《韋伯字典》2022年度代表字「Gaslighting」是什麼意思？今年熱搜度排行前50名、幾乎天天都被提及

《韋伯字典（Merriam-Webster）》公布2022年度代表字為「Gaslighting」——為了自己的利益而嚴重誤導某人的行為或做法；該詞在2022全年的搜尋度都在前50名，相較去年增加了1740%。

《韋伯字典》說明，「Gaslighting」一詞源自1938年的戲劇《Gas Light》及其改編電影的情節，一名男子試圖使他的妻子誤認自己瘋了，當閣樓裡的煤氣燈逐漸變暗，但男子堅持燈沒有變暗，使他的妻子逐漸無法相信他自身的感知。

延伸自該情節，「Gaslighting」正式被定義為：

持續很長一段時間對一個人進行心理操縱，導致受害者質疑自己的想法、對現實的感知或記憶的真實性，通常會造成混亂、信心及自尊喪失、情緒與精神不穩定，以及對加害者的依賴。

然而近年來，「Gaslighting」的意義逐漸擴張，不僅運用於浪漫伴侶之間、家庭單位內以及朋友之間，也運用於假新聞、deepfake等謊言與欺騙情境，其含義擴大解釋為「為特定目的嚴重誤導某人的行為或做法，尤其是為了個人利益。」

據《美聯社》獨家採訪，《韋伯字典》的特約編輯彼得．索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示：「在這一年間，這個詞幾乎每天都會被提及。」「這個詞在英語中的使用速度如此之快，尤其是在過去4年裡，它實際上讓我和我們中的許多人感到驚訝。」

報導提到，《韋伯字典》網站每月約有1億次的頁面瀏覽量，在剔除最常被查詢的長青詞後，依據瀏覽數據衡量哪個詞彙相較前一年顯著成長並選出年度詞彙；而去年的年度詞彙是「Vaccine 」（疫苗）。

其他2022年度《韋伯字典》熱門搜尋字

Oligarch，寡頭政治。隨著俄羅斯入侵烏克蘭，其搜尋量在3月上旬激增621%。

Omicron，希臘字母表的第15個字母。世界衛生組織（WHO）使用希臘字母來命名COVID變種病毒，其搜尋量在1月增加874%。

Codify，編纂，編成法典。美國最高法院審理並推翻《羅訴韋德》 案，其搜尋量曾到達5347%、1293%、8304%三次高峰。

LGBTQIA，女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人、酷兒、雙性人和無性戀。在6月驕傲月時搜尋量上升了1178%；搜尋量 總體而言也較去年成長 800%。

Sentient，有意識的。因Google工程師稱AI聊天機器人已經開發出類似人類的意識而曾成為熱門搜尋。

Loamy，壤土的。在疫情期間掀起的單字遊戲風潮中成為單字遊戲Quordle的答案，因而被大量搜尋。

Raid，突襲，執法人員的突然入侵。聯邦調查局（FBI）對前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）海湖莊園（Mar-a-Lago）的搜查行動被稱作「Raid」。

Queen consort，王后。英國女王伊麗莎白二世逝世後，新國王查爾斯三世的妻子卡米拉的正式頭銜為「Queen consort」。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範