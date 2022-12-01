中國「白紙運動」會升級成類似六四事件的全國性抗爭運動嗎？
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中國最近突然爆發一陣抗議浪潮，會否擴散成全國性的抗爭運動？政論家鄧聿文認為，這要看習近平政權如何應對。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
中國多個大城市爆發了大學生和民眾的抗議，上海的抗議者還喊出了習近平和共產黨下台的口號，這在嚴厲控制遊行的中國相當罕見。在中共開完二十大、習近平三連任不久，即爆發民眾和學生的抗議，會對中國的政局和習的權力產生何種影響和衝擊，乃至出現一輪「新時代」的類似六四那樣的社會運動的可能性如何？值得注意和探究。
有輿論將這些抗議稱為六四以後規模最大，其實不準確。無論在江時期還是胡時期，都爆發過人數達數萬、甚至十幾萬的群體抗爭，抗爭者還搗毀了地方政府，當局用武警才把它們鎮壓下去。這次在上海、北京、南京和成都等地的抗議，從發布的影片看，規模普遍不大，抗議者人數在數百到上千之間。
儘管如此，由於習上台後對社會反抗力量採取嚴厲的高壓政策，同時強化公共支付和精準扶貧收買底層民心，幾乎難以看到社會的公開抗議，因此此次發生的抗議才具有價值。
「清零」讓民眾忍無可忍
上述抗議的一個共同背景是人們無法忍受當局的清零政策。疫情三年，當局採取的動態清零，由於可以隨意剝奪民眾的自由和權利，造成人道災難數不勝數。這次各地民眾和學生的抗議，一個理由就是悼念烏魯木齊火災中喪生的10條生命。
中國最早爆發疫情，武漢是第一個全城封控的大城市，時間長達兩個多月，民眾默默忍受了。其後，天津、西安、深圳等也都程度不等地進行過封控，民眾也默默地忍受了。今（2022）年4月，上海全城封控了三個月，民眾還是默默地忍受了。為什麼在11月底，民眾就不想繼續忍受？這裡關鍵的時間點在11月初，中國當局出台了清零的20條新政。
20條的實際導向是逐步放開，這本來給了被疫情困了3年的民眾一個希望，但20條出台後，防疫的放鬆導致疫情在中國全面反彈，各地重又收緊防疫，讓民眾的解封希望破滅。當局對疫情處置的反反覆覆，將民眾像小白鼠一樣隨意關起來，終於使他們失去耐心。
因為在清零之下，每個人都會是下一個受害者，即使對體制內的官員亦如此，尤其是處於防疫一線的官員和工作人員，他們疲於奔命，苦不堪言，早就對這種防疫方式不耐煩。大家都想改變，但受制於習近平的不放棄，只得強忍。
雖然這些抗議此時爆發看似有些突然，然而如果從一個大的時空背景，特別是習上台10年來的所作所為看，它們的發生又幾乎是一種必然，遲早會來。一直有許多人擔憂習讓中國重回文革，但以他一人之力其實是做不到的。中國畢竟不是北韓，改革開放讓多數中國人有了比較和鑑別，由此結成的利益結構不是習能夠撼動的。何況閉關鎖國對中共和習自己也不利，除非他能把私有制消滅。
可重回文革的擔憂表明社會相當多的人對習的路線、政策和理念的不滿，他們一直在抵制習開歷史倒車的行為。習試圖扭轉歷史發展的走向，不過在過去10年，中國總體上仍處於已經延續百年之久的現代化變遷和轉型進程。而歷史的樣本顯示，一個社會在向現代化變遷過程中，隨著公民權利意識的生成，以集體行動為主要形式的社會抗爭和社會運動早晚要出現。
中國亦不例外。改革開放在意識形態上給中國帶來的一個結果，就是公民意識的重新復活。它讓中國發生了六四學生的抗爭運動，以及隨後一波又一波的維權行動和群體抗爭，習想強行阻斷這個過程，重判了公民運動的維權者和其他反對力量，但是他不可能讓公民意識在民眾的頭腦裡消失。民眾只是在當局的高壓下暫時把它隱藏起來，一遇到合適的土壤和時機，會重新激發起他們對自由和公民權的追求。
中國社會的「定時炸彈」
中國外部環境的迅速惡化、習強行開啟第三任期，特別是清零，正給社會抗議提供了一個難得的時機，並將孕育著一場社會變革運動。
首先是美中對抗使中國的發展環境變得空前嚴峻，中國經濟的衰退很大程度上受制於美國在地緣政治和科技方面對中國的打壓與圍堵，疫情的封控又進一步加劇了這種狀況。尤其是今年，經濟持續嚴重下滑，出現大面積的企業倒閉和失業潮，民眾的生活水準和生活品質急劇下降。
分析中國的人口結構，目前作為社會主體的70、80、90後，他們不像其父輩那樣對貧困有深刻體會，能夠耐貧，當個人和家庭的生活水準因經濟不景氣和疫情要過苦日子，時間長了，他們不太可能適應這種狀況，會驅使他們走向街頭表達抗議。對當局而言，這無疑是一顆「定時炸彈」，必須嚴防死守，不讓它引爆。
可當局的「拆彈」方式是全面強化中共的一元化領導，加強對社會的暴力管控，同時部分滿足大眾在分配上的平等需求。也許短期這會削弱社會抗爭的基礎，但長期來看，這樣做不但不能壓制人們的不滿和反抗，反而會催生大眾的政治意識，隨著國家控制能力的走弱，從而激發大眾的抗爭意識和行動。特別是考慮到國家對社會的躁動情緒已經完全失去感知和回應能力，更有可能如此。
原因在於，習上台後，雖注重在分配上補短板，用真金白銀搞扶貧，但也使得當局必須加強徵稅的抽取能力，而徵稅抽取能力的增強又造成當局和工商階層的矛盾激化，企業家們紛紛躺平，導致經濟進一步衰退。
從社會轉型的角度看，一個政權，如果發展以徵稅為主的抽取能力與以暴力控制為主的強制能力，而忽視分配、規範能力與對大眾的保護能力的發展，這種不均衡的國家能力建設會帶來廣泛的社會抗議。
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
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在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。