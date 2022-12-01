11/26兩岸黑天鵝齊現：民進黨九合一選舉大敗，會跟上海反習抗爭擦出什麼火花？

文：趙君朔

將來的歷史學家在回顧2020年代這10年時，2022年11月的第三個周末可能會被視為一個重要的轉捩點。

民進黨敗戰日，上海有反習聲

同一天晚上，先是面對的中共威脅受到整個自由民主世界高度關注的台灣，竟然在一場地方選舉中，讓政績和候選人都乏善可陳的親共在野黨二度拿下令執政黨難堪的大勝。

但就在支持執政黨的抗中保台派選民，不幸重溫2018年韓流異軍突起的創傷壓力症候群，對如此出乎它們意料的結果在情感上難以接受、憤憤不平之際。同一時刻的上海，卻有大批市民，刻意選在烏魯木齊中路上，對著代表全世界最嚴厲監控人民體系之一的公安喊出「共產黨下台」的口號。表達他們對新疆烏魯木齊之前發生的大火卻因嚴厲的封城措施延誤救援，不幸燒死至少10人的慘劇，還有看到世界盃足球賽的場上場下都已經回復正常生活，自己的解封卻還遙遙無期的抗議。

當然更引起注目的是，類似的抗議不只發生在上海。在火災當地的烏魯木齊、武漢、南京、天津、重慶、成都和北京等地都有群眾上街呼口號抗議，爭取全世界都以為他們從來都不想要的自由。雖然這場因為網路傳播而擴散開來的抗議，對習近平和中共政權的挑戰到底有多大現在還難以判定，但是對岸短期內的政經局勢會急遽惡化是確定的事實。而這對台灣國民黨大勝後的新政局一樣有不可忽視的衝擊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國北京民眾27日晚間高舉白紙，哀悼烏魯木齊大火逝去的生命

庶民的經濟感受與整體外交成績平行

雖然這次是執政黨的大敗，但已經有不少分析家如日本的台灣專家野島剛，甚至立場偏藍的評論家都指出選民投給國民黨不代表他們真心認同國民黨，只是基於一種「給民進黨一個教訓」的心態造成的。

那麼對於民進黨的不滿，可能是這次直接上第一線領軍作戰的蔡總統所忽略的，是台灣很謹慎、很晚解封的防疫。雖然成功的讓台灣擋住了前兩波的疫情，但對國內不少服務業的就業人口來說，這三年並不很好過，他們是無法分享到台灣這三年經濟逆勢成長果實的群體。

再加上蔡總統執政以來努力推動的產業升級，目前還看不到太明顯的成果，但台灣一直陷在高房價的難題中，近來又被捲入世界性通膨的漩渦中。因此對一般的薪水階級，他可能對蔡總統的國防、外交和前兩年的政策感到滿意，但自己的這幾年生活改善幅度有限，近來又出現些許的下滑，使得有不少人決定投給在野黨候選人當作表達不滿的出口。

其次對於2018意外慘敗應該還是耿耿於懷的蔡總統，為了避免上次黨內初選造成黨內太大的不和與分裂，這次決定除了屏東之外都不辦初選。由她直接挑選有機會勝選的候選人，希望能守住無法再連任的政績斐然都市，或是嘗試奪下他黨執政的縣市，這樣的選擇事先看來不能說錯。

但從事後的得票數來看，民進黨的地方派系似乎沒有全力為黨指定的縣市長候選人拉票、動員，因此出現很有趣的分裂投票。民進黨在各地縣市議員的得票率和席次，和2018年相比都有明顯成長，表示地方的派系對於自己的子弟兵還是使出全力輔選，從國民黨和小黨手上奪回不少2018年失去的城池。

Photo Credit: 中央社

論文案是錯誤的開始

最後一個為泛台派陣營所忽略的一點戰術失誤是，某位近來急速竄紅的旅美網紅非常不智的開了抓論文抄襲的戰場，引起藍營意外拿去檢視桃園市長候選人林智堅的論文。這點在趙少康11月19日發的一篇臉書文中又講到「綠營先罵柯志恩論文抄襲，結果迴力鏢打到林智堅身上」可為明證。

這不但後來讓林智堅被迫退出選舉，由鄭運鵬匆促上陣，這對整體士氣形成很大的打擊，還讓後來有一段時間選戰焦點都史無前例地，被歪曲到綠營討不到便宜的論文抄襲議題上。當時就引發不少台派KOL和知名節目主持人周玉蔻等感嘆不該如此。

從國民黨方面的反應，同樣可以證明這次的結果並非在野黨贏得選民的認同。朱立倫在選後發表的勝選感言，竟然很快說出謝謝大家站出來挺善良、挺公理、挺正義，會用如此空洞沒有內涵的道德性用語解釋自己的勝選，只能說明他們並不知道自己為何勝選。

就好像2018年韓國瑜橫空出世，跌破所有人眼鏡，大勝有備而來的陳其邁，是基於高雄陷於長期的經濟低迷，希望有新人帶來新思維，好好在高雄深耕帶來翻轉。韓卻以為自己是因為個人魅力超群一定能在總統大選中複製韓流，結果不但在總統大選中慘敗還丟掉了高雄市長寶座。

而藍營應對泛台派的台灣基進黨成功發動罷免的方式竟然不是好好反省，反而是推出一連串的報復性罷免當作反制，結果只有在傳統深藍的中壢，和傳統地方派系重鎮台中第二選區獲得慘勝，但在台中的補選中一樣敗給民進黨的立委候選人。另外在藍營極力宣傳的四大公投案，藍營同樣以給民進黨一個教訓為訴求，但四大公投案全部被駁回，投票率也相當低。

以上這些事例對於現在還處於很悲憤狀態的泛台派支持者可能很無感，但已經充分說明，如果是一次只有一場單一投票活動，並有一定全國矚目的藍綠對決下，這幾年來提不出願景、論述、人才也處於斷層的藍營根本討不到什麼便宜。藍營只有每四年這種遍地開花的地方選舉會莫名其妙的等到一場大勝，然後做出和趁勝追擊完全相反的舉動，而且又會遇到外部大環境也忽然轉為不利其政策主張。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 北京民眾27日手持白紙，上街抗議官方過度防疫

2018之後有反送中，如今則是反習聲浪高漲

上次是2018勝選後半年多就爆發香港抗議，這讓韓國瑜不久前拜訪港澳中聯辦的舉動和之後對於香港抗議回答「不知道、不曉得」引發強烈反彈和泛台派加速集結。這次更是非常玄奇的外部環境在國民黨勝選當晚便發生劇烈變化，對岸將迎來一個充滿動盪不安的2023年，也會再次加深台灣主流民意對中共的疑慮和反感。