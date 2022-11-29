「殺死他的真的只是子彈嗎？」《九槍》導演蔡崇隆：拍片是呈現移工在台面臨的結構性問題

本篇圖文由國立政治大學創新國際學院提供，當日現場主持人為歐子綺老師，陳品鴻撰寫逐字稿，林益睿編輯。

前言：2017年，越南移工阮國非遭警方開槍射擊，最後失血過多致死。此事件再次突顯台灣外籍移工的長期處境，以及警察對於失聯移工的執法過當問題。紀錄片《九槍》以警方拘捕阮國非的密錄器片段開場，接續透過阮國非的親友、警方及移工產業鏈的訪談，具體點明台灣移工所面臨的社會境遇。

2022年3月22日，《九槍》曾經在國立政治大學創新國際學院歐子綺老師開設的「移民與全球化」課程上做小規模放映，且當日映後邀請蔡崇隆導演以視訊方式進行座談（編按：《九槍》獲2022年金馬獎最佳紀錄片），同時開放參與同學提問，我們可以從下列訪談內容中獲知蔡崇隆導演的拍片理念。

Photo Credit：政大創新國際學院提供 2022年3月22日《九槍》於國立政治大學創新國際學院歐子綺老師（持麥克風者）開設的《移民與全球化》課程上做小規模放映，且當日映後邀請蔡崇隆導演（螢幕畫面者）以視訊方式進行座談，同時開放參與同學提問。

蔡崇隆導演：

在2012到2016年左右，當我們做完兩部非法移工的紀錄片，得知了阮國非的事情。對我來講，非法移工的狀態勢必會跑給警察追，這是可以理解的。但是看到這個新聞的第一個反應是：「為什麼他會被開到九槍，然後當場死亡？」這也是製作這部紀錄片最主要的出發點。

在我還不完全了解這個事件的時候，透過新聞報導或側面消息只能知道阮國非拒捕及搶警車，於是警察出於阻止他的動機而開槍。我覺得如果是台灣人發生這樣的事，也不至於開那麼多槍，所以這個開槍理由沒辦法說服我。

我自己學法律的過程看過許多犯罪紀錄片和電影，一開始看待這件事情會帶有一點陰謀論的色彩，也就是在阮國非出現的河邊同時遇到這些人，感覺非常奇怪。我知道有些非法移工因為工作了半天都沒有領到錢，與雇主產生糾紛，所以有的雇主會報警逮捕非法移工，如此一來他們就不必償還積欠的薪水了。我想像背後是否有我們不知道事情，才發生這場悲劇，這便成了第二個想要追查的原因。

這部紀錄片跟我以前做過的司法人權紀錄片不太一樣，我做過蘇建和的紀錄片，通常都是發生了一件謀殺案，其中的被害者是無辜的、兇手可能是被冤枉的，所以必須查清誰是加害者。但是以《九槍》的事件而言，被害者和加害者的身份都很清楚，只是加害者是作為台灣公權力的警察，而受害者是外籍移工。

就表面看來，加害者和受害者都很明確，沒什麼好追查的，但由於我們之前做過非法移工紀錄片，了解到逃跑移工這個問題背後存在很多結構性因素。所以一方面要查明為什麼他會在那個地點被抓，以及警察開這麼多槍的原因，另一方面也想藉由此事件的調查讓台灣大眾更了解：為何存在這樣的非法移工？台灣有多少非法移工？為何這些非法移工今天會走到這一步？被警察槍殺前他曾經歷什麼事情？過去有哪些移工其實也經歷了類似的事，只是沒有悲慘地死在河邊而是其他地方？如同紀錄片中呈現的，一些移工在自己的工廠或宿舍身亡，那麼，是不是只有非法移工才會有如此遭遇？或是說，在台灣就連合法移工也隨時面臨莫名死亡的處境？

所以說，這個事件只是一個個案還是許多結構性因素造成？阮國非的事件看似誇張，但其實還有不少誇張的事件並沒有被知曉，這是我做紀錄片的第三個原因。大概就是有一個機會，把誇張的、大家不知道的事件集合起來呈現在這部紀錄片裡。

我出於前述動機開始籌備此片的拍攝，由於這樣的紀錄片不容易找到資源，所以就向國藝會提案，大致想把剛剛的觀點放到電影裡面。然而，最困難的就是我需要了解這個事件的過程，相關的資訊卻很少，所以原本的想像是透過戲劇重演的方式，從阮國非的視角去拍攝警察開槍的過程，但這麼做就會產生比較大的想像空間。

後來這個籌備進行一年多之後，我偶然之下得到你們現在在片中看到的警察密錄器畫面。我和團隊整個看過以後，才真的比較了解事件的前因後果，於是重新考慮要不要用戲劇重演的方式來處理阮國非死亡的過程。這個密錄器提供了很多訊息，它有二、三十分鐘的長度，為了讓大家可以看到事情的原貌，幾乎沒有經過多少剪接，將其分成三段穿插在紀錄片裡面。

想當然，很多人觀看這樣的影像過程一定會感到不舒服或是很難過，但是對我而言，這個過程解答了我的疑惑。當時的媒體報導總是呈現一種二元對立，只有責怪警察或責怪移工、挺台灣警察還是移工人權這兩種解讀。

但我看過密錄器後認為，如果觀察警察開槍的過程，大家應該看得出來那位警察很緊張，或者是他沒有經驗，可是開槍之後有很多同事、主管和民眾待在現場。我們都知道發生這種事情時急救非常重要，但你可以看到阮國非在現場滾來滾去長達二、三十分鐘之久。我覺得這樣的畫面以台灣社會對待移工的態度而言，它反映出台灣人對外籍移工的社會心理，那是一種很奇怪的現象，你說歧視也不至於，但它就是一種偏見、刻板印象，甚至是恐懼。即使阮國非挨那麼多槍躺在那裡，周圍的所有人還是很害怕，得等到人手多了才把他送上救護車。

大家想想，如果今天你們看到同樣的畫面，而倒在地上的是台灣人，周圍這些警察和民眾有可能會這樣處理嗎？這是我看完密錄器後很大的疑問，其實我也不知道真正的原因為何，所以決定把它放入紀錄片，讓大家一起思考和面對這個問題。

最後再補充一下，有部分觀眾不太懂我所稱的「靈魂視角的敘事者」。他是一位越南男子的旁白，基本上有些觀眾會認為他代表台灣移工的一些心情，但我在片尾其實提到，這位旁白一些話的出處來自阮國非的臉書貼文，我們引用他的貼文作為片中靈魂視角的旁白。要把他視為阮國非的心聲感受也可以，要視為台灣移工的集體心聲也行，交由大家各自解讀。