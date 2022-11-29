馬斯克指控Apple威脅下架Twitter，辦投票要求公開審查機制並揚言自行生產替代手機
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馬斯克為推特槓上蘋果公司，先抗議蘋果App Store收取過多權利金，又稱推特受到蘋果內容審查，遭威脅「下架推特」；馬斯克要求蘋果公開應用程式內容審查機制，並稱若推特遭到下架，將自行生產替代iPhone的手機。但也有人認為馬斯克過度地解讀蘋果對應用程式審查的常規流程。
馬斯克（Elon Musk）於個人推特（Twitter）向蘋果公司（Apple Inc.）開炮，抗議蘋果透過App Store向應用程式開發者收取30%的權利金；隨後，馬斯克又發文稱，蘋果試圖透過「下架推特」向他施壓。
今日稍早，馬斯克在推特上發布一連串的貼文，當中包含一張「高速公路出口匝道急轉彎」迷因——一輛標有馬斯克名字的汽車駛向「開戰（Go To War）」匝道，而非朝「30%權利金（30% fee）」持續前行。目前該迷因圖片已被撤除。
「蘋果威脅要將推特自App Store下架，但不告訴我們原因。」馬斯克稱推特受到蘋果審查，並開啟「蘋果是否應該公佈這些對其客戶造成影響的審查措施」投票，目前已有近170萬推特使用者投票，高達85%認為蘋果應發表說明。
政治評論節目主持人利茲．惠勒（Liz Wheeler）發文支持馬斯克，甚至寫道：「如果蘋果或Google刪除推特，馬斯克應該也有能力自己生產智慧型手機。」馬斯克則回覆：「我當然希望它不會變成那樣，但是，是的，如果沒有其他選擇，我會製造替代手機。」
對於馬斯克及其支持者的抗議，蘋果目前尚未做出任何回應也未證實。
《法新社》報導，蘋果和Google都會要求其應用程式商店中的社交媒體服務需具備有效的系統來調節有害或濫用內容；然而，自馬斯克接管推特以來，不僅超過一半以上的員工已被裁員或離職，危及審查錯誤或仇恨性言論的工作，馬斯克還恢復了美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）等人被禁用的推特帳戶。
推特前誠信與安全部長約爾．羅斯（Yoel Roth）也曾在《紐約時報》上發表類似意見，他指出，若不遵守蘋果和Google的審查制度將會造成災難性的後果，推特應用程式很有可能會自應用程式商店下架。
約爾．羅斯說明，過去推特曾被某應用程式審查小組成員發現種族歧視的推文以及不雅照片，審查者暗示，如果問題沒有得到令他們滿意的改善，應用程式的審查批准可能會被延遲，甚至可能被拒絕。
《路透社》報導，蘋果進行內容審核以及下架應用程式已是例行規則並非首次，過去也曾刪除Gab和Parler等應用程式；其中，右翼使用者熱中的Parler也曾於2021年1月被下架，在調整其內容審核政策與機制後，於2021年2月15日恢復上架。
研究公司Creative Strategies的消費者技術主管班．巴加林（Ben Bajarin）表示，馬斯克可能過度地解讀了蘋果的應用程式審查常規流程，「即使蘋果的應用程式審查無論如何都不是完美的，並且對開發人員來說是一個一直令人沮喪的過程，但據我所知，這是一個雙向對話。」
新聞來源
- Elon Musk's "Go To War" Post Against Apple's Tight Control On App Store（NDTV）
- I Was the Head of Trust and Safety at Twitter. This Is Waht Could Become of It.（New York Times）
- Elon Musk: Apple threatened to yank Twitter from App Store（Reuters）
延伸閱讀
- 裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門
- 馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
- 馬斯克開鍘推特高層、成為唯一董事，好萊塢名人擔憂「自由言論」紛紛停用推特
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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