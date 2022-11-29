【2022卡達世界盃】比利時爆冷踢輸摩洛哥，布魯塞爾街頭疑摩洛哥裔球迷鬧事縱火，挑起反移民敏感神經

（中央社）比利時27日在卡達世界盃足球賽以0比2爆冷輸摩洛哥後，布魯塞爾市區出現街頭暴力，包括縱火燒滑板車，且一名記者被燒傷，部分地鐵站和一家大型百貨公司也被迫暫時關閉。

綜合比利時《晨報》（De Morgen）和《晚訊報》（Le Soir）報導，比利時國足「紅魔鬼」隊意外輸球後，今天下午首都布魯塞爾數個地區發生街頭暴力。

這些暴力情事包括有一群人戴著蒙面頭罩向路人丟擲爆竹、對街頭停放的一排共享電動滑板車縱火、砸壞路邊停放車輛的擋風玻璃等，並導致一名記者臉部被灼傷。

警方隨後動用水柱驅散鬧事人群，在推特發訊警告民眾遠離肇事區，並要求中央車站和幾個地鐵站關閉；知名百貨公司Anspachlaan也因此暫時關閉。

當地媒體報導，球賽進行期間警方就已上街預防球迷失控，但目前警方尚未說明鬧事者身分背景。

Belgique-Maroc: des débordements éclatent en marge du match dans le centre de Bruxelles https://t.co/VnVBJQSnyo pic.twitter.com/i6LJI7femM — Le Soir (@lesoir) November 27, 2022

摩洛哥爆冷贏比利時，荷蘭出動員警驅離過嗨球迷

（中央社）摩洛哥於卡達世界盃足球賽2比0爆冷擊敗比利時，在荷蘭的摩洛哥球迷大肆慶祝但行為踰矩，荷蘭鎮暴警察27日在境內多個城市動用警棍驅散脫序的球迷。

法新社報導，荷蘭警方在推特（Twitter）表示，警方在有約500人聚集市中心的鹿特丹（Rotterdam），以及海牙（The Hague）、阿姆斯特丹（Amsterdam）和烏得勒支（Utrecht）等地出動，應付脫序球迷。

鹿特丹警方說：「球迷向鎮暴警察丟擲煙火和玻璃，警方隨後執行驅離。」

影片畫面顯示，警察手持警棍和盾牌在市中心來回驅離滋事者。

鎮暴警察也在阿姆斯特丹和海牙兩地驅散球迷。

當摩洛哥戰勝比利時的比賽一結束，荷蘭的摩洛哥社群就大肆慶祝，他們點燃火把和煙火，開車四處鳴按喇並揮舞摩洛哥國旗；荷蘭當地有為數眾多的摩洛哥球迷。

除因荷蘭不乏摩洛哥社群外，摩洛哥陣中荷蘭出生的翼鋒球星齊耶赫（Hakim Ziyech）擁有高人氣。他的職業足球生涯開啟於荷蘭，在荷甲豪門阿賈克斯（Ajax）效力4年，2020年轉會至英超切爾西。

29歲的齊耶赫職司中場，曾因跟教頭鬧不合退出摩洛哥國家隊，後再度回歸站上卡達世足舞台，這次在對比利時一役扮演進攻中樞，成為摩洛哥獲勝關鍵。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 昨天比利時國家隊在世足賽輸給摩洛哥隊後，比利時數個城市出現零星暴力。

疑摩洛哥裔球迷鬧事，挑起比利時族群敏感神經

（中央社）27日比利時國家隊在世足賽輸給摩洛哥隊後，比利時數個城市出現零星暴力，雖然警方尚未證實鬧事者身分，但部分影像顯示蒙面縱火的一群青年有人揮舞摩洛哥旗幟，挑起了族群議題的敏感神經。

摩洛哥隊爆冷以2比0擊敗比利時後，在布魯塞爾街頭鬧事者卻是慶祝勝利「嗨過頭」的一群摩洛哥移民後裔「小屁孩」。這幾樁並未指向組織性的個別意外事件，引發比利時右派媒體和反移民政治人物對摩洛哥社群的指責。

根據比利時統計局數據，比利時人口組成約20％為外來移民及其後代，其中摩洛哥裔取代義大利裔，是目前比利時最大的外來族群。如同歐洲許多基督教白人為主的國家，穆斯林移民融入當地社會，或說當地社會接納穆斯林移民的議題，經常是敏感話題。

比利時法語大報《晚訊報》（Le Soir）28日匯整在地主要媒體對27日街頭暴力的評論，可看出較右傾的媒體立即觸及族群議題敏感神經，例如荷語媒體《標準報》（De Standaard）直指摩洛哥贏得球賽，但昨天在布魯塞爾，摩洛哥移民社區輸了形象。

相對中立的《晚訊報》則強調27日在比利時「許多擁有大群摩洛哥社區的地方，（慶祝贏球）聚會活動大部分都很有秩序」。

27日還在烏克蘭訪問的比利時總理德克魯（Alexander De Croo）晚間返國途中表態譴責暴力，表示「足球應該是一場派對」。

比利時內政部長佛林登（Annelies Verlinden）則說：「一小群人利用機會作亂，令人看了悲傷。」

但極右派政界就沒這麼克制了。據歐洲政治新聞網站《Politico》報導，荷語區反移民、反穆斯林的極右政黨「弗拉芒利益黨」（Vlaams Belang）主席格林肯（Tom Van Grieken）趁機表示，抱持摩洛哥傳統的比利時人「可以自由離開這個國家」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺