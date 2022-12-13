《6區塊黃金比例時間分配法》：在和自己約定好的「塊狀時間」內，完成決心要在此期間做到的事情

文：鄭智荷

防干擾五步驟，專注不被打斷

「天啊！我做到哪裡了？」

想必我們都有過專心做某件事，卻突然被外界干擾而中斷思緒的經驗，即便努力想恢復原先的專注狀態，也要很長的時間才能做到，或者根本回不到原本的狀態。

完全不受打擾、聚精會神的兩小時，和同時必須處理電話、簡訊的兩小時，兩者間雖同樣的時程，工作品質卻存在很大的落差。

假如在BLOCK6系統放入固定時間和塊狀時間，將會看見差異。我們普遍會在一週裡固定安排必須長期維持的項目，像是運動、學習外語、讀書等，非屬此類的塊狀時間則視情況安排，不過每次出現至少都會安排兩個區塊或以上，這是為了能使自己完全投入工作，才會如此分配。

專案或需要創意的工作，特別適合使用塊狀時間，因為進行這些工作時，如果能夠全神貫注、不受任何打擾，工作成果將會比使用零散時間好上許多。以我來說，通常會在企劃、決策、寫作、編輯時使用塊狀時間。

不只我強調塊狀時間區塊的重要性，著名的「管理學專家」彼得．杜拉克曾說：「對於知識工作者而言，『連續』利用時間非常重要。如果知識工作者想要實現目標，必須能夠大量使用連續時間，尤其是所有的經營者。」

正如同彼得．杜拉克所強調，多數的人們在一天當中都要有部分時間是以知識工作者來度過，同時也必須自我經營，我們有必要記住這段話。

Photo Credit：方言文化

比爾．蓋茲（ Bill Gates）以實行「思考週」聞名。一年兩次，每次約一週的時間，他會帶著裝滿書籍和文件的巨大環保袋，住進一間小屋。在這段期間內，他會斷絕和外界的所有接觸，不受任何打擾，獨自進行深入研習和思考。這些企業界的最高經營者刻意爭取塊狀時間，便是因為他們深知這樣的時段能帶來深層的投入和極高效果。

活用塊狀時間的五個階段

接下來，分成五個階段作說明，如何在忙碌的日常生活中確保並善加利用塊狀區塊。

第一階段：挑出需要利用塊狀時間的工作

首先，我們要做的是在寫完待辦清單後，挑出其中帶有專案性質的工作。這類工作相較於擠出三十分鐘、一小時來執行，更適合運用兩個小時以上的時間潛心研究。

第二階段：卡位

日常中往往因為忙於朋友聚會，透過線上課程的自我學習以及身體鍛鍊等等，很難保證自己能有塊狀時間，所以必須先「卡位」。

我通常會在月初時，就先預留當月的塊狀區塊，然後在其他事情占據我的時間之前，提前計畫要做什麼、執行多少進度，又該在什麼時候落實。

列出第一階段所挑出的工作後，接著決定事情該在什麼時候執行多少進度。如果計畫愈明確，就愈能感受到塊狀區塊有多珍貴，也更能聰明應對額外的約定。事先卡位， 明確定義那段時間內該做什麼事，以及執行進度的多寡，這是活用塊狀區塊五個階段中最重要的一環。

Photo Credit：方言文化

第三階段：遺忘

選定時間後請先「遺忘這件事」，不要時刻都惦記著：「這個我也要做，那個我也要做，什麼時候才能做完？」這樣會產生被催促的感覺。不習慣這樣的思考，你將受到那些不用立即實行的事情影響，難以專注於現在。請把精神集中在當下，暫且忘記未來要做的事，你可儘管放心，因為早已經預留之後要做那些事的時間。

第四階段：設定環境

創造一個能夠完全活用塊狀區塊的環境，像比爾．蓋茲那樣，實行「思考週」，住進小屋一個星期的方法便屬於環境設定。

我曾在寫書時，搬到位於江原道平昌的冥想村住了一週。可能會有人認為，老公出門上班後獨自在家寫作和去冥想村寫作，兩者並沒有什麼不同，但實際上相距甚遠。如果待在所謂家的空間，思緒無法專注，例如想起掃地、洗衣服、冰箱裡的年糕等等，從根本上來說，投入的狀態和遠離這一切的空間有很大的差別。因為這樣的經驗，我得知周遭的空間、聲音、溫度⋯⋯對自己的專注力有多大的影響。

回到家後，每當遇上塊狀時間區塊，我就會先從「環境設定」著手，想辦法讓自己盡量投入。例如將手機切換成「勿擾模式」，登出電腦版kakao talk（註1），就能感受到完全不同程度的沉浸感。

請想辦法讓自己專注在區塊之內，與外界徹底隔絕吧！

第五階段：無條件去做

萬事俱備，現在只要做就對了。當我進行塊狀區塊期間，如果覺得自己坐不住時，都會嘗試用一個句子撐到最後。這句話來自著有大河小說（註2）《漢江》、《阿里郎》等作品的作家趙廷來（ Jo Jungrae），其創作小說《富麗堂皇的寫作地獄》中的句子。

「如果小說寫得不順利，別想用其他的方法轉換心情，應該更靠近書桌，下定決心寫到最後，再遠離它。」

期盼我們都能在那段前一個月就先卡位，並於和自己約定好的「塊狀時間」內，完成決心要在此期間做到的事情。

譯註

韓國最多人使用的通訊軟體。 譯自法語 roman-fleuve，意指「連續性的長篇小說」或是「系列小說」。通常分成很多卷冊，每一卷冊也都能自成一體，內容主要描述一個中心人物、民族家族的某一段歷史時期發展。

書籍介紹

本文摘錄自《6區塊黃金比例時間分配法：三步驟「視覺化」時間價值 正事不荒廢更有小確幸 活出自己想要的人生》，方言文化出版

作者：鄭智荷

譯者：Loui

忙碌到經常加班，毫無生活品質可言！有兼顧工作與生活平衡的方法嗎？列一堆待辦清單讓自己忙到翻、忙到死，但這樣忙碌的意義到底是什麼？工作計畫常被干擾、打斷，拖延到沒完沒了，就像看不到盡頭，該怎麼辦？日誌本、待辦清單都很複雜、麻煩，沒多久就半途而廢，難道沒有「簡便、可靠又能持之以恆」的方法嗎？你的痛苦又難解的問題，都能在這本書中，找到答案！

作者鄭智荷原為知名醫院的系統規畫師，工作忙碌深獲主管器重。由於自己追求完美的個性興趣廣泛，無論是工作、社交、自我成長以及各種嗜好等任何方面，作者都會想著「還想再做點什麼」，導致每天行程滿檔，一回到家就整個人累垮，生活沒有一點品質，甚至完全犧牲與家人的相處。