英國首相蘇納克年度演說：英中「黃金年代」已逝，中國威權主義構成「體制性挑戰」

（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨（28）日在首相年度演說時表示，英國與中國雙邊關係的「黃金年代」已逝，「貿易可促進（中國）社會與政治改革」的天真想法也不復存在；不過，這不意味英國應訴諸簡化的冷戰語言。

他提到，中國對英國的價值觀和利益構成「體制性挑戰」（systemic challenge），且隨著中國的威權主義日益強大，這個挑戰就日益嚴峻。

他指出，中國顯然正競逐全球影響力，並持續為此動用所有可用的國家權力與控制手段。不過，英國當然不能忽略中國在全球事務的重要性，無論是世界經濟穩定或氣候變遷等議題。

蘇納克強調，英國一向捍衛自己的價值觀，且以實際行動保衛民主，而不僅憑口惠。然而，面對日新月異的挑戰、變化越來越快速的地緣政治情勢，英國運用所信奉價值觀的方式也必須相應改變。同樣的道理也適用對中關係。

在指出「炒短線或一廂情願都不足以成事」，以及英國不能一味依憑冷戰思維論述與方法、或是將行動建立在對過往年代的感懷後，蘇納克主張，英國應更強力捍衛價值觀以及經濟繁榮所需的自由開放，並透過建立更強健的國內經濟，鞏固英國在海外的力量。

他並提到，英國應勇於與競爭者直球對決，但「不是依靠誇誇其談，而是憑藉強健的務實原則」，方法之一是大幅增進與理念相近國家夥伴關係的品質與深度。

針對中國，蘇納克指出，英國將對中國採取較「長遠」的觀點；美國、加拿大、澳洲、日本及許多其他國家都瞭解不能忽視中國，因此英國將與這些盟友夥伴一同「管控」與中國日益尖銳的競爭關係，包括透過外交手段與互動。

另一方面，蘇納克提到，這很大一部分意味英國應大幅增進自己的韌性，尤其是經濟安全。這也是為什麼政府藉由《國家安全與投資法》（National Security and Investment Act）取得新權責、近日據此擋下紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）中資收購案，並採取行動以終結全球對威權政權的依賴，第一步就是戒斷對俄羅斯天然氣的依賴。

蘇納克昨天晚間在倫敦金融城市長晚宴發表首相年度例行性演說，這是他10月25日就任以來首場外交政策主題演說，聽眾涵蓋企業領袖、各國外交官和政要、對外事務專家。

演說聚焦俄羅斯、中國對英國及全球構成的安全威脅和挑戰。蘇納克重申英國對烏克蘭的堅定支持，包括明年對烏軍援將提升或至少保持今年的水準，且英國將提供更多防空系統，「因為保護烏克蘭就是保護我們自己」。

他也觸及印太區域蘊藏的龐大經貿機會，並提到在印太區域，經濟和安全實際上不可分割。

他舉例，60％的全球貿易海運途經印太區域，確保航線開放暢通自然符合英國的利益，這也驅動英國加入「五國聯防」（英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡）等區域安全聯盟，並發展AUKUS（澳洲、英國、美國）等在防衛、科技、產業領域的長期區域夥伴關係，甚至聯合日本、義大利共同打造未來空中作戰系統。

值得注意的是，蘇納克透露，外交國防安全綜合檢討報告（Integrated Review）修訂版的發布時間將由今（2022）年底前延後至明年。此報告去年3月首次發表，新版報告對中國的著墨備受各界矚目。

英中關係「黃金年代」指的是與蘇納克同為保守黨籍的前首相卡麥隆（David Cameron）政府（2010－2016）大力推動與中國在經貿、政治等領域擴大、深化合作，並在2015年中國國家主席習近平訪問英國達高峰。此前，香港在2014年爆發爭取普選民主的「雨傘運動」。

蘇納克昨天則不忘批判北京的人權劣跡，包括譴責北京近日鎮壓民眾抗議高壓防疫政策、爭取自由的行動，以及中國警方對一名《英國廣播公司》（BBC）記者施暴。

蘇納克昨晚演說明顯劍指部分「對中鷹派」，傳達對其以「過時的冷戰思維」應對當今國際事務、或藉此相對輕鬆為個人謀取政治紅利的不認同。由於北京慣以指控西方陷入冷戰思維為自己的言行卸責，且蘇納克今天對英中關係現狀缺乏細部闡述，未來英國政府將如何對中國具體展現「強健的務實原則」，值得關注。

蘇納克昨晚通篇未提及台灣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航