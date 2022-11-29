2022/11/29,
國際

德國呼籲北京尊重「白紙運動」示威權利，建議引進BNT疫苗結束清零政策

德國呼籲北京尊重「白紙運動」示威權利，建議引進BNT疫苗結束清零政策
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國總理蕭茲11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）也隨行出訪，看好中國市場的商機；蕭茲會晤中國領袖後表示，中方同意讓住在中國的外國人接種BNT疫苗，並承諾將加速批准BNT疫苗上市。

（中央社）中國多座城市爆發反政府示威，抗議強硬的清零政策，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）呼籲中國政府尊重民眾示威的權利，德國政府發言人則建議中國引進BNT疫苗抗疫。

史坦麥爾今天（當地時間28日）接受《德國之聲》（Deutsche Welle）電視台訪問時表示，北京等城市示威的畫面觸動人心，中國的防疫措施比德國還嚴苛，而且一直持續到今天，他能想像中國人民的負擔有多沈重，理解民眾為何上街頭表達不耐煩和抱怨。

新疆烏魯木齊24日發生火災，疑因防疫封控阻礙搶救造成10死9傷，民眾不滿的情緒隨後蔓延到全國各地，上週末中國十多個城市爆發反政府示威。

史坦麥爾強調，言論自由是重要的資產，「期盼中國當局尊重言論表達和自由示威的權利，期待示威維持和平。」

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）今天表示，德國政府注意到中國大城市出現示威和警方暴力對待示威者的報導，將持續關注情勢發展。

赫伯史揣特建議中國政府引進BNT疫苗（中國稱復必泰）對抗疫情；他說，總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時已告訴中國領袖，歐洲接種信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗「經驗非常好」，廠商BioNTech與中方合作夥伴也有合資公司推動疫苗上市。

早在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發初期，德國生技公司BioNTech即與上海復星醫藥談好合作條件，不過中國堅持採用國產疫苗，至今不願批准BNT疫苗上市。

蕭茲11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）也隨行出訪，看好中國市場的商機；蕭茲會晤中國領袖後表示，中方同意讓住在中國的外國人接種BNT疫苗，並承諾將加速批准BNT疫苗上市。

當時外界推測，隨著疫情擴大，中國將從德國引進採用mRNA技術、防疫效果比傳統疫苗好的BNT疫苗，逐步結束清零政策。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。