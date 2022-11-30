台灣教育正在上演五大亂象，我希望民進黨在九合一敗選後能深切檢討

今年地方選舉，民進黨遭受重大挫敗。其實單純比較投票率及藍綠得票率，就可看出端倪。由下表可知，今年的投票率創下14年來新低，單以台北市來看，民進黨在2020年的得票數是87萬、2022年只剩下43萬，國民黨2020年是68萬，今年甚至是更少的57萬。可見國民黨的票倉差不多，但多數民進黨選民是年輕人的，卻跑掉一半的票數。這代表兩年前把希望寄託在民進黨身上的年輕人，兩年後有一半都失望地選擇了棄票。

2020年總統選舉 2022年九合一選舉 全國總投票率 74.9% 61.2% 台北市得票率 民進黨57％、國民黨39% 民進黨32%、國民黨42% 台北市票數 民進黨87萬、國民黨68萬 民進黨43萬、國民黨57萬

其實這三年來疫情加上俄烏戰爭，除了專制國家以外，沒有任何一位領導人會好過的。我以前也常這樣想，民進黨抗中保台的大方向沒有錯，日子過得辛苦一點是可以忍受，但顯然大多數的年輕選民不是這樣想的。

的確，以將近9%的青年失業率、疫情間房價所得比不降反升、出生率年年創新低（去年是全球倒數第一）、死亡率高於出生率的高齡化、還有低薪、教育、民生等，每一項都是大問題。這次的選舉會有這樣的結果，是表示年輕人對執政黨的失望。

以前我曾說過不少教育的問題，也提出不少建議，但終究不敢鞭太大力，畢竟執政黨真的是頗努力的讓台灣被世界看見。但這次的選舉結果，我認為是執政黨需要好好檢討自己的時機了。

我的領域是教育，但常常在講教育議題時，很容易被洗版。我了解台灣夾在中美兩國之間，國防是第一要務，但也不能因此認為其他議題都不重要，過去三年我真的有感覺台灣好像只專注在討論疫情和兩岸問題而已。

以下是我看到台灣在教育上的幾個亂象，選舉完了，希望不會再被快速洗版了。

亂象一：生生用平板

中央投入200億讓台灣的學生每人都有一台平板，這種數字KPI很容易達到，但無法兌換成選票，我所了解的教育現場，平板是被放在保管室，很少有老師在借，資訊老師要維護和更新這麼多平板，更是費時又耗力，更別提Wi-Fi不到位，常常全班開始連網路時就出現網路當機，而這200億的錢在五年後全部要被報廢掉。

亂象二：108課綱

新課綱願景良善，但是舊的學科不放，新的學科一直加進來，以前的學生考五科就好，現在還要加上學習歷程檔案、生活資訊、多元選修、彈性課程，幾乎是兩倍的課業負擔。而真正的教學現場，還是考試領導教學，老師想要做創新教學，卻常常淪為趕課和幫學生拚成績。課程設計需要讓學生有更多自主學習的機會，但教材沒有太大的改變，還是標準答案為主的學科內容，而大學因為少子化的關係，最後什麼學習歷程幾乎沒什麼看，還是只看成績，這樣的教改其實存在著相當多的問題。

亂象三：雙語政策

2030雙語國家政策立意良善，但施行後發現問題很多，現在把國家拿掉，只敢叫「雙語政策」。這樣的政策大大加重英語教師的工作量，把提升教學的希望都寄託在外師身上。其實最重要的應該是培育本土教師，並且讓英語生活化，不是只在學校學科和英語科上才在講英文。現在的教學現場是學生要記得「光合作用」、「新陳代謝」等英文，而簡單口語英文卻不敢講或沒有可以說英文的環境。

亂象四：偏鄉問題

少子化的年代，政府沒有利用少子化來降低生師比，提升教育品質，反而任由中小學聘不到老師，而流浪教師卻滿街跑，為何會這樣？最大的原因就是偏鄉開不出正式教師缺。現在一個班級配2.2個老師，每九班可以多聘一位老師，這樣的制度導致都市的教師配額是2.5，最需要師資人力的偏鄉教師人力居然比都市要低，生師比還更高。若將買平板的錢拿來聘正式教師，提升教育品質，即使受益的人數不多，但推廣提升教育品質的理念，才會轉變成政績和選票。

亂象五：大學過剩

台灣私立大學在過去負責七成的學生，國立大學負責三成的學生，但政府卻硬要把公私立的學生調成五五波，國立大學也沒有擴編人力，後段私校卻惡性倒閉，學生和教師的安置無法妥善安排。新南向政策卻變成拿納稅錢請東南亞學生來台灣念書，看不到太多成效。一堆博士和專案教師無法有穩定的工作，國立大學退休教授卻可以到私校繼續任校，成為雙薪肥貓。學術和業界無法接軌，政府卻只重視半導體，其他學科似乎都不重要了。大學錄取缺額破萬，卻不設定控管機制，反而讓各學系刪減考科。校園人事安排幾乎都是大老掌控，年輕人很難有出頭的機會，導致年輕人對念博士和成為教授都興趣缺缺了。

其實教育的問題還有很多，這次文章會有這麼針砭時弊的發言，也是愛之深責之切。我認同民進黨的抗中保台路線，我也覺得民主意識不是靠政府喊的，而是人民自己要有自覺。的確比起其他國家的世界局勢問題，台灣真的做得不錯。

舉一個我鄰居到中國出差看到的例子，他去中國出差一個月，被關在健康小區中，那一個燈光昏暗的小房間，只有一張桌子和床，廁所裡面只有一個坑，裡面的網路弱到只能勉強看得到文字訊息，別說什麼視訊了。他在裡面17天，除了全副武裝穿著防護衣的人員以外，沒看到任何生人。

他甚至還看到火車只要停靠一個確診案例的城市，全部的乘客就被拽下車，送入健康小區住上十天的隔離，所有的費用自付，若沒錢可以叫家人寄錢來，或記帳欠債。甚至有聽過夫妻都被關入健康小區，家中的小孩沒人顧，活活餓死的慘況。

現在正在中國發生的「白紙運動」是封控壓力下爆出三年來的民怨，起因於新疆烏魯木齊一棟大樓的火災，火是在高樓蔓延，住戶家一樓的大門卻因封控而被上鎖，消防車也因隔離鐵皮而無法入內滅火，導致10位居民死亡。