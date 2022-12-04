TNL+ 2022/12/04,
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【美劇】《這就是我們》：完整呈現人生縮影，為皮爾森一家的真摯故事深深感動

【美劇】《這就是我們》：完整呈現人生縮影，為皮爾森一家的真摯故事深深感動
Photo Credit: IMDb

我們想讓你知道的是

美劇《這就是我們》劇本沒有明確的方向，主要就是圍繞三巨頭的生活。節目沒有磅礡的場景、炫麗的特效，也沒有國仇家恨，都是你我生活中會遇到芝麻蒜皮的事，但是充滿愛、擁抱及淚水，動人心弦。

《這就是我們》於2017年開播、2022年畫下句點，共計106集的影集乍看以為是絮絮叨叨、剪不斷理還亂的長壽劇，但是編劇巧妙地將每個角色發揮得淋漓盡致，劇情與對白富有趣味及深度，難怪橫掃黃金時段艾美獎、金球獎、美國演員工會獎等大小獎項，播出六季每季都叫好又叫座，在IMDb和爛番茄（Rotten Tomatoes）上都有極高的評價。

皮爾森夫妻準備迎接他們的三胞胎降臨，就在丈夫生日當天孩子出生了，可惜最小的孩子卻沒能保住。同一間醫院，一個遭遺棄的非裔男嬰被帶到這裡，或許是命中注定，這對夫妻決定收養這個無依的嬰兒，成為他們最小的兒子。故事從這裡開始，展開皮爾森一家的旅程。

究竟一部描寫日常的家庭劇為何受觀眾喜愛？《這就是我們》有這些精采魅力。

出動多組大小演員，完整呈現人生縮影

《這就是我們》描述皮爾森夫妻，與三胞胎「三巨頭」的生活。整整六季的劇情描寫三巨頭出生、青春期探索、成為父母的過程，光是一位角色的演員就有四組以上，包括嬰兒、幼兒、青少年，再到成人，具體呈現一個人的人生縮影。而且，每位大小演員演技都相當到位，角色從小到大個性如出一轍、有相同的喜怒哀樂，當然會讓觀眾更加入戲，深深沉浸在皮爾森一家的故事中。

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圖片來源：IMDb
三巨頭網羅多組演員，故事延續多個世代。

飾演皮爾森夫妻的米洛．文提米利亞（Milo Anthony Ventimiglia）和曼蒂．摩兒（Mandy Leigh Moore）出演整整六季，串聯各個時代的三巨頭，也成為整部影集的主軸。三巨頭隨著年紀增長不斷換角，但皮爾森夫妻都仍是同一對演員，觀眾就像是三巨頭，不斷學習、成長以及面臨重重挑戰，而皮爾森夫妻就像我們的父母，不論你遇到任何困難，他們永遠都在。

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Photo Credit: IMDb
米洛．文提米利亞（右）和曼蒂．摩兒（左）扮演皮爾森夫妻，是《這就是我們》的靈魂要角。

平凡小事，也能刻畫深刻故事

如果問到什麼是「幸福的時刻」，你第一個閃過腦海的記憶是什麼？大學時我曾在便利商店打工，工作時身心非常疲憊，我都會回想以前沒有打工的週末，跟家人一起逛大賣場、挑間家庭餐廳吃喝後回家，倒在沙發上看電視的時光，明明是那樣不起眼的日常，卻因為格外辛苦而使記憶變得閃閃發亮。那時我才知道，那些生活瑣事就是幸福。

《這就是我們》擅長描繪皮爾森一家的小事，例如萬聖節和兄弟姐妺一起做手作，或是一家人在沙發上看世界盃足球賽，還有爸爸帶全家去紐約旅遊，雖然不熟路線迷了路，卻仍盡力滿足每個家人的旅遊需求。編劇曾表示，劇本沒有明確的方向，主要就是圍繞三巨頭的生活。節目沒有磅礡的場景、炫麗的特效，也沒有國仇家恨，都是你我生活中會遇到芝麻蒜皮的事，但是充滿愛、擁抱及淚水，動人心弦。

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