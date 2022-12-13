《搶救老師大作戰》導讀：稚氣下的成長之勇與成長之苦，中二計畫其實不中二

文：鄭淑華（《國語日報》總編輯）

【導讀】稚氣下的成長之勇與成長之苦

《搶救老師大作戰》是以兒少主角為第一人稱的敘事觀點，看題名會令人好奇「老師」究竟遭遇了什麼困難，需要搶救？ 再閱讀下去，會發現發動搶救行動者，其實才是呼救者，行動背後傳達的正是主角面臨的困境與焦慮。作者試圖透過兒少視角，反映夾處大人世界、在大人主導的社會框架下，成長中難以說出的煩惱。

場景設定在台灣東北角的海濱山區學校——后化國小，當地靠山面海，交通不便，氣候不佳，長年潮溼，因為發展條件不利，產業蕭條，社區人口外流，原本學生人數百人的小學，也日漸萎縮，如今只剩三十二名學生，因此從「偏遠小學」變成了「特偏小學」。這是台灣典型偏鄉小校的縮影。

高齡少子化問題，還有因此拉大的城鄉差距，怎麼弭平？怎麼創生？是當前許多國家都頭痛的議題，台灣也把問題提升到國安層級。這樣的背景設定有些沉重，不過故事的基調是輕鬆詼諧的，有時還有些無厘頭，整體節奏明快，並沒有落入這類議題常有的悲情中，反能有反差的趣味。

中二計畫其實不中二

故事開始於開學前五天，即將升上六年級的主角陳亦庭提出「搶救老師大作戰計畫書」，鼓起勇氣找上班上的兩個麻吉，也是六年級唯一班級的另外兩名男同學，加入作戰計畫。這是主角經過整個暑假苦思擬定的計畫，目的要讓新學年來上任的新老師能夠久留在后化國小，不要像之前一樣，老師一年換一個，有的老師甚至只待一個月就走人，好像后化的孩子都像沒人要教的學生。學長姊的畢業典禮上，學校採用歷任老師的合成照片回顧畢業生的六年生涯，創意的作法，在畢業典禮獲得了滿場「笑果」。

但是，對於明年即將畢業的陳亦庭而言，他可不想要，他期待新老師最起碼能陪伴他們順利畢業，更期待畢業後，老師還留在學校教書，當偶爾回母校時能看到老師，回味小學的學習生活。因此，他要設法讓新老師能喜歡他們，喜歡后化社區，願意留下來。

大作戰的動機單純而稚氣，卻是孩子真實的心聲。而說起作戰計畫的內容，像是約束自己和麻吉的男同學要剪頭髮，每天洗澡、洗頭，每天帶T恤替換，避免全身汗臭；每天要寫完作業；要化解班上唯二兩名女同學的心結；幫校狗老黑洗澡；撿拾后化社區的垃圾……這些計畫看來好像有點「中二」，有點稚拙。

然而，社會的困境，大人的困境，不會只是大人有感受，小孩也同樣有感受，只是少有人會去問問孩子的感受是什麼吧。又或者說，大人有感受，卻是知易行難，說多做少，反而是「中二」未滿的兒少，沒有世俗框架包袱，更敢於發起不怕被嫌稚氣的作戰計畫，更顯有行動力吧。

當今社會，隨著公民教育的啟蒙越來越普及，由兒童帶動公共議題或社會行動的事例，其實不少，像是巴基斯坦少女馬拉拉爭取女孩的教育權；瑞典女孩童貝里發動星期五行動，抗議大人不夠重視氣候變遷議題等都是。襯映周遭大人的缺乏作為，陳亦庭的作戰計畫其實並不「中二」。

搶救大計畫未完待續

主角是學校的模範生，雖然該校僅有三十二名學生，不過模範生選拔還是經過民主程序的，需要政見發表，遊說、拉票，所以陳亦庭擅長滔滔不絕的論說長篇大道理，還經過「競選」的實戰洗禮。就在他的強迫推銷下，兩名麻吉男同學半推半就的、不情不願的最早配合了作戰計畫。

事實上，計畫前，主角早就策動了阿嬤加入計畫推演，還有工友郭哥阿伯也配合逼真演出。後來，阿嬤還悄悄的背著孫子遊說里長幫忙，也使里長號召里民加入，終於促成小學生的搶救行動，擴大成了社區參與，大人跟在孩子後面行動，總算逐漸擴大聲量。整個看似幼稚而搞笑的搶救行動也呈現翻轉希望。

也許讀者已發現，自認為擅長長篇大道理論說的陳亦庭，唯獨對整天在二樓睡覺的爸爸，無法發揮這項功力。父母原是孩子成長期的支柱，心靈安定、安全的來源，如今因為大人世界難以理解與無法介入的問題，孩子只能默默接受事實，自從媽媽離家後，爸爸兀自沉溺在自我的失意中，無法自拔，因而忽略孩子對父母關愛的需求。雖然還有疼愛他的阿嬤照料日常生活，但是再慈愛的呵護，就像阿嬤的愛心餐點，滿桌中式早餐中點綴的西式炸雞塊，終究難以完全替代、填補孩子對父母情感的渴望。

母親的離開，家裡沒人談起，而僅剩最想倚賴的爸爸，卻一直無法振作。幾次場景，主角看到父親久久停放在家裡沒有開出去的藍色小貨車，還有社區居民想請爸爸幫忙修水電，明知父親在二樓睡覺，主角都刻意迴避，在在無言傳達主角難以說出的焦慮與苦楚。

整個故事正當搶救行動發展有起色，社區開始凝聚共識時，新任校長及老師安慰陳亦庭等同學，並且轉告政府已經注意到偏鄉教育的問題，修改了法令好讓偏鄉老師不再頻繁異動，似乎讓作戰計畫的行動匆促畫下句點，失去了後續推力。但是，讀者對故事還是有懸念的，爸爸是不是聽見陳亦庭的呼救聲？

故事最後爸爸終於從晦暗失意中踏出第一步，為主角的內心照進一絲曙光。不過，孩子鼓起勇氣發動的作戰計畫，依然渴盼、等待著缺席的大人積極加入。搶救大作戰，未完待續！

書籍介紹

本文摘錄自《搶救老師大作戰》，九歌出版

作者：鄭丞鈞

我決定開始搶救老師大作戰！

你問我為什麼？這得怪製作畢業投影片的老師，為了勾起大家的記憶，他放了這屆畢業班的歷任六位老師的合成照片，很悲慘嗎？不，我才五年級，但已經換了六位導師，比今年的畢業生更慘！