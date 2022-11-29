2022/11/29,
經濟

新台幣匯率跌跌不休，貶值加劇輸入性通膨？ 楊金龍：尚屬可控

新台幣匯率跌跌不休，貶值加劇輸入性通膨？ 楊金龍：尚屬可控
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

央行估算，消費者物價指數（CPI）年增率影響為0.15至0.3個百分點。中央銀行總裁楊金龍28天表示，根據估算若今年新台幣平均貶值6%，國內通膨尚屬可控。

（中央社）台灣今年面臨通膨壓力，又遇到新台幣匯率跌跌不休，外界憂心加劇輸入性通膨，中央銀行總裁楊金龍28天表示，央行估算，若今年新台幣平均貶值6%，對消費者物價指數（CPI）年增率影響為0.15至0.3個百分點，國內通膨尚屬可控。

中研院經濟所今天舉行60週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，楊金龍受邀出席並就「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」進行演講。

楊金龍表示，2021年至今台灣通膨走升，主要有4大因素，一是台灣屬小型開放經濟體，物價本來就容易受到國際因素影響；二是2021年通膨率受COVID-19疫情導致全球供應鏈瓶頸，以及基期因素影響而走升；第三，今（2022）年以來，全球供應鏈瓶頸尚未完全紓解以及俄烏戰爭，進口原油及糧食等價格攀升，國內物價大漲。

第四，國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，而今年新台幣貶值，也增加進口原物料及商品成本。

79sop3kwj04ttyhfj17kobks8lafhy
Photo Credit: 中央社

楊金龍會中還強調，台灣為高度開放的小型經濟體，易受到國際因素的影響。今年美國鷹派升息造成國際金融市場動盪不安。資金移動就像氣候變遷，氣候變遷很難準確預測到，像是一整年的雨量會在幾天內一次下完，乾旱時又會非常乾旱，資金移動也是如此，外資要進來的時候會頻繁且集中匯入，出去時也集中在少數幾天且呈巨額匯出，隨著資本市場愈來愈大，對資金移動的管理也變得更為困難。中央社記者王飛華攝於2022年9月29日。

新台幣今年來迅速走貶，從年初的27元貶到32元，雖然近期回升，於31元附近整理，今年整體趨勢仍是走貶。

楊金龍坦言，新台幣貶值會影響輸入性通膨，根據央行估算，今年1至10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，因新台幣對美元較去年同期貶值5%，導致以新台幣計價的進口物價漲幅升為17.1%；估計將使今年消費者物價指數（CPI）年增率上升0.12至0.25個百分點。

楊金龍進一步指出，若今年新台幣對美元平均貶值6%，則對CPI年增率影響為0.15至0.30個百分點；但他強調，台幣貶值造成輸入性通膨的程度尚屬可控。

綜觀國內外經濟情勢，楊金龍表示，央行預期明年台灣通膨率將回降至2%以下、經濟成長走緩，央行將在12月理監事會修正最新經濟情勢看法，包含經濟成長率與CPI預測值。

ei1a5fewf4mgfd4y1ejnsnilnbj0ej
Photo Credit: 中央社

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，今年上半年台灣房價漲9.8%，前10月房租指數累計漲1.58%，參考他國數據，歐元區上半年房價漲9.5%、房租漲1.5%，日本房價漲9.3%、房租持平，南韓房價漲6.1%、房租1.9%；將台灣房價與房租上漲的趨勢與國際相比，數據「也沒有明顯低估」。中央社記者王飛華攝於2022年10月20日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。