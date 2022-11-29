尹錫悅強硬回應貨車司機罷工，將提供「客製化」獎勵方案，吸引特斯拉超級工廠落腳韓國
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特斯拉已表明考慮興建另一座超級工廠。加拿大、印尼、印度與泰國都是媒體報導中提到的可能興建地點，但分析人士指出，這些國家沒有像韓國那樣的汽車供應鏈，但有些蘊含諸如鎳等豐富的天然資源。尹錫悅稱讚他的政府今年對工會罷工做出強硬回應，使得韓國得以展開程序，為產業關係中的管理與勞動者建立法規。
尹錫悅將提供客製獎勵，吸引特斯拉新廠落腳韓國
（中央社）韓國總統尹錫悅告訴《路透社》，韓國將提出「客製化」獎勵方案，鼓勵特斯拉（Tesla）在韓國興建電動車超級工廠，且將把激進工會構成的風險降到最低。
尹錫悅上週與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）視訊，尹錫悅辦公室引述馬斯克說法表示，韓國是特斯拉尋覓建蓋新工廠的首選地點之一。
尹錫悅28日在辦公室接受訪問時告訴《路透社》：「如果特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）等公司考慮在韓國進行更多投資，包括興建一座超級工廠，政府將竭盡所能支持這項投資。」
尹錫悅說，韓國可提供高技能人才，他的政府將確保國內規定符合國際標準，如此一來，外國公司將不會面臨意料之外的金融與監管障礙。
記者問到韓國能提供哪些優勢，從媒體提到的其他地點脫穎而出時，尹錫悅透過翻譯表示：「我們正在準備提供客製化方案，給這些特定公司一些優勢。」
特斯拉已表明考慮興建另一座超級工廠。加拿大、印尼、印度與泰國都是媒體報導中提到的可能興建地點，但分析人士指出，這些國家沒有像韓國那樣的汽車供應鏈，但有些蘊含諸如鎳等豐富的天然資源。
尹錫悅稱讚他的政府今（2022）年對工會罷工做出強硬回應，使得韓國得以展開程序，為產業關係中的管理與勞動者建立法規。
韓國政府28日為了終結罷工舉行的會談破局後，尹錫悅政府即將採取行動，將下達行政命令強制加入工會的貨車司機回到工作崗位。
約9600名貨車司機響應貨車司機工會組織的罷工，要求對最低運費費率提出長久保障，以防受到燃料成本無法預測地上漲影響，以及確保司機不會為過低薪資引發過勞。
尹錫悅說：「激進的工會文化是韓國社會的嚴重問題。」他說，他跟馬斯克說，他推動的勞動政策目標是建立法規，以消除不公平勞動行為的風險。
根據韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation），過去10年來，韓國每年因為勞資糾紛平均停工39天，是美國平均8天的近5倍，是日本平均0.2天的近200倍。
尹錫悅譴責前任政府頻頻對勢力強大的工會讓步，製造非法罷工的惡性循環，掀起更多嚴重的罷工與工會的非法行動。
韓國貨運罷工談判破局，政府預計29日下令強制開工
（中央社）韓國貨運工會為爭取實施安全運費制度不落日，24日發起總罷工至今，但28日下午與政府協商破局。韓國政府為避免罷工造成國內經濟狀況雪上加霜，預計最快29日下達開工令。
相當於貨運司機最低薪資保障的安全運費制度將在今年落日，貨運工會「貨物連帶本部」（貨物連帶）要求政府永久實施這項制度並擴大適用範圍，確保司機不會為過低薪資引發過勞、超速等危險駕駛狀況，並為此在24日發起罷工，28日邁入第5天。
韓聯社報導，貨物連帶28日下午與國土交通部第2次長魚命昭等官員會面協商約1小時50分鐘，但最終未能取得共識。貨物連帶要求當局撤回開工令，取消安全運費制度落日並擴大適用範圍。
國土部則堅持針對「貨櫃及散裝水泥運輸車」延長3年安全運費制度且不擴大適用範圍的立場，並要求罷工司機儘速回到工作崗位，避免對景氣不振造成更多負面影響。
貨物連帶表示，勞方為討論出共識，要求國土部針對各要求方案提出具前瞻性的立場，但國土部僅說「沒有可回應的部分」。雙方預計30日再次召開協商會議，貨物連帶也要求與國土部長元喜龍直接對話。
韓國總統尹錫悅在28日協商會議前表示，29日將親自主持討論是否下達開工令的國務會議，被認為就是預告強制開工。
據韓國貨車運輸事業法規定，若貨車司機在無正當理由下拒絕國土交通部長下達的開工令，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣71萬元）以下罰款。
元喜龍稍早表示，已做好所有下達開工令的準備，在29日上午國務會議決定下令後的數小時內就會個別通知各家業者。
貨物連帶在今年6月就曾進行一次罷工，當時一天造成約3000億韓元損失。《朝鮮日報》旗下網媒朝鮮Biz報導，28日下午主持中央災難安全對策本部會議的行政安全部長李祥敏表示，這次行動預估將對國家經濟造成嚴重危機，政府將依法下達開工令，若業者涉嫌妨礙運送、有脅迫的違法行為，將由警方協助逮捕。
韓國政府將貨車車主視為「自營業者」而非勞工，主張這次行動並非勞動法中所保障的罷工權，而是「集體拒絕運送」，引發勞方反彈。貨物連帶批評，若將貨車車主視為自營業者，「自營業者決定不營業怎麼會是違法」，「政府又是依據什麼能強制自營業者營業或不營業」，雙方衝突升溫。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。