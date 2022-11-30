民進黨中常會推舉陳其邁代理黨主席、鄭文燦擔任敗選檢討小組召集人，報告結論下週出爐
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陳其邁表示黨主席補選工作預計在明年1月中完成，他會公正辦理選務；至於他本人是否會參選？陳其邁直接表示「不會」，因為高雄市政府的工作太忙碌。
民進黨中常會今（30）日推舉高雄市長陳其邁擔任代理主席，至於敗選檢討小組，則由桃園市長鄭文燦擔任，並將到地方直接面對民眾瞭解敗選原因。
陳其邁：沒徹底反省檢討，不會贏得人民信任
陳其邁表示，在這時間臨危授命擔任代理黨主席，最重要工作有三項，第一項就是謙虛面對這次敗選，徹底檢討；選舉輸了就是輸了，也要承認敗選，再深刻檢討哪裡不夠好，哪裡可以更好。不只候選人，包括競選團， 在從政的，各方面都必須了解。因為沒有徹底反省檢討，就不會贏得人民信任。
陳其邁也說，人民已經表達非常清楚的態度，所以怎樣能謙虛謙卑的面對，來徹底檢討是當務之急。剛剛中常會也已經責成鄭文燦擔任檢討小組召集人，成立小組之外，也會到各地方、各縣市、各部門中，針對民進黨的選舉或政策做傾聽和檢討，都會辦理相關座談會。至於整體的檢討報告結論出爐的時間，下週由鄭文燦向大家報告。
陳其邁也說，隨之而來要面對的就是嘉義市長選舉和台北市立委補選，今天中常會做成決議，面臨挑戰要團結，要全力幫李俊俋市長候選人，還有1月的立委補選加油，全力合作助選，包括黨團的立委跟所有從政同志，都要利用非常短的時間全力衝刺。
而台北市長補選因為星期五就要截止登記，陳其邁也表示，今天晚上就會決定出民進黨的人選；他已經有傾聽過有意參選的人的想法，黨內會經過各種方式評估討論決定出最好的人選。
第三就是黨主席的選務，這也是陳其邁擔任代理主席最重要的工作；陳其邁表示，在此之前也將無縫接軌處理黨務，黨主席補選工作持續推動，預計在明年1月中就完成主席選舉，他會公正辦理選務，儘速產生新的黨主席；至於他本人是否會參選？陳其邁也直接表示「不會」，因為高雄市政府的工作太忙碌，他還是需要多一些時間在高雄，所以他個人不打算參選。
陳其邁在接受完媒體提問之後，也深深向在場媒體二度鞠躬，他表示自己要代表全黨要對大家和民眾表達感謝，謝謝選民給民進黨一個深刻檢討的機會。台灣民主非常成熟，選舉有贏有輸，誠實面對深刻檢討是現在最重要的。
立委郭國文也補充轉述，黨務上民進黨得票率略有成長，席次在議員席次有所增加；嘉義市市長選舉部分，將以甲級動員模式下去輔選，陳其邁今天在會中也特別強調臉書，應該大家予以多加替嘉義市長候選人李俊俋輔選，以林飛帆作為最重要窗口。
檢討小組部分，郭國文說，最後推舉鄭文燦擔任召集人，成員部分有意願皆可報名，陳其邁強調，希望召集人能夠到各縣市走訪，了解各地對敗選原因檢討。
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核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
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UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
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