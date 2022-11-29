迪士尼《奇異冒險》票房慘遭滑鐵盧，為什麼現在的人不再走進電影院看動畫片？
我們想讓你知道的是
迪士尼的全新動畫片《奇異冒險》於上週上映，但在北美乃至海外市場的票房皆差強人意，基本上已經宣告慘賠作收。而除了《奇異冒險》之外，皮克斯的《巴斯光年》票房也不盡理想，對此，為什麼到了2022年末，動畫片的票房市場不再輝煌？可能有以下兩點原因。
迪士尼全新動畫作品《奇異冒險》，於上週三（11/23）全球盛大上映，在北美地區更是碰上感恩節連假檔期，在主打「家庭」、「團圓」的時節氛圍中，闔家觀賞的《奇異冒險》理應開出票房紅盤，但在北美卻慘遭滑鐵盧。週末在北美4174家影院僅獲得1190萬美元的票房，算上感恩節五天連假，也不過1860萬美元，成為迪士尼近代最糟糕的首映週末之一，而此數字基本上宣告本片最終將以慘賠作收。
《奇異冒險》斥資1.8億美元製作，由《大英雄天團》、《魔法滿屋》製作團隊操刀，找來劉玉玲、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、丹尼斯奎德（Dennis Quaid）、蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）、賈布克楊懷特（Jaboukie Young-White）等演員共同配音，故事聚焦於一個探險家族，並由祖孫三代的冒險展延出家庭的真諦。
此題材是迪士尼「闔家觀賞」主旨下的拿手作品，去年的《魔法滿屋》也是此路線。然而，原先預計在感恩節連假於北美收入3000至4000萬美元的《奇異冒險》，最終僅有1860萬美元，與預估數字相去甚遠。
離開北美市場，《奇異冒險》在海外43個市場中，也不過僅有942萬美元的收入，換句話說，《奇異冒險》的首週末全球進帳2827萬美元，對於已經投入1.8億美元製作的《奇異冒險》算是噩耗，倘若再算上全球營銷和發行費用的數千萬美元，粗估《奇異冒險》全球需要3.6億美元才能實現收支平衡。
事實上，從過往數據對標，《奇異冒險》應該不太可能達到3.6億美元的成績，以COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代而言，迪士尼的《魔法滿屋》在北美首週進帳2720萬美元，最終全球票房為2.56億美元；皮克斯的《巴斯光年》在北美首週進帳5057萬美元，最終全球票房為2.26億美元。
《魔法滿屋》以及《巴斯光年》的開盤比起《奇異冒險》皆相對強勁，但最終仍無法突破3億美元，也因此，《奇異冒險》基本上已經宣告賠本，並有可能在院線放映中損失近1億美元左右。
根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「按照迪士尼動畫的首映標準，這是一個薄弱的開場。」至於知名分析公司Comscore的高階分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）也說，通常每年的這個時候，迪士尼的家庭電影都是最吸引人的作品，而《奇異冒險》的表現，說明了人們仍在恢復和適應疫情的限制。
《奇異冒險》未如預期的開片成績，其實值得注意的大致有兩點，其一是動畫片與串流平台的勢力變化。由於COVID-19大流行，這期間的動畫作品包含《靈魂急轉彎》、《路卡的夏天》以及《青春養成記》，受到COVID-19的嚴重影響，在北美都是跳過院線放映，直接在迪士尼旗下串流平台Disney+亮相，此現象也讓許多人猜想，觀眾是否已經養成「在家觀看動畫片」的習慣。
而直到《巴斯光年》才前進電影院在北美大銀幕獨立上映，但頂著《玩具總動員》系列光環的《巴斯光年》，票房顯然也不如預期，再到這次《奇異冒險》的失利，主打家庭族群「闔家觀賞」的動畫片，無論是因為「家庭成員」仍舊懼怕疫情而不願買票，還是因為動畫片在串流看就好的隱性原因，動畫片是否不再具備吸引觀眾前進電影院的能力，值得持續觀察。
再來，是美國與中國、俄羅斯的政治局勢以及東南亞等地意識形態的限制。與目前大多數好萊塢電影相同，由於地緣政治的緊張局勢，《奇異冒險》並未在中國與俄羅斯這兩個主要的國際市場上映，此損失相當巨大。
除此之外，由於《奇異冒險》也涉及同性戀情節，穿插了一名同志角色，而對於此議題敏感的地區，如中東、印尼、馬來西亞等對於LGBTQ族群相對緊張的市場而言，電影基本上無法通過審查，也就無法上映，而迪士尼不願修剪電影的部分內容以符合這些國家的審查方針，就等於放棄了這部分的國際市場，進而影響票房。
對於LGBTQ族群的狀況，未來也是迪士尼相當重視的一環。
今（2022）年年初，迪士尼捲進了佛州通過的「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案的風暴之中。此法案對於同志的歧視與壓迫，遭同志團體以及各界抗議，其中包含迪士尼旗下的廣大員工，當時的執行長Bob Chapek在此事件的消極反應，造成迪士尼眾多員工的反感。
至今Bob Chapek也遭開除，改由前任執行長Bob Iger回歸，而Bob Iger也在近日員工大會對此議題公開表態，「我們講故事的核心價值觀之一是包容、接受和寬容。迪士尼不能失去它，我們必須繼續透過『良善』改變世界。雖然我們不能一直讓每個人都開心，但我們當然不會為了讓每個人一直開心，而削弱我們的核心價值觀。」
Bob Iger公開的喊話，也被視作對LGBTQ族群的聲援，或許也可預期未來迪士尼旗下製作公司的作品，會越來越多這類的元素。
Tags：
高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
「數位發展部數位產業署 廣告」