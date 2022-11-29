尹錫悅強硬回應貨車司機罷工，將提供「客製化」獎勵方案，吸引特斯拉超級工廠落腳韓國

尹錫悅將提供客製獎勵，吸引特斯拉新廠落腳韓國

（中央社）韓國總統尹錫悅告訴《路透社》，韓國將提出「客製化」獎勵方案，鼓勵特斯拉（Tesla）在韓國興建電動車超級工廠，且將把激進工會構成的風險降到最低。

尹錫悅上週與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）視訊，尹錫悅辦公室引述馬斯克說法表示，韓國是特斯拉尋覓建蓋新工廠的首選地點之一。

尹錫悅28日在辦公室接受訪問時告訴《路透社》：「如果特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）等公司考慮在韓國進行更多投資，包括興建一座超級工廠，政府將竭盡所能支持這項投資。」

尹錫悅說，韓國可提供高技能人才，他的政府將確保國內規定符合國際標準，如此一來，外國公司將不會面臨意料之外的金融與監管障礙。

記者問到韓國能提供哪些優勢，從媒體提到的其他地點脫穎而出時，尹錫悅透過翻譯表示：「我們正在準備提供客製化方案，給這些特定公司一些優勢。」

特斯拉已表明考慮興建另一座超級工廠。加拿大、印尼、印度與泰國都是媒體報導中提到的可能興建地點，但分析人士指出，這些國家沒有像韓國那樣的汽車供應鏈，但有些蘊含諸如鎳等豐富的天然資源。

尹錫悅稱讚他的政府今（2022）年對工會罷工做出強硬回應，使得韓國得以展開程序，為產業關係中的管理與勞動者建立法規。

韓國政府28日為了終結罷工舉行的會談破局後，尹錫悅政府即將採取行動，將下達行政命令強制加入工會的貨車司機回到工作崗位。

約9600名貨車司機響應貨車司機工會組織的罷工，要求對最低運費費率提出長久保障，以防受到燃料成本無法預測地上漲影響，以及確保司機不會為過低薪資引發過勞。

尹錫悅說：「激進的工會文化是韓國社會的嚴重問題。」他說，他跟馬斯克說，他推動的勞動政策目標是建立法規，以消除不公平勞動行為的風險。

根據韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation），過去10年來，韓國每年因為勞資糾紛平均停工39天，是美國平均8天的近5倍，是日本平均0.2天的近200倍。

尹錫悅譴責前任政府頻頻對勢力強大的工會讓步，製造非法罷工的惡性循環，掀起更多嚴重的罷工與工會的非法行動。

韓國貨運罷工談判破局，政府預計29日下令強制開工

（中央社）韓國貨運工會為爭取實施安全運費制度不落日，24日發起總罷工至今，但28日下午與政府協商破局。韓國政府為避免罷工造成國內經濟狀況雪上加霜，預計最快29日下達開工令。

相當於貨運司機最低薪資保障的安全運費制度將在今年落日，貨運工會「貨物連帶本部」（貨物連帶）要求政府永久實施這項制度並擴大適用範圍，確保司機不會為過低薪資引發過勞、超速等危險駕駛狀況，並為此在24日發起罷工，28日邁入第5天。

韓聯社報導，貨物連帶28日下午與國土交通部第2次長魚命昭等官員會面協商約1小時50分鐘，但最終未能取得共識。貨物連帶要求當局撤回開工令，取消安全運費制度落日並擴大適用範圍。

國土部則堅持針對「貨櫃及散裝水泥運輸車」延長3年安全運費制度且不擴大適用範圍的立場，並要求罷工司機儘速回到工作崗位，避免對景氣不振造成更多負面影響。

貨物連帶表示，勞方為討論出共識，要求國土部針對各要求方案提出具前瞻性的立場，但國土部僅說「沒有可回應的部分」。雙方預計30日再次召開協商會議，貨物連帶也要求與國土部長元喜龍直接對話。

韓國總統尹錫悅在28日協商會議前表示，29日將親自主持討論是否下達開工令的國務會議，被認為就是預告強制開工。

據韓國貨車運輸事業法規定，若貨車司機在無正當理由下拒絕國土交通部長下達的開工令，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣71萬元）以下罰款。

元喜龍稍早表示，已做好所有下達開工令的準備，在29日上午國務會議決定下令後的數小時內就會個別通知各家業者。

貨物連帶在今年6月就曾進行一次罷工，當時一天造成約3000億韓元損失。《朝鮮日報》旗下網媒朝鮮Biz報導，28日下午主持中央災難安全對策本部會議的行政安全部長李祥敏表示，這次行動預估將對國家經濟造成嚴重危機，政府將依法下達開工令，若業者涉嫌妨礙運送、有脅迫的違法行為，將由警方協助逮捕。

韓國政府將貨車車主視為「自營業者」而非勞工，主張這次行動並非勞動法中所保障的罷工權，而是「集體拒絕運送」，引發勞方反彈。貨物連帶批評，若將貨車車主視為自營業者，「自營業者決定不營業怎麼會是違法」，「政府又是依據什麼能強制自營業者營業或不營業」，雙方衝突升溫。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺