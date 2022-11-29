2022/11/29,
政治

學者分析：北京企圖干預2024台灣總統大選，但台灣社會面對假訊息抵抗力愈來愈強

學者分析：北京企圖干預2024台灣總統大選，但台灣社會面對假訊息抵抗力愈來愈強
Photo Credit: 中央社

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紐約艾德菲大學（Adelphi University）文理學院院長王維正表示，北京向來被視為台灣選舉的影武者，可能偏愛中國國民黨。但鑑於香港近年局勢、習近平限縮九二共識定義，國民黨很難維持支持兩岸統一的立場，台灣政壇將只剩「親現狀」政黨。

（中央社）台灣九合一選舉落幕，展望14個月後的總統大選，學者王維正說，中共總書記習近平領導下的北京可能更堂而皇之干涉，但台灣社會面對中國假訊息等干預作為抵抗力愈來愈強。

紐約艾德菲大學（Adelphi University）文理學院院長王維正表示，北京向來被視為台灣選舉的影武者，可能偏愛中國國民黨。但鑑於香港近年局勢、習近平限縮九二共識定義，國民黨很難維持支持兩岸統一的立場，台灣政壇將只剩「親現狀」政黨。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）今天舉辦視訊研討會，邀請王維正、在華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）東亞政策研究中心擔任訪問學者的國立台灣大學政治學系教授徐斯勤討論台灣九合一選舉、2024年總統大選等議題。

九合一地方選舉26日投開票，在野的國民黨在21個縣市中拿下13席，民主進步黨僅保住5縣市。兩岸關係在這次選舉並非首要議題，卻仍是國外學界觀察台灣選舉的焦點。

王維正形容，台灣選民對兩岸議題依循非常有準則的「護欄」，也就是他口中的「中庸之道法則」。

他說，民進黨在2018年九合一選舉遭遇挫敗，但在香港民主運動受打壓、習近平限縮曾是兩岸關係萬靈丹的九二共識定義後成功營造「亡國感」，促使總統蔡英文2020年以民選史上最高票連任，凸顯台灣選民想要能捍衛台灣主權、尊嚴的政黨，而選舉是確保政治人物在狹窄的國家安全護欄內運作的機制。

王維正說，蔡總統想將這次九合一選舉層次提高到攸關國安、反中，策略沒有奏效，顯示選民除要求執政黨捍衛國家主權，也在乎生活與4年前相比是否變得更好。

徐斯勤呼應表示，這次選舉多數選民在乎民生議題，而非對抗中國。但許多年輕選民仍堅定支持蔡總統抗中，2024年總統大選哪些議題占主導地位，攸關選舉結果。

他預期，民進黨在總統選戰中仍會著重兩岸關係，試圖將自身塑造為替人民挺身而出的可靠政黨，將國民黨描繪成面對中國施壓時軟弱的對手。但兩岸議題是否會發酵，要視北京未來一、兩年的作為而定。

徐斯勤說，北京過去面對台灣選舉，一貫作為是避免刺激、鼓勵台灣選民將票投給國民黨。近年這種模式弱化，有人猜測北京有統一時間表，無論台灣哪一黨執政，北京都會照自身步調行事，這將影響台灣九合一選舉後北京對台作為。

此外，未來14個月美方作為也可能影響台灣總統選戰。

徐斯勤說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京在軍事層面加強對台施壓，這種「新常態」尚未逆轉。倘若美方之後還有類似層級的政要訪台，令北京相信華府鼓動或支持台獨，2024年總統大選前台海局勢可能出現新變數，進而影響選情。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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