【未來大人物】「不山不市」垃圾堆中閃出一間螢火蟲書屋，葉家豪：十八重溪山村是我心中的天空之城

文：陳淑玲

石碇位於大台北地區邊陲的區域，而被喚作「北石碇」的，又更是被摒除在翡翠水庫水資源補助區之外、比邊陲更邊陲的地帶。葉家豪揮別外人眼中典型的「上班族」職業，返回這處邊緣聚落，從撿垃圾開始到成立書屋，將這個宛如城市縫隙間的十八重溪村聚落重新點亮光芒，他希望，重新拾回小時印象裡那座宛如宮崎駿動畫裡的「天空之城」淨土。



Photo Credit - 陳淑玲 以螢火蟲書屋為出發點，點亮十八重溪聚落、也點亮葉家豪對故鄉的情感。

從城市縫隙垃圾堆中長出一座書屋

家豪的故事要從無心插柳一個「撿垃圾」行為開始，2016年正當家豪等待台大農經碩士畢業的那個月，他閒暇之餘返回故鄉老家石碇十八重溪山村，被眼前的荒廢景象震懾：老家空屋鐵窗門戶都被偷光、老屋裡被塞滿垃圾、後山滿山也是遍地垃圾，這座也不過荒廢沒幾年的童年村落，除了被摒除在翡翠水庫水資源補助區之外、當地人甚至也不珍惜地以丟棄垃圾來對待。

捨不得自己故鄉被這樣荒置，家豪開始了一個人默默「撿垃圾」的假日功課，他一個人、兩雙手戴著手套回家開始淨山，山裡撿拾各種奇奇怪怪的異物電冰箱、高爾夫球桿、舊鐵桶、運動用品...簡直可以開出一間小北百貨來。鄰居看這30幾歲年輕人不但沒有共感、還覺得奇怪且懷疑他是不是回來偷倒垃圾，父母親也勸他不要再浪費時間，除了有心人士的訕笑、更可怕的是垃圾卻越撿越多。

Photo Credit - 陳淑玲 山上的垃圾，卻總是越撿越多？

就在堅持近一年、家豪心力快耗盡的一天，暗下天光的山區垃圾堆裡，竟然飛出了兩隻黑翅螢火蟲，家豪說：「你知道嗎？大自然就這麼神奇，一般燈泡發光效率頂多60%其餘為無效熱、但螢火蟲屁股發出的冷光，發光效率可達97%，若是把螢火蟲放大成太陽，能量是太陽的3000萬倍以上…」訴說生物奇蹟的同時，其實背後是更多對家鄉的眷戀與感動，他知道還給故鄉一處乾淨的環境，這樣的生物奇蹟就會陸續返鄉，點亮回家的路。

出現螢火蟲的事情在山友間傳開，這處城市邊陲開始吸引了同樣重視環境保護300多名志工一起加入淨山。想著要讓志工有休息之處、想著能否給志工至少提供一點餐食的可能性，於是家豪拿出積蓄租下礦工老屋，取名為「螢火蟲書屋」，期盼能在故鄉裡有個立基之地，也能以書屋的募書陪讀，照亮偏鄉孩童的童年。只是，書屋即將落成的前一天，颱風侵襲不偏不倚吹飛了書屋屋頂、一整間募集而來的書一夜泡水報廢…



Photo Credit - 葉家豪 颱風一夜橫掃，螢火蟲書屋開幕前一天，屋頂飛了...

危機就是轉機創出新生機

屋頂飛了的那幾天，家豪沒辦法閒下來，他腦筋一轉邀請志工把石碇農產品運送到各處去直接販售，新鮮直送的產品出現在橋下、地下道等地，一個月之間竟籌措出了50萬修繕的費用。「現在想想，這真是上天促成的一種轉機。長期下來的志工制度絕對不是解決地方問題的方法，營運模式還要產生穩定的現金流，走向更完整的機制才是根本之道。而聚落共組合作經濟模式才是能走向長遠且永續的方式！」家豪往前回看這段經歷，堅定地說著。

有了颱風這次的經驗，促成家豪串連聚落經濟的想法，在他觀測下，石碇濕度高、雲霧環繞的地理條件十分符合菇類的生長，十足行動派的他立即在日本朋友協助下遠赴北海道旭川學習香菇農法技巧，一年後學成歸國，他租地養菇，對內推動社區認養計畫讓農家得以有技術、有經濟來源，對外則開放外界認養品質良好的香菇。並將部分香菇經濟所得作為撐起書屋的營運、志工淨山成本，用最接地氣的方式，延續山林乾淨與還給在地居民「螢火蟲」一個乾淨的故鄉。



Photo Credit - 葉家豪 危機化為轉機，家豪成功以椴木香菇為書屋與故鄉帶來生機。

返鄉三部曲化成行動實踐

近3年來，家豪將螢火蟲書屋行動分成3件事情推進：第一件事為食農教育，以產地到餐桌最短距離，將土地與食物黏著在一起，構築出人與大自然其實是續命關係。第二件事則是文化紀錄，透過撿拾垃圾，團隊竟陸續撿出了煤礦歷史文物，加上地方媽媽認可也逐漸敞開心胸貢獻出自己家中過往煤礦時期留下的物件，家豪在家中餐廳一隅設置出了文山煤礦地區的一座小博物館，有脈絡地展示與紀錄，將舊時礦區的文化傳承與紀錄忠實呈現。

Photo Credit - 陳淑玲 文山煤礦的歷史點滴，竟在撿拾垃圾中一塊塊被拼湊出了樣貌。

第三件事則是發展課程，家豪帶著同學到棲地環境的整理與調查，透過從小朋友直接去感知環境，從小接觸自己的土地，才能在長大時真正共感與珍惜這片大地。

再造故鄉裡的天空之城

2022年初，家豪的「十八重溪光點聚落的螢火蟲書屋支持系統」獲得取得英國「國際社會價值協會(SVI，Social Value International)」 SROI（國際社會投資報酬率）認證，每投入1元就為社會創造出5.62元效益（評估團隊中銀行效益也才約為4元多）。9月時他更獲得第一屆文化部社區營造之社造創新獎，但榮獲這些殊榮他並不沾沾自喜，家豪笑得靦腆且甚至在臉書上直接公開募集創意點子，號召群眾一起發想如何使用得到的獎金。

讓家豪更感到興奮的是，來自各領域學校、組織、甚至是山友或個人...一群群想為自己地球多做點事情的志工開始上山，許多年輕人從淨山、親土之餘更提出很多很棒的點子想為這片土地多近一番心力，甚至也提出想著手規劃旅遊路線等創意點子，期盼讓這處城市邊陲地帶更能發光。

Photo Credit - 陳淑玲 來自大學的青年們，以一年為計畫，將協助螢火蟲書屋共創許多好點子的未來。

家豪回想著：「在我記憶中，家鄉是個青山綠水純淨之地，山林深處還有荒廢的煤礦遺跡，兩旁樹林筆直參天，就像宮崎駿筆下那座天空之城一樣又荒廢又純淨的感覺。就算有個機器人出現也不覺得奇怪的印象。」

在所有志工團隊的努力下，以書屋為基地的淨山淨土志業不斷地在擴大中，那位捨不得小時候回憶被變得亂七八糟環境的青年懷抱著初心與對故鄉的執著，在「不山不市」的故鄉垃圾堆裡種出了一座書屋、幫螢火蟲找回了回家的路，十八重溪聚落故事，在家豪與團隊的努力下，還要繼續永續地持續下去。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳