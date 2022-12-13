《搶救老師大作戰》導讀：稚氣下的成長之勇與成長之苦，中二計畫其實不中二
我們想讓你知道的是
故事最後爸爸終於從晦暗失意中踏出第一步，為主角的內心照進一絲曙光。不過，孩子鼓起勇氣發動的作戰計畫，依然渴盼、等待著缺席的大人積極加入。搶救大作戰，未完待續！
文：鄭淑華（《國語日報》總編輯）
【導讀】稚氣下的成長之勇與成長之苦
《搶救老師大作戰》是以兒少主角為第一人稱的敘事觀點，看題名會令人好奇「老師」究竟遭遇了什麼困難，需要搶救？ 再閱讀下去，會發現發動搶救行動者，其實才是呼救者，行動背後傳達的正是主角面臨的困境與焦慮。作者試圖透過兒少視角，反映夾處大人世界、在大人主導的社會框架下，成長中難以說出的煩惱。
場景設定在台灣東北角的海濱山區學校——后化國小，當地靠山面海，交通不便，氣候不佳，長年潮溼，因為發展條件不利，產業蕭條，社區人口外流，原本學生人數百人的小學，也日漸萎縮，如今只剩三十二名學生，因此從「偏遠小學」變成了「特偏小學」。這是台灣典型偏鄉小校的縮影。
高齡少子化問題，還有因此拉大的城鄉差距，怎麼弭平？怎麼創生？是當前許多國家都頭痛的議題，台灣也把問題提升到國安層級。這樣的背景設定有些沉重，不過故事的基調是輕鬆詼諧的，有時還有些無厘頭，整體節奏明快，並沒有落入這類議題常有的悲情中，反能有反差的趣味。
中二計畫其實不中二
故事開始於開學前五天，即將升上六年級的主角陳亦庭提出「搶救老師大作戰計畫書」，鼓起勇氣找上班上的兩個麻吉，也是六年級唯一班級的另外兩名男同學，加入作戰計畫。這是主角經過整個暑假苦思擬定的計畫，目的要讓新學年來上任的新老師能夠久留在后化國小，不要像之前一樣，老師一年換一個，有的老師甚至只待一個月就走人，好像后化的孩子都像沒人要教的學生。學長姊的畢業典禮上，學校採用歷任老師的合成照片回顧畢業生的六年生涯，創意的作法，在畢業典禮獲得了滿場「笑果」。
但是，對於明年即將畢業的陳亦庭而言，他可不想要，他期待新老師最起碼能陪伴他們順利畢業，更期待畢業後，老師還留在學校教書，當偶爾回母校時能看到老師，回味小學的學習生活。因此，他要設法讓新老師能喜歡他們，喜歡后化社區，願意留下來。
大作戰的動機單純而稚氣，卻是孩子真實的心聲。而說起作戰計畫的內容，像是約束自己和麻吉的男同學要剪頭髮，每天洗澡、洗頭，每天帶T恤替換，避免全身汗臭；每天要寫完作業；要化解班上唯二兩名女同學的心結；幫校狗老黑洗澡；撿拾后化社區的垃圾……這些計畫看來好像有點「中二」，有點稚拙。
然而，社會的困境，大人的困境，不會只是大人有感受，小孩也同樣有感受，只是少有人會去問問孩子的感受是什麼吧。又或者說，大人有感受，卻是知易行難，說多做少，反而是「中二」未滿的兒少，沒有世俗框架包袱，更敢於發起不怕被嫌稚氣的作戰計畫，更顯有行動力吧。
當今社會，隨著公民教育的啟蒙越來越普及，由兒童帶動公共議題或社會行動的事例，其實不少，像是巴基斯坦少女馬拉拉爭取女孩的教育權；瑞典女孩童貝里發動星期五行動，抗議大人不夠重視氣候變遷議題等都是。襯映周遭大人的缺乏作為，陳亦庭的作戰計畫其實並不「中二」。
搶救大計畫未完待續
主角是學校的模範生，雖然該校僅有三十二名學生，不過模範生選拔還是經過民主程序的，需要政見發表，遊說、拉票，所以陳亦庭擅長滔滔不絕的論說長篇大道理，還經過「競選」的實戰洗禮。就在他的強迫推銷下，兩名麻吉男同學半推半就的、不情不願的最早配合了作戰計畫。
事實上，計畫前，主角早就策動了阿嬤加入計畫推演，還有工友郭哥阿伯也配合逼真演出。後來，阿嬤還悄悄的背著孫子遊說里長幫忙，也使里長號召里民加入，終於促成小學生的搶救行動，擴大成了社區參與，大人跟在孩子後面行動，總算逐漸擴大聲量。整個看似幼稚而搞笑的搶救行動也呈現翻轉希望。
也許讀者已發現，自認為擅長長篇大道理論說的陳亦庭，唯獨對整天在二樓睡覺的爸爸，無法發揮這項功力。父母原是孩子成長期的支柱，心靈安定、安全的來源，如今因為大人世界難以理解與無法介入的問題，孩子只能默默接受事實，自從媽媽離家後，爸爸兀自沉溺在自我的失意中，無法自拔，因而忽略孩子對父母關愛的需求。雖然還有疼愛他的阿嬤照料日常生活，但是再慈愛的呵護，就像阿嬤的愛心餐點，滿桌中式早餐中點綴的西式炸雞塊，終究難以完全替代、填補孩子對父母情感的渴望。
母親的離開，家裡沒人談起，而僅剩最想倚賴的爸爸，卻一直無法振作。幾次場景，主角看到父親久久停放在家裡沒有開出去的藍色小貨車，還有社區居民想請爸爸幫忙修水電，明知父親在二樓睡覺，主角都刻意迴避，在在無言傳達主角難以說出的焦慮與苦楚。
整個故事正當搶救行動發展有起色，社區開始凝聚共識時，新任校長及老師安慰陳亦庭等同學，並且轉告政府已經注意到偏鄉教育的問題，修改了法令好讓偏鄉老師不再頻繁異動，似乎讓作戰計畫的行動匆促畫下句點，失去了後續推力。但是，讀者對故事還是有懸念的，爸爸是不是聽見陳亦庭的呼救聲？
故事最後爸爸終於從晦暗失意中踏出第一步，為主角的內心照進一絲曙光。不過，孩子鼓起勇氣發動的作戰計畫，依然渴盼、等待著缺席的大人積極加入。搶救大作戰，未完待續！
書籍介紹
本文摘錄自《搶救老師大作戰》，九歌出版
作者：鄭丞鈞
我決定開始搶救老師大作戰！
你問我為什麼？這得怪製作畢業投影片的老師，為了勾起大家的記憶，他放了這屆畢業班的歷任六位老師的合成照片，很悲慘嗎？不，我才五年級，但已經換了六位導師，比今年的畢業生更慘！
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。