂Sygna的MoU，是數位資產行業的領航者。

Photo Credit：TNL Brand Studio 金融科技團隊，左起：Stratiphy、Soft Solvers Solutions、CoolBitX。



運用科技「節省人力」「提升人力價值」的不同可能性

在不動產科技領域，以色列的 Rootie Robot利用影像、感測設施結合AI技術與機器人進行場域管理，例如用來監控、減少因物業維護和戶外商業監控相關的污染排放；來自臺北的不動產科技JGB Smart Property （金箍棒智慧物管）也展現了具備全方位房管功能的一站式租屋管理系統，從上架物件、線上簽約、自動化帳務、修繕管理到智能IOT設備串接。透過雲端自動化系統，取代繁瑣的人力作業、有效提升租客體驗與物件管理量。

Photo Credit：TNL Brand Studio 地產科技團隊Rootie Robot與JGB Smart Property。

旅遊科技方面，越南團隊TUBUDD順應後疫情旅遊趨勢，開發了「本地好友系統」，讓在地「小伙伴」提供符合個人偏好的深度旅遊服務，並通過培訓計劃對當地「小伙伴」進行專業領域的標準化分類，為遊客提供更好的旅行體驗。臺北代表則是臺灣最大的英語徒步旅遊公司Like It Formosa （來去福爾摩沙），一方面培訓當地人介紹他們居住的城市，另一方面則幫助外國人從當地人的角度看臺灣，曾獲得2017~2020年TripAdvisor卓越獎以及Freetour.com頒發的2018年亞洲第三大免費旅遊。兩個團隊的發展方向都顯示出「深度化、在地化」的旅遊趨勢正在持續延燒。

Photo Credit：TNL Brand Studio 旅遊科技團隊 TUBUDD與Like It Formosa。

科技創意全面走入生活，永續也能是一門好生意

在健康永續的主題上，則能看到更加多元紛呈的發展面向，例如德國團隊Choose-Eat 是一款專為用戶提供量身訂制菜單的app，透過AI推薦最適合的餐點給用戶，有助於打造健康飲食型態，也是有飲食限制者的福音；Hepta Protocol則致力於打造一個建立於區塊鏈上的公益生態系，透過提供捐贈者公開透明的資訊，以及提升每一筆捐款的效益，提升企業與個人投入公益的意願。日本的Tsunagaru Edutech團隊核心產品Manabu則將線上課程的概念與技術用於在互動式企業訓練平台上，透過遊戲化的體驗和可量化的系統提升訓練效果，尤其在疫情中格外受到矚目。

Photo Credit：TNL Brand Studio 永續科技團隊，左起：Choose-Eat、Hepta Protocol與Tsunagaru Edutech。

在TEH Demo Day 2.0裡，來自全球的創業團隊向臺北展現了他們充滿活力的創新精神，也能看到這些團隊對於臺北市場的雄心和期許。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺灣的新創能量。