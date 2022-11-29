2022/11/29,
政治

香港終院裁決難保黎智英聘外籍律師，李家超尋求中國人大釋法

香港終院裁決難保黎智英聘外籍律師，李家超尋求中國人大釋法
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

黎智英獲香港終審法院批准聘請英國大律師為其國安法官司辯護，香港行政長官李家超將就此尋求中國全國人大常委會「釋法」。李家超說，解釋的重點是沒有本地全面執業資格的海外律師，可否參與處理本地的國安案件。

（中央社）針對香港壹傳媒創辦人黎智英獲法院批准聘請英國大律師為其國安法官司辯護，香港行政長官李家超昨晚（28日）說，他將會就此尋求中國全國人大常委會「釋法」。

李家超昨晚在記者會上表示，他昨日收到北京中央方面通知，就香港維護國安問題提交報告，而他稍早時也就黎智英獲得法院批准聘用海外律師一事召開維護國家安全委員會會議。

他說，他將會向北京中央就香港維護國安問題提交報告，並就黎智英聘請海外律師一事，建議提請人大常委會根據《香港國安法》第65條作出解釋。

《香港國安法》第65條規定：本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

他說，解釋的重點是沒有本地全面執業資格的海外律師，可否參與處理本地的國安案件。

他表示，所以尋求人大釋法的原因之一，是國安法凌駕於香港其他法律之上；二是國安問題是香港頭等大事，必須落實國安法；三是國安問題複雜，有些勾結等潛伏行為是看不到的，且有可能在海外發生，防範不易。此外，海外有部分國家敵視國安法，更因此制裁中國，「干預」香港事務。

他並說，目前沒有任何方法可以排除相關律師來港審理案件時，不會受到海外政府或相關組織施壓，以及是否遵守保密原則。

黎智英被香港當局依國安法起訴，他早前獲高等法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen為其辯護，律政司上訴失敗後，再上訴至終審法院，但終院昨日拒絕批出其上訴許可。

換言之，黎智英可以聘用英國大律師為其辯護。

本案預定12月1日開審，目前未知人大常委會是否會在開審前釋法。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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