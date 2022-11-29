新台幣匯率跌跌不休，貶值加劇輸入性通膨？ 楊金龍：尚屬可控
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央行估算，消費者物價指數（CPI）年增率影響為0.15至0.3個百分點。中央銀行總裁楊金龍28天表示，根據估算若今年新台幣平均貶值6%，國內通膨尚屬可控。
（中央社）台灣今年面臨通膨壓力，又遇到新台幣匯率跌跌不休，外界憂心加劇輸入性通膨，中央銀行總裁楊金龍28天表示，央行估算，若今年新台幣平均貶值6%，對消費者物價指數（CPI）年增率影響為0.15至0.3個百分點，國內通膨尚屬可控。
中研院經濟所今天舉行60週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，楊金龍受邀出席並就「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」進行演講。
楊金龍表示，2021年至今台灣通膨走升，主要有4大因素，一是台灣屬小型開放經濟體，物價本來就容易受到國際因素影響；二是2021年通膨率受COVID-19疫情導致全球供應鏈瓶頸，以及基期因素影響而走升；第三，今（2022）年以來，全球供應鏈瓶頸尚未完全紓解以及俄烏戰爭，進口原油及糧食等價格攀升，國內物價大漲。
第四，國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，而今年新台幣貶值，也增加進口原物料及商品成本。
新台幣今年來迅速走貶，從年初的27元貶到32元，雖然近期回升，於31元附近整理，今年整體趨勢仍是走貶。
楊金龍坦言，新台幣貶值會影響輸入性通膨，根據央行估算，今年1至10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，因新台幣對美元較去年同期貶值5%，導致以新台幣計價的進口物價漲幅升為17.1%；估計將使今年消費者物價指數（CPI）年增率上升0.12至0.25個百分點。
楊金龍進一步指出，若今年新台幣對美元平均貶值6%，則對CPI年增率影響為0.15至0.30個百分點；但他強調，台幣貶值造成輸入性通膨的程度尚屬可控。
綜觀國內外經濟情勢，楊金龍表示，央行預期明年台灣通膨率將回降至2%以下、經濟成長走緩，央行將在12月理監事會修正最新經濟情勢看法，包含經濟成長率與CPI預測值。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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微生物是污水處理的關鍵，AI助攻讓水廠淨化更有效率！
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你知道污水廠最困難的程序是微生物處理嗎？有了微生物的幫忙，水質就能變乾淨。但要如何確保微生物的良好生長，來發揮清道夫功能？答案是AI。新創團隊、顯微影像專家、污水廠三方攜手，運用AI來判定微生物的運作狀態，協助水廠發揮最大淨水效能。
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其中最難控制、但也最環保有效的就是微生物處理。在廢水匯集的環境中，負責淨水的微生物是否活躍，成了處理效能的最大關鍵。目前水廠只能透過感測器得知水的酸鹼值及導電度，微生物的相關參數仍是所知有限。為了找尋更科學有效的方法，顯微影像專家、AI新創與水廠，三方攜手開發出創新解方。
透過AI加速判讀顯微鏡下微生物狀態
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AI新創智悠科技接下這個難題之後，設計協定讓微生物的顯微影像可被AI模型判讀，並在3個月的概念驗證期間，不斷輸入資料來訓練AI，再與負責桃園北區污水廠建置的日鼎水務，進行實際場域測試，產出的結果讓水廠有更精準的依據，來決定投藥量或採取其他對策。未來，這套AI判視微生物系統，還將與更多水廠合作，甚至推向國際。
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