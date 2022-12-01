TNL+ 2022/12/01,
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美國陷越戰後最大募兵危機：年輕人肥胖、愛國心消退，寧願選擇高薪低風險私人企業

美國陷越戰後最大募兵危機：年輕人肥胖、愛國心消退，寧願選擇高薪低風險私人企業
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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美軍日前陷入1973年來最大募兵危機，根據其陸軍於10月初的報告，2022財年的實際募兵數量比預期減少了25％，約1萬5000名軍人。專家將原因歸咎於疫情、肥胖、民眾無心奉獻等問題，實際上在勞動市場短缺，各大企業紛紛祭出優惠策略的情況下，軍隊也面臨搶輸人才的考驗。

文：黃皓筠

美國日前陷入募兵危機，根據陸軍（U.S. Army）官方於10月初報告，2022財年的實際募兵數量比預期減少了25％，約1萬5000名軍人，專家將此譽為1973年越戰結束後，美國募兵制面臨的最大困境。美國陸軍部長更警告，未來若未能招募足夠的新兵入伍，受訓並了解如何應對未來衝突，美國恐將在軍事能力上輸給中國。

美軍面臨越戰撤軍後最大募兵挑戰，無力與企業爭奪人才

美國現任陸軍部長沃穆思（Christine Wormuth）向《美聯社》坦承：「今（2022）年是陸軍改為全面募兵制以來最具挑戰的一年，我們只能完成招募目標的75％。」

雖然沃穆思保證陸軍將保持戰備狀態，滿足國安需求；卻也強調，國家持續開發新型高科技武器的同時，如果無人操作這些系統，未來也難以達成軍隊必須完成的事。

儘管今年唯一一個沒有達到招募目標的是陸軍，其他軍種也面臨了募兵窘境。官員向《美聯社》說明，美國海軍陸戰隊（United States Marine Corps）在進入新一財年時通常能夠確保高達50％的招募目標，不過今年僅剩約30％。此外，空軍與海軍在新的一年估計也僅能完成大約10％。

為解決問題，軍方曾提出增加入伍獎金、開設速成訓練營等解方。但官員們表示，在國內短缺的勞動市場中，與私人企業競爭已經越來越困難，例如：麥當勞推出學費補助等優惠吸引年輕人等，餐飲、航空業及一般店家都在卯足全力爭奪人才。

「這是長期募兵荒的開始。」美國傳統基金會 （The Heritage Foundation）董事思波爾（Thomas Spoehr）向《NBC News》說道。「自美國1973年離開越南、徵兵制正式結束後，軍隊在招募新兵上從未遇過如此困境。雖然恢復徵兵不是解方，但2022確實是質疑招募制是否有必要繼續實行的一年。」

疫情、肥胖、PTSD、無心奉獻都是問題

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