《貓咪是液體嗎？》：搞笑諾貝爾獎得主建議，有尿路結石問題不妨坐雲霄飛車通一下
我們想讓你知道的是
患者所言不假，腎臟模型中的結石真的掉出來了！瓦廷格醫師還發現，比起坐在前段座位來說，坐在後段座位能夠讓結石更容易地從腎臟移動到尿路。無論結石的體積有多大，坐在前段座位時，結石有17％的機率能夠掉出；另一方面，坐在後段座位時，結石掉出的機率居然高達64％。
文：五十嵐杏南
利用雲霄飛車打通尿路結石——若石頭還小，或許還有嘗試的價值
各位讀者，除了「有趣」、「讓小孩開心」以及「其實很怕，但想在女朋友面前逞英勇」之外，我又發現一個可以鼓勵自己搭雲霄飛車的理由了。
獲頒2018年搞笑諾貝爾獎醫學獎的醫師們發現，搭乘特定類型的雲霄飛車能夠有助於將小體積的尿路結石通過尿道，排出體外。因此他們倡導：有尿路結石問題的患者可以定期去一趟遊樂園。
投入這項研究的人是大衛．瓦廷格（David Wartinger）醫師與馬克．米切爾（Marc Mitchell）醫師。他們投入這項研究的契機，來自於瓦廷格醫師的一位患者在春假旅遊中的經歷。該患者在從佛羅里達州的迪士尼樂園回家後，便向瓦廷格醫師報告：「醫生！我在搭完巨雷山（迪士尼樂園中的一項雲霄飛車）後，居然掉了一顆結石出來耶！」
從迪士尼官網上可以得知，巨雷山所主打的特色是「急速旋回、奔馳於荒野礦山的火車」，是人氣相當高的遊樂設施之一。
這位個性謹慎的患者一開始認為，排出結石只是個偶然，因此他又去搭了幾次巨雷山，結果每次搭乘後都會排出新的結石。於是，對此事感興趣的瓦廷格醫師便著手親自實驗。首先，他利用3D列印機製作出矽膠製的尿路模型，並且以尿液與三種不同大小的結石重現某位尿路結石患者的腎臟系統。接著，他把模型放進背包中，並且將背包抱在靠腎臟的位置上，連續搭了20次左右的雲霄飛車。
實驗過程中還有一個小插曲。據說，瓦廷格醫師原本是想用牛或豬的腎臟做實驗，但最後因為「似乎不太適合帶著血淋淋的動物器官進入闔家光臨的遊樂園」這個理由而作罷。當然，瓦廷格醫師在進行實驗時，也是有先取得迪士尼樂園的官方許可。在論文的謝詞當中還有特別寫到：「感謝迪士尼樂園同意讓我在樂園中進行這項研究。」
結果，患者所言不假，腎臟模型中的結石真的掉出來了！瓦廷格醫師還發現，比起坐在前段座位來說，坐在後段座位能夠讓結石更容易地從腎臟移動到尿路。無論結石的體積有多大，坐在前段座位時，結石有17％的機率能夠掉出；另一方面，坐在後段座位時，結石掉出的機率居然高達64％。根據推測，這個現象可能是後段座位的搖晃力道較大所導致。
此外，論文當中還提到：「最理想的狀態是快速、激烈，而且帶有扭動或甩尾式的迴轉，並且不會上下顛倒」。當然，這也是經過實驗才得出的結論。因為瓦廷格醫師除了巨雷山外，還同時試乘過太空山以及史密斯飛船搖滾飛車這些在迪士尼世界中屬於「恐怖」等級的雲霄飛車，但效果卻都不算太好。
巨雷山是礦山火車主題的雲霄飛車，運行設計上會特別強調抖動感來模仿礦車的顛簸。乘客的身體在搭乘時，會被左右細微地搖動。另一方面，依據瓦廷格醫師的推測，認為太空山這一類的雲霄飛車速度過快，結石在每次加速與減速的重力影響下，反而會固定在相同的地方。瓦廷格醫師也認為，一般來說，時速高於65公里就可以見到其效果，但當時速超過160公里後，又會因為速度過快而效果降低。
因此，這兩位醫師提出結論：曾經因搭雲霄飛車將結石排出體外的患者，建議透過定期搭乘的方式來預防較大的結石形成。研究實驗中發現，在搭乘雲霄飛車時，即使是直徑超過6毫米的結石依然有約1％的機率能夠排出體外，因此若是直徑低於6毫米的結石，都值得嘗試看看用這種方式將其排出。
結石是鈣質與尿酸堆積於尿路時所形成的物質。其大部分的形成原因不明，但可以確定的是，攝取過多的動物性蛋白質，將會提升結石形成的風險。就日本人來說，每7位男性和每15位女性中，就會有一位曾經發生過尿路結石。
尿路結石並不會造成生命威脅，但當結石在尿路中移動時，卻會引發劇烈的疼痛感。大部分的小結石都只要等待它自然通過尿路並排出體外即可，但有時卻也需要透過手術來取出結石。除手術之外，也能透過體外震波的方式來擊碎體積較大的結石。不過這種治療方式卻也有可能讓結石的殘骸留在腎臟當中，進而形成其他的結石。
正因如此，強烈建議各位在結石變大之前，先衝一波遊樂園吧！
瓦廷格醫師的得獎感言：「這項研究並未普遍受到醫學界所認同。但從我們著手進行研究時，就開始建議患者可以嘗試這個方法，而且成效都算不錯。」
書籍介紹
本文摘錄自《貓咪是液體嗎？40個最奇葩的搞笑諾貝爾獎主題》，三民出版
作者：五十嵐杏南
譯者：鄭世彬
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一年一度的搞笑諾貝爾獎頒獎典禮在哈佛大學的桑德斯劇場舉行了！一如既往，在一千兩百名觀眾所射出的紙飛機如天女散花般落滿整個舞臺後，真正的諾貝爾獎得主登場清掃滿地的紙飛機，典禮正式開始啦！本書精選了40個獲頒搞笑諾貝爾獎的奇葩研究，帶你瞭解這些看起來好像古怪又無厘頭的研究主題背後，不為人知的故事。
搞笑諾貝爾獎創立於1991年，每年都會選出10個令人噴飯、想要吐槽的研究頒發「特殊」的獎項。也許有些人會覺得，搞笑諾貝爾獎是個相當不正經的科學獎項，甚至對於研究者帶有著貶低的味道。事實上，卻恰好相反。搞笑諾貝爾獎創立的初衷，就是希望能告訴大眾，科學並非都是相當艱澀、古板的，其實也可以很有趣！此外，也可以給予那些投入在冷門領域的研究者們一個大聲告訴大家，自己在做些什麼的舞臺。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。