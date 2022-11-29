加拿大公布印太戰略5年投入530億，外長趙美蘭：在中國做生意存在地緣政治風險
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加拿大外交部長趙美蘭發表聲明介紹這份政策文件時表示：「印太的未來就是我們的未來；我們要扮演形塑的角色，要這麼做，我們就得成為真正、可靠的夥伴。」趙美蘭宣布新政策時，接受法語日報《新聞報》（La Presse）訪問時表示，這項訊息特別針對與渥太華關係緊張的北京。
加拿大公布印太戰略，將提升軍事部署與網路安全抵禦中國威脅
（中央社）加拿大27日推出新的印太戰略，矢言投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國，同時也要在氣候變遷和貿易議題跟北京當局合作。
《路透社》報導，這份長達26頁的文件提到26億加幣（約新台幣600億元）的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。
加拿大的印太戰略文件表明：「中國是一個日漸具有破壞性的全球強權。」
這項印太戰略強調了北京當局的「外部干預以及對其他國家的脅迫與日俱增。」
文件指出：「我們的方法…是依據對當今中國的務實且清晰評估而形成。在分歧嚴重的領域，我們會挑戰中國。」
文件在提到中國的部分寫道，渥太華當局將審查並更新立法，以便在「國有企業和其他外國實體的投資威脅到我們國家安全時，能採取果斷行動。」
內文還指出，加拿大會加強在印太地區的海軍部署，並「強化我們的軍事參與及情報能力，以作為降低脅迫行為和區域安全威脅的手段。」
文件也提到與北京當局的合作，對於解決部分的「全球生存壓力」是必要的，其中包括氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題。
加拿大印太戰略5年投入530億，應對中國破壞性風險
加拿大27日公布針對印太地區的新經濟和外交戰略，預定未來5年撥款23億加元（約新台幣530億元），用以緩解具「破壞性」的中國帶來的風險。
《法新社》報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府將其戰略奠基在5大方面：促進和平與安全，特別是派遣軍艦到亞太地區；促進貿易和投資；促進「女權主義國際援助」；資助可永續基礎設施；並提高外交能見度。
《路透社》報導，概述這項戰略的文件指出，加拿大將加強在亞太地區的海軍部署，「增加軍事參與和情報能力，以此作為減輕脅迫行為和對地區安全威脅的手段。」
加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在另一場記者會上表示，這項戰略計畫包括，每年向亞太地區部署的巡防艦從現行2艘增加到3艘，加拿大飛行員和士兵也會參與地區軍事演習。
加拿大政府表示，這項政策「提供全面的路線圖，加深我們未來10年與印太的接觸，提高我們對當地和平保障的貢獻」。
加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）發表聲明介紹這份政策文件時表示：「印太的未來就是我們的未來；我們要扮演形塑的角色，要這麼做，我們就得成為真正、可靠的夥伴。」
她說，新戰略「向該地區發出明確的訊息，那就是加拿大在這裡，他們可以信任我們會留在這裡。」
趙美蘭宣布新政策時，接受法語日報《新聞報》（La Presse）訪問時表示，這項訊息特別針對與渥太華關係緊張的北京。
她說，政府不至於建議企業別前往中國做生意，但「我的工作是說明風險，我是說在中國做生意存在地緣政治風險。」
杜魯道和趙美蘭先前前往印尼參加20國集團（G20）峰會，以及在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會和在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。
在G20峰會期間，中國國家主席習近平被拍到當面斥責杜魯道的畫面。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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