【2022九合一選舉】花蓮富里鄉長候選人張容榕10月宣布退選後仍當選，失聯2天發聲明：不會就職
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雖然早在10月3日就以家庭因素為由退選，不過後援會還是自發性催票，讓張容榕擊敗現任鄉長而當選。但當選後，卻沒有人能連絡上張容榕。經過了2天，昨（28）日晚間，張容榕親自在臉書公開發文，表示自己相當意外，退選了鄉親還是投給她，能夠當選是她的「不虞之譽」 。
《鏡週刊》報導，現年47歲擔任台灣茶香水品牌總監的張容榕，回故鄉花蓮縣富里鄉登記參選鄉長，今（2022）年8月完成登記後，卯足全力勤走基層，918東部震災時也積極協助當地居民。不過，張容榕10月初卻無預警在臉書發出退選聲明，指因家庭無法達成共識，且家人極為反彈她參選，最終在不希望家庭失和下，選擇退出富里鄉長選舉，並立即停止一切選舉活動，事後張容榕更將戶籍遷出富里鄉。
《中央社》報導，花蓮縣富里鄉長候選人張容榕上月宣布退選，支持者仍成立後援會助選，週末投票結果張容榕勝選。花蓮縣選委會指出，因選罷法無退選機制，登記參選後不得撤回登記，張容榕符合資格為公告候選人；她雖遷出戶籍，根據地制法，4個月內遷回即可。
退選仍當選富里鄉長，張容榕失聯2天發聲明：不會就職
《台視新聞網》報導，雖然早在10月3日就以家庭因素為由退選，不過後援會還是自發性催票，讓張容榕擊敗現任鄉長而當選。但當選後，卻沒有人能連絡上張容榕。經過了2天，昨（28）日晚間，張容榕親自在臉書公開發文，表示自己相當意外，退選了鄉親還是投給她，能夠當選是她的「不虞之譽」 。
張容榕於貼文中重申10月3日時宣布退選的決定，同時也聲明不會就職富里鄉長。
張容榕表示，有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由自己授意，對於後援會的厚愛謹表感謝。自己最初登記參選，原本是想為自己的故鄉服務。但在過程中因為家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出。
張容榕寫道，「最後向所有投給容榕的鄉親致上最深的歉意！期許在之後的補選中，鄉親能夠延續改變的意志，做出最好的選擇，帶領富里持續前進」。
《自由時報》報導，花蓮縣選委會總幹事李葳說，張容榕當選依法要宣誓就職才能取得職位，選委會通知她來就職，若還是不來，依法3個月內要補選，屆時將會儘快完成補選，選出新的鄉長。
新聞來源
- 張容榕宣布退選仍當上鄉長 「已遷走戶籍」4個月內做一動作當選有效（鏡週刊）
- 花蓮富里鄉長候選人張容榕 自行宣布退選卻當選（中央社）
- 花蓮富里鄉長當選人臉書發聲「不會就職」 縣選委會回應了…（自由時報）
- 退選仍當選富里鄉長 張容榕失聯2天發聲明：不會就職（台視新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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臺北創業幫 Demo Day 2.0 花博登場，10 多國團隊、四大創新領域爭豔
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