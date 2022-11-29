2022/11/29,
影劇

迪士尼《奇異冒險》票房慘遭滑鐵盧，為什麼現在的人不再走進電影院看動畫片？

迪士尼《奇異冒險》票房慘遭滑鐵盧，為什麼現在的人不再走進電影院看動畫片？
Photo Credit: 迪士尼

我們想讓你知道的是

迪士尼的全新動畫片《奇異冒險》於上週上映，但在北美乃至海外市場的票房皆差強人意，基本上已經宣告慘賠作收。而除了《奇異冒險》之外，皮克斯的《巴斯光年》票房也不盡理想，對此，為什麼到了2022年末，動畫片的票房市場不再輝煌？可能有以下兩點原因。

迪士尼全新動畫作品《奇異冒險》，於上週三（11/23）全球盛大上映，在北美地區更是碰上感恩節連假檔期，在主打「家庭」、「團圓」的時節氛圍中，闔家觀賞的《奇異冒險》理應開出票房紅盤，但在北美卻慘遭滑鐵盧。週末在北美4174家影院僅獲得1190萬美元的票房，算上感恩節五天連假，也不過1860萬美元，成為迪士尼近代最糟糕的首映週末之一，而此數字基本上宣告本片最終將以慘賠作收。

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Photo Credit: 迪士尼

《奇異冒險》斥資1.8億美元製作，由《大英雄天團》、《魔法滿屋》製作團隊操刀，找來劉玉玲、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、丹尼斯奎德（Dennis Quaid）、蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）、賈布克楊懷特（Jaboukie Young-White）等演員共同配音，故事聚焦於一個探險家族，並由祖孫三代的冒險展延出家庭的真諦。

此題材是迪士尼「闔家觀賞」主旨下的拿手作品，去年的《魔法滿屋》也是此路線。然而，原先預計在感恩節連假於北美收入3000至4000萬美元的《奇異冒險》，最終僅有1860萬美元，與預估數字相去甚遠。

離開北美市場，《奇異冒險》在海外43個市場中，也不過僅有942萬美元的收入，換句話說，《奇異冒險》的首週末全球進帳2827萬美元，對於已經投入1.8億美元製作的《奇異冒險》算是噩耗，倘若再算上全球營銷和發行費用的數千萬美元，粗估《奇異冒險》全球需要3.6億美元才能實現收支平衡。

事實上，從過往數據對標，《奇異冒險》應該不太可能達到3.6億美元的成績，以COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代而言，迪士尼的《魔法滿屋》在北美首週進帳2720萬美元，最終全球票房為2.56億美元；皮克斯的《巴斯光年》在北美首週進帳5057萬美元，最終全球票房為2.26億美元。

《魔法滿屋》以及《巴斯光年》的開盤比起《奇異冒險》皆相對強勁，但最終仍無法突破3億美元，也因此，《奇異冒險》基本上已經宣告賠本，並有可能在院線放映中損失近1億美元左右。

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Photo Credit: 迪士尼
《奇異冒險》劇照

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「按照迪士尼動畫的首映標準，這是一個薄弱的開場。」至於知名分析公司Comscore的高階分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）也說，通常每年的這個時候，迪士尼的家庭電影都是最吸引人的作品，而《奇異冒險》的表現，說明了人們仍在恢復和適應疫情的限制。

《奇異冒險》未如預期的開片成績，其實值得注意的大致有兩點，其一是動畫片與串流平台的勢力變化。由於COVID-19大流行，這期間的動畫作品包含《靈魂急轉彎》、《路卡的夏天》以及《青春養成記》，受到COVID-19的嚴重影響，在北美都是跳過院線放映，直接在迪士尼旗下串流平台Disney+亮相，此現象也讓許多人猜想，觀眾是否已經養成「在家觀看動畫片」的習慣。

而直到《巴斯光年》才前進電影院在北美大銀幕獨立上映，但頂著《玩具總動員》系列光環的《巴斯光年》，票房顯然也不如預期，再到這次《奇異冒險》的失利，主打家庭族群「闔家觀賞」的動畫片，無論是因為「家庭成員」仍舊懼怕疫情而不願買票，還是因為動畫片在串流看就好的隱性原因，動畫片是否不再具備吸引觀眾前進電影院的能力，值得持續觀察。

再來，是美國與中國、俄羅斯的政治局勢以及東南亞等地意識形態的限制。與目前大多數好萊塢電影相同，由於地緣政治的緊張局勢，《奇異冒險》並未在中國與俄羅斯這兩個主要的國際市場上映，此損失相當巨大。

除此之外，由於《奇異冒險》也涉及同性戀情節，穿插了一名同志角色，而對於此議題敏感的地區，如中東、印尼、馬來西亞等對於LGBTQ族群相對緊張的市場而言，電影基本上無法通過審查，也就無法上映，而迪士尼不願修剪電影的部分內容以符合這些國家的審查方針，就等於放棄了這部分的國際市場，進而影響票房。

對於LGBTQ族群的狀況，未來也是迪士尼相當重視的一環。

今（2022）年年初，迪士尼捲進了佛州通過的「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案的風暴之中。此法案對於同志的歧視與壓迫，遭同志團體以及各界抗議，其中包含迪士尼旗下的廣大員工，當時的執行長Bob Chapek在此事件的消極反應，造成迪士尼眾多員工的反感。

至今Bob Chapek也遭開除，改由前任執行長Bob Iger回歸，而Bob Iger也在近日員工大會對此議題公開表態，「我們講故事的核心價值觀之一是包容、接受和寬容。迪士尼不能失去它，我們必須繼續透過『良善』改變世界。雖然我們不能一直讓每個人都開心，但我們當然不會為了讓每個人一直開心，而削弱我們的核心價值觀。」

Bob Iger公開的喊話，也被視作對LGBTQ族群的聲援，或許也可預期未來迪士尼旗下製作公司的作品，會越來越多這類的元素。


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