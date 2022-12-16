《貓咪是液體嗎？》：搞笑諾貝爾獎得主建議，有尿路結石問題不妨坐雲霄飛車通一下

文：五十嵐杏南

利用雲霄飛車打通尿路結石——若石頭還小，或許還有嘗試的價值

各位讀者，除了「有趣」、「讓小孩開心」以及「其實很怕，但想在女朋友面前逞英勇」之外，我又發現一個可以鼓勵自己搭雲霄飛車的理由了。

獲頒2018年搞笑諾貝爾獎醫學獎的醫師們發現，搭乘特定類型的雲霄飛車能夠有助於將小體積的尿路結石通過尿道，排出體外。因此他們倡導：有尿路結石問題的患者可以定期去一趟遊樂園。

投入這項研究的人是大衛．瓦廷格（David Wartinger）醫師與馬克．米切爾（Marc Mitchell）醫師。他們投入這項研究的契機，來自於瓦廷格醫師的一位患者在春假旅遊中的經歷。該患者在從佛羅里達州的迪士尼樂園回家後，便向瓦廷格醫師報告：「醫生！我在搭完巨雷山（迪士尼樂園中的一項雲霄飛車）後，居然掉了一顆結石出來耶！」

從迪士尼官網上可以得知，巨雷山所主打的特色是「急速旋回、奔馳於荒野礦山的火車」，是人氣相當高的遊樂設施之一。

這位個性謹慎的患者一開始認為，排出結石只是個偶然，因此他又去搭了幾次巨雷山，結果每次搭乘後都會排出新的結石。於是，對此事感興趣的瓦廷格醫師便著手親自實驗。首先，他利用3D列印機製作出矽膠製的尿路模型，並且以尿液與三種不同大小的結石重現某位尿路結石患者的腎臟系統。接著，他把模型放進背包中，並且將背包抱在靠腎臟的位置上，連續搭了20次左右的雲霄飛車。

實驗過程中還有一個小插曲。據說，瓦廷格醫師原本是想用牛或豬的腎臟做實驗，但最後因為「似乎不太適合帶著血淋淋的動物器官進入闔家光臨的遊樂園」這個理由而作罷。當然，瓦廷格醫師在進行實驗時，也是有先取得迪士尼樂園的官方許可。在論文的謝詞當中還有特別寫到：「感謝迪士尼樂園同意讓我在樂園中進行這項研究。」

結果，患者所言不假，腎臟模型中的結石真的掉出來了！瓦廷格醫師還發現，比起坐在前段座位來說，坐在後段座位能夠讓結石更容易地從腎臟移動到尿路。無論結石的體積有多大，坐在前段座位時，結石有17％的機率能夠掉出；另一方面，坐在後段座位時，結石掉出的機率居然高達64％。根據推測，這個現象可能是後段座位的搖晃力道較大所導致。

此外，論文當中還提到：「最理想的狀態是快速、激烈，而且帶有扭動或甩尾式的迴轉，並且不會上下顛倒」。當然，這也是經過實驗才得出的結論。因為瓦廷格醫師除了巨雷山外，還同時試乘過太空山以及史密斯飛船搖滾飛車這些在迪士尼世界中屬於「恐怖」等級的雲霄飛車，但效果卻都不算太好。

巨雷山是礦山火車主題的雲霄飛車，運行設計上會特別強調抖動感來模仿礦車的顛簸。乘客的身體在搭乘時，會被左右細微地搖動。另一方面，依據瓦廷格醫師的推測，認為太空山這一類的雲霄飛車速度過快，結石在每次加速與減速的重力影響下，反而會固定在相同的地方。瓦廷格醫師也認為，一般來說，時速高於65公里就可以見到其效果，但當時速超過160公里後，又會因為速度過快而效果降低。

因此，這兩位醫師提出結論：曾經因搭雲霄飛車將結石排出體外的患者，建議透過定期搭乘的方式來預防較大的結石形成。研究實驗中發現，在搭乘雲霄飛車時，即使是直徑超過6毫米的結石依然有約1％的機率能夠排出體外，因此若是直徑低於6毫米的結石，都值得嘗試看看用這種方式將其排出。

結石是鈣質與尿酸堆積於尿路時所形成的物質。其大部分的形成原因不明，但可以確定的是，攝取過多的動物性蛋白質，將會提升結石形成的風險。就日本人來說，每7位男性和每15位女性中，就會有一位曾經發生過尿路結石。

尿路結石並不會造成生命威脅，但當結石在尿路中移動時，卻會引發劇烈的疼痛感。大部分的小結石都只要等待它自然通過尿路並排出體外即可，但有時卻也需要透過手術來取出結石。除手術之外，也能透過體外震波的方式來擊碎體積較大的結石。不過這種治療方式卻也有可能讓結石的殘骸留在腎臟當中，進而形成其他的結石。

正因如此，強烈建議各位在結石變大之前，先衝一波遊樂園吧！

瓦廷格醫師的得獎感言：「這項研究並未普遍受到醫學界所認同。但從我們著手進行研究時，就開始建議患者可以嘗試這個方法，而且成效都算不錯。」

書籍介紹

本文摘錄自《貓咪是液體嗎？40個最奇葩的搞笑諾貝爾獎主題》，三民出版

作者：五十嵐杏南

譯者：鄭世彬

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