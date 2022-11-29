時代力量黨主席陳椒華請辭被慰留，今邱顯智、王婉諭堅持「大家都該辭」，陳當場走人

時力在2022九合一選舉成果不如預期，僅剩下6席議員，得票率較上屆從2.5%下降到1.6%，總得票31萬下降到18萬；立委邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等6人，27日宣布辭去決策委員並要求全面改選；時代力量黨主席陳椒華也在臉書上表示，當晚召開臨時決策委員會議時就會宣布辭任黨主席一職；然而開會後有委員提案慰留，表決後通過，陳椒華又稱自己被慰留。

王婉諭、邱顯智、陳椒華等三人今日首度同台開記者會；會後被媒體問及時，陳椒華重申慰留決策委員立場，不過被王婉諭與邱顯智也當場拒絕，強調改選等行政流程這樣的理由不能被接受；陳椒華聽到後，當場離開仍在進行的記者會現場，引發現場一片錯愕。

黨團記者會上，3人當場「不同調」

時代力量立法院黨團今天召開「純吃飯？黑白兩道聚餐，警察風紀壞了了」記者會，立委邱顯智、王婉諭、陳椒華要求警政署應立刻提出2018年的調查報告，也要求內政部長徐國勇別當「內政布」護航，應重新徹查松勤88招待所案件。

會後媒體詢問邱顯智、王婉諭辭決策委員一事，也問陳椒華是否要繼續留任黨主席等問題。

邱顯智表示，黨面對這樣的挫敗，要展現痛定思痛及大破大立的態度，因此希望黨主席及決策委員一起請辭，這並非針對黨主席，而是大家一起負責、趕快整隊，為2024年選舉備戰，而他也會投入2024年的選戰，責無旁貸。

陳椒華提到，她暫時被慰留（黨主席），自己在28日晚間已發聲明稿，而現在時力最需要的就是團結及凝聚共識，所以在內部還未正式生效前，她會極力慰留6位請辭的決策委員。

不過王婉諭當場回應「不會，我們會繼續請辭」，並強調黨的決策機制現在無法發揮功能，就應該全面總辭，然後進行補選和改選，「我絕對會跟著主席、黨一起走下去」。所以她不會接受慰留，希望讓黨好好思考如何走下去，因此他們提出的是總辭，陪黨主席一起處理黨務，及如何走出新的路線。

邱顯智說，在面對這麼大的挫敗，「全部都慰留、全部都不要改變，不是社會所期待的方向」；話未說完，陳椒華突然起身，當場離開記者會現場，引起媒體一陣錯愕，邱顯智則繼續說，現在應要痛定思痛、重新整隊團結向前。

王婉諭也表示，在不接受慰留情況下，時力勢必要進行改組，她不認為有派系存在，而是大家有沒有好好思考如何往下走、如何團結往前。雖然行政上補選會與下一次改選時間非常接近，但應盡快總辭後，一起面此事、一起好好思考黨的未來，行政事務絕對不會拖推，能一起努力，

「但如果只是因為行政業務，而告訴大家說『我們現在不要動』，這讓大家難以接受，也難以看到時代力量要沉痛檢討，我覺得非常遺憾，這時間既然決策已經沒有發揮既有功能，就該總辭全面改選」。

邱顯智說明，本屆決策委員任期到明年2月，在此前，大約1月左右要全面改選，讓幹部3月上任。王婉諭補充，若要補選再改選，就要盡快討論，但最理想是，應與黨代表、黨員對話。

邱顯智表示，主席也很辛苦，「不是針對主席」。現在談的是政治態度問題，當政黨面對挫敗時，過去包含民進黨面對選舉挫敗時，都展現痛定思痛、大破大立態度，時力應團結向前，因應2024立委選戰，這是重要關鍵時刻，身為決策委員他責無旁貸，必須為此事負責，因此希望一起請辭、重新整頓。

對於突然離席一事，陳椒華接受媒體訪問時則表示，黨團記者會後，她因後續尚有其他行程先行離席，有關自己想與黨員及支持者說的話，已於臉書上完整說明，謝謝所有朋友對於時力的關心。

陳椒華「請辭又被慰留」，遭批演戲

陳椒華本來在27日時先發出了一封公開信請辭，但後來開完臨時決策會議，不到4小時後，又表示自己接受委員慰留；主要的理由是總辭後，時力將面臨3個月內，連續進行補選以及改選，將陷入改選空窗期。

這也遭到黨內砲轟根本就是「假辭」，提出辭職的決策委員李兆立就表示，他們接收到陳椒華發來的訊息，表明願意辭去時代力量黨主席，也慰留他們幾位決策委員會成員；結果27日晚上臨時決策委員會開會不到20分鐘，就有決策委員提出黨主席慰留案，還迅速表決通過，陳椒華也立即改口稱「要接受慰留」，讓他們相當錯愕。

李兆立痛批，27日會議要演出一場「鞏固領導中心」的戲，讓他們非常失望。因此陳椒華對他們幾位決策委員的慰留，他們不接受。時代力量這次敗選需要有人扛起責任，這是責任政治的原理，但很遺憾，敗選後的臨時決策委員會，沒有絲毫檢討、扛責。

王婉諭也說明，很多人不明白，所謂的時代力量「黨中央」是誰？有人質疑，他們既然是黨內最高決策機制的委員，難道不也代表黨中央，但實際上，決策委員名義上是時代力量的黨內最高決策機制，形式上看起來也像共識決，實際上運作卻已經走向「主席制」。

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未辭職的林于凱、吳韋達替黨主席說話：在黨最難的時候承擔了募款

不過同樣也是決策委員但沒有辭職的高雄市議員林于凱，則在臉書上不指名的表達對「行動時代平台」的不滿；他說，當然此次選舉結果不理想，但綜觀此次全台灣小黨沒一個選得好，投票率低對於小黨的影響是結構性因素；整個黨必須檢討；不過他不認為在明年1月就要改選的決策委員會，要提前在現在總辭，就算總辭改選任期也只有兩個月，「有意義嗎？」

林于凱也抱持和陳椒華同樣主張，表示選後有很多工作，負責任是把工作完成再離開，而非說走就走。他更暗指2019年8月時，時任黨主席的邱顯智「說走就走」，留下黨內的募款缺口；留下來才是負責。在沒有人願意承擔時，接下黨主席並完成2022的選舉，替黨找資源的人是誰很清楚。