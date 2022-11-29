2022/11/29,
經濟

房價未納台灣CPI是否失真？解析「消費者物價指數」，一窺經濟發展還能查探消費習慣

房價未納台灣CPI是否失真？解析「消費者物價指數」，一窺經濟發展還能查探消費習慣
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

對於物價統計未納房價，主計總處說明，台灣CPI是根據聯合國（UN）、國際貨幣基金（IMF）等國際組織共同編撰的CPI編製手冊規範，各國採用一致性規範，統計才能進行國際比較。在此原則下，CPI衡量的是一般家庭購買「消費性」商品及服務的價格水準變動情形，涵蓋食衣住行育樂等「消費性」支出；購買股票、房地產等「資產」支出則不計入。

你不知道的CPI：一窺經濟發展還能查探消費習慣

（中央社）通膨是各國政府眼前最頭痛的議題，也讓小老百姓聞之色變，但細究通膨指標──消費者物價指數（CPI）內涵，其實為了體現民情，不只各國CPI結構有落差，一國的CPI結構及項目也會隨經濟發展有所變遷。

「國家跟人一樣，經濟發展剛開始先顧吃穿，然後買車買房，再來才是醫療保健」，台經院景氣預測中心主任孫明德生動形容CPI結構的變化。

以中國、台灣、美國的CPI結構為例，食物類占比分別約為30.2%、24.8%及15.2%；孫明德指出，美國經濟發展最成熟，民眾在吃的花費比重下降，因此食物類占比相對中國、台灣明顯偏低。

中國的「食」在CPI占比較高、約達3成，且因中國人愛吃豬肉，全球每兩頭豬就一頭被華人食用，豬肉在食物類中的權重非常高，導致中國只要豬肉價格一漲、通膨就高；孫明德舉例，2008年中國爆發豬藍耳病、2018年中國爆發非洲豬瘟，豬肉供給大幅減少，豬價飆漲，中國CPI迅速走升。

此外，通膨來臨也會影響民眾的消費習慣。孫明德指出，當CPI超過2%，好比體溫超過攝氏37.5度、已經發燒；美國10月CPI降至7.7%，體溫只是從40度降至39.5度，依舊高燒不退。

孫明德接著表示，美國CPI還在高燒階段，眼見物價一直漲，民眾只好先顧吃、顧交通、顧房租，手機、電腦等消費性電子非當務之急，消費就往後延，而這些用品多是從亞洲出口，這便是近期台灣製造業庫存壓力升高的原因。

值得一提的是，隨著時代演進，民眾生活、消費習慣改變，也會影響CPI項目變化。主計總處每5年進行CPI基期改編、檢討查價項目，就是要讓統計更貼近民眾生活現況。

20多年前，買唱片、CD非常流行，物價統計以100年為基期時，還存在「影音光碟與雷射唱片」項目，後來音樂數位化，實體唱片式微，主計總處便在105年基期時，將「影音光碟與雷射唱片」整併到「其他娛樂用品及設備」下。

另外，主計總處在95年基期時，將飲用水設備列在「其他小家電」類別，後來發現國人注重身體保健，多喝水、喝好水的觀念融入日常生活，購買過濾壺、飲水機、濾水器等支出明顯增加，因此在100年基期時，就將「飲用水設備」獨立出來。

台灣消費者物價指數（CPI）結構

CPI分類 權數（％）
食物類 24.8
衣著類 5.2
居住類 23.5
房租 15.2
交通及通訊類 13.5
醫療保健類 4.7
教養娛樂類 11.9
雜項類 16.3

房價未納CPI失真？主計總處擬擴大房租樣本參考實價

（中央社）通膨陰影還未散去，房價漲也帶動房租走揚，引發外界對於消費者物價指數（CPI）統計失真的質疑。主計總處官員表示，已持續擴大樣本數，並規劃未來房租調查時，參考租金實價登錄。

CPI僅調查房租，未納入房價，屢次被學者質疑無法反映民眾生活成本；央行近日公布第3季理監事會議事錄摘要，會中除了聚焦通膨議題，居住成本高漲的情況下，CPI是否能呈現真實物價也引發論戰。

有位理事建議將住房成本反應在CPI上，另位理事則指出，歐洲央行（ECB）多年前就考量將自用住宅房價納入物價指數，雖然尚未正式取代目前物價指數，但顯示除了房租，已經思考自用住宅房價上升對物價指數的影響。

對於物價統計未納房價，主計總處說明，台灣CPI是根據聯合國（UN）、國際貨幣基金（IMF）等國際組織共同編撰的CPI編製手冊規範，符合國際標準；各國採用一致性規範，統計才能進行國際比較。

在此原則下，CPI衡量的是一般家庭購買「消費性」商品及服務的價格水準變動情形，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等「消費性」支出；購買股票、房地產等「資產」支出則不計入。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘補充，購屋支出非CPI衡量的範圍，但住宅提供的居住服務會納入CPI，也就是住宅租金。

曹志弘解釋，居住服務可分為租屋與自住，前者又分為私有住宅出租與社會住宅出租；主計總處持續精進統計方法，私有住宅出租的樣本數已經從先前的1200多戶，增加至今年的1300多戶，並規劃參考租賃實價登錄，選取具代表性的資料納入CPI統計。

外界質疑主計總處參採1.6萬戶社會住宅的租金資料，社宅租金低於行情，將壓低指數表現，曹志弘說明，住宅租金樣本數涵蓋私有住宅1300多戶、社會住宅1.6萬戶，社宅樣本數明顯較多，是因社宅租金屬於公務資料、容易取得，但實際權重只有0.02%，對CPI房租權重15.2%的影響微乎其微。

至於自有住宅，主計總處與美國、英國及日本等多數國家做法相同，採「租金等價法」衡量，以市場實際租金估算自有住宅的價格。

曹志弘也指出，今年上半年台灣房價漲9.8%，前10月房租指數累計漲1.58%，參考他國數據，歐元區上半年房價漲9.5%、房租漲1.5%，日本房價漲9.3%、房租持平，南韓房價漲6.1%、房租1.9%；將台灣房價與房租上漲的趨勢與國際相比，「沒有明顯低估」。

主計總處並表示，各國CPI不含房價，但多會另編房價指數掌握相關資訊。如美國民間標準普爾公司編製S&P/Case-Shiller房價指數、英國Halifax銀行編製標準房價指數、新加坡房地產交易所編製住宅價格指數。

台灣方面，除了國泰建設、信義房屋等民間房屋仲介業者有編布相關房價指數，內政部也分析大量的全國不動產實價登錄交易資料，按季公布全國及6都住宅價格指數。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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