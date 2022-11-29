新台幣匯率跌跌不休，貶值加劇輸入性通膨？ 楊金龍：尚屬可控

（中央社）台灣今年面臨通膨壓力，又遇到新台幣匯率跌跌不休，外界憂心加劇輸入性通膨，中央銀行總裁楊金龍28天表示，央行估算，若今年新台幣平均貶值6%，對消費者物價指數（CPI）年增率影響為0.15至0.3個百分點，國內通膨尚屬可控。

中研院經濟所今天舉行60週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，楊金龍受邀出席並就「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」進行演講。

楊金龍表示，2021年至今台灣通膨走升，主要有4大因素，一是台灣屬小型開放經濟體，物價本來就容易受到國際因素影響；二是2021年通膨率受COVID-19疫情導致全球供應鏈瓶頸，以及基期因素影響而走升；第三，今（2022）年以來，全球供應鏈瓶頸尚未完全紓解以及俄烏戰爭，進口原油及糧食等價格攀升，國內物價大漲。

第四，國內輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，而今年新台幣貶值，也增加進口原物料及商品成本。

Photo Credit: 中央社 楊金龍會中還強調，台灣為高度開放的小型經濟體，易受到國際因素的影響。今年美國鷹派升息造成國際金融市場動盪不安。資金移動就像氣候變遷，氣候變遷很難準確預測到，像是一整年的雨量會在幾天內一次下完，乾旱時又會非常乾旱，資金移動也是如此，外資要進來的時候會頻繁且集中匯入，出去時也集中在少數幾天且呈巨額匯出，隨著資本市場愈來愈大，對資金移動的管理也變得更為困難。中央社記者王飛華攝於2022年9月29日。

新台幣今年來迅速走貶，從年初的27元貶到32元，雖然近期回升，於31元附近整理，今年整體趨勢仍是走貶。

楊金龍坦言，新台幣貶值會影響輸入性通膨，根據央行估算，今年1至10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，因新台幣對美元較去年同期貶值5%，導致以新台幣計價的進口物價漲幅升為17.1%；估計將使今年消費者物價指數（CPI）年增率上升0.12至0.25個百分點。

楊金龍進一步指出，若今年新台幣對美元平均貶值6%，則對CPI年增率影響為0.15至0.30個百分點；但他強調，台幣貶值造成輸入性通膨的程度尚屬可控。

綜觀國內外經濟情勢，楊金龍表示，央行預期明年台灣通膨率將回降至2%以下、經濟成長走緩，央行將在12月理監事會修正最新經濟情勢看法，包含經濟成長率與CPI預測值。

Photo Credit: 中央社 主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，今年上半年台灣房價漲9.8%，前10月房租指數累計漲1.58%，參考他國數據，歐元區上半年房價漲9.5%、房租漲1.5%，日本房價漲9.3%、房租持平，南韓房價漲6.1%、房租1.9%；將台灣房價與房租上漲的趨勢與國際相比，數據「也沒有明顯低估」。中央社記者王飛華攝於2022年10月20日

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航