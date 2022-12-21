減重時間歇性斷食、戒糖飲食有用嗎？營養師揭露「健康體位」的秘密
我們想讓你知道的是
均衡飲食原則是攝取六大類食物，包含：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類。每天六大類食物都要吃到、吃足，才能獲取足夠必需營養素，至於每餐的攝取量，則可以參考我的餐盤飲食口訣。
文：樊悅因營養師
審閱：林世航營養師
要打造健康體態，改變飲食習慣是最容易達成的手段，而「間歇性斷食」及「戒糖飲食」更在各飲食法中脫穎而出，吹起了一股新的飲食風潮。
到底這些飲食法有沒有用、要如何有效地減重呢？ 就讓我們一探究竟。
間歇性斷食
間歇性斷食在限制的時間內進食。以16：8斷食為例，一天中只有8小時可以進食，其餘16小時禁止攝取熱量。
斷食在人體內的機制有待論證，但許多動物實驗推測，胰島素濃度是重要影響因子（ref. 1）。胰島素是促進合成的激素，而拉長空腹時間可以減少胰島素分泌，因此有助減緩脂肪合成、避免肥胖。
不同於與動物實驗，人體研究發現若單純執行斷食，成效與介入前相比並無太大差異（ref. 2），需搭配熱量限制才能達到改善效果（ref. 3）。另外，也不建議糖友自行斷食，以免有低血糖風險。
戒糖飲食
戒糖飲食禁止攝取糖分、白米及白麵條等精製澱粉，並建議選擇未精製的全穀雜糧。更嚴格的執行者，連水果都應避免。
由於全穀雜糧含有較多纖維質，可能因此增加飽足感、減少食物攝取量。（ref. 4）
不過戒糖與體重控管的成效，各研究結果仍不一致，需要更多科學證據，才能確認有效性。
均衡飲食原則：攝取六大類食物
好的飲食模式，可以讓人長期遵循，幫助維持健康、避免復胖。若你是糖尿病患者，或是無法戒除白飯的美味，以上方法未必能長期實施，因此就需要再尋找更適合的飲食法。
均衡飲食什麼都能吃，重點在於吃得均衡與適量，更適合所有族群使用。
均衡飲食原則是攝取六大類食物，包含：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類。每天六大類食物都要吃到、吃足，才能獲取足夠必需營養素，至於每餐的攝取量，則可以參考我的餐盤飲食口訣。
六大類外食怎麼選？其實只要參照口訣，調整一些食物的選擇，外食族也可以吃得營養均衡：
- 每天早晚一杯奶：早上一杯小罐牛奶，下午點心一杯無糖優格。
- 每餐水果拳頭大：每天1－2次，一次一顆蘋果、半根香蕉。
- 菜比水果多一點：深色及彩色蔬菜營養價值更高，在小吃攤別忘了多點一盤青菜、自助餐三格菜也要夾好夾滿。
- 飯跟蔬菜一樣多：早餐的饅頭、吐司可以改成全麥口味，自助餐主食選擇五穀米或糙米。
- 豆魚蛋肉一掌心：早餐吐司多夾一顆蛋、一片肉，在小吃攤可以多切一盤滷豆乾。記得要避免加工肉品及過多動物脂肪。
- 堅果種子一茶匙：點心時間補充小包裝堅果或是堅果能量棒，就能補充一日所需份量。
搭配運動習慣，瘦身效果更顯著
有效的運動量能幫助減重更有效率，怎樣才是有效運動呢？國健署提供「333運動法則」作為參考標準。
「333運動」即為每週3次、每次運動30分鐘、最大心跳達到每分鐘約130下左右。（ref. 5）達成此三項目標，並維持此習慣一段時間後，就能改善心肺功能，提升代謝速率以消耗更多熱量。
運動種類建議：
- 有氧運動：像是跑步、快走、游泳、騎腳踏車等。耐力運動有助於提升體能，同時漸少體脂肪比例。
- 肌力運動：包含阻力訓練與重量訓練，例如伏地挺身、舉啞鈴等。透過這些鍛鍊，可以提升肌肉力量、刺激肌肉增長。由於肌肉細胞能消耗更多熱量，因此肌力運動也能幫助減重。
體脂多少才健康？
除了紀錄體重，我們更需要參考體脂和BMI，並將數值維持在健康範圍內。
體脂多少才健康：
- 男性：10-20％（≥ 25 者為肥胖）
- 女性：15-25％（≥ 30 者為肥胖）
BMI多少才健康：
- 健康者：18.5 ≤ BMI < 24
- 過重者：BMI ≥ 24
- 肥胖者：BMI ≥ 27，需積極控管體重
減重是一場耐力戰，沒有立即見效的神蹟。找尋對你而言最便於執行的方法，持之以恆的均衡飲食與運動，健康體位就跟著來。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。