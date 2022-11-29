2022/11/29,
教育

大專校院圖書館今年進館人次平均少5萬，有約八成學校期刊、報紙典藏不足

大專校院圖書館今年進館人次平均少5萬，有約八成學校期刊、報紙典藏不足
Photo Credit:Yu tptw CC BY SA 4.0@Wikimedia commons

我們想讓你知道的是

依照教育部所設立的〈圖書館設立及營運標準〉，其實有高比例的學校圖書館是不合格的。最常不合格的項目是期刊與報紙數量的相關規範，高中圖書館依標準應有至少100種的期刊與報紙，但高達九成（93.5％）的學校都未達基準。

國家圖書館（下稱國圖）每年都會針對全台各大專校院圖書館進行調查，110年的最新統計發現，受到疫情影響，平均每間學校圖書館的進館人次相較去（109）年少了將近5萬。除此之外，高中、國中、國小有約八成的學校在期刊、報紙部分的典藏不足，國圖呼籲各級學校圖書館應強化館藏基礎建設。

國圖每年都會進行統計，了解全國圖書館的發展現況，今年更首次發布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力」年度分析報告，分析台灣各級學校圖書館的利用程度、讀者的閱讀興趣等等。

受到疫情影響，學校師生利用圖書館的情形下降，110年各級學校全年進館總人次超過5504萬，其中，大專校院就佔了2183萬人次。而平均每間學校的圖書館進館人次為13.23萬，比109年少了將近5萬人次。

語文類最受歡迎，國小、國中生還喜歡科學圖書

各級學校館藏借閱的部分，大專校院圖書館平均每間學校的借閱總冊數超過2.44萬冊，與109年相比足足少了3萬多冊。不過，各級學校借閱的總人次卻都高於109年，如大專校院從2.48萬人次提高到4.68萬人次，國家圖書館認為，可能是疫情造成學生借閱策略的改變。

至於學生都喜歡借什麼書呢？各級學校的學生略有不同，整體來說，以語文類的圖書比例最高，高中佔40.92％、國中佔46.68％、國小佔53.79％。

除了語文類以外，高中讀者喜歡借閱的書籍依序為史地類（9.58％）、社會科學類（9.36％），國中學生依序為科學類（10.48％）、史地類（10.01％），國小學生依序為科學類（14.09％）、 史地類（7.17％）。

大專校院每人有1826元購書經費，高中以下只有150元

在圖書館總館藏資源方面，大專校院圖書館的圖書、非書、電子資源館藏總計有1億7314萬件，高中圖書館為2300萬件、國中為1444萬件、國小為4555萬件。

不過，依照教育部所設立的〈圖書館設立及營運標準〉，其實有高比例的學校圖書館是不合格的。最常不合格的項目是期刊與報紙數量的相關規範，高中圖書館依標準應有至少100種的期刊與報紙，但高達九成（93.5％）的學校都未達基準；另外有超過六成的國中、國小圖書館期刊與報紙不符規範，其中86.2％的國小圖書館沒有達到至少3種報紙的標準。

如果從圖書資料的購置經費來看各級學校圖書館概況，可以發現大專校院的經費最充裕，平均每年每校有2000萬元的經費，每位教職員生有1826元，這些經費有約八成用在電子書、電子期刊與電子資料庫。相較之下，高中、國中、國小圖書館的每人平均購書經費介於150元上下，較為不足，國圖也呼籲學校重視圖書館館藏建設，滿足師生教學和學習的需求。

如果從縣市的角度來看圖書館館藏及讀者借閱狀況，全國各級學校總館藏超過2億5000萬冊，其中直轄市以台北市每人擁書冊數（76.3冊）最高，再來是台南市（63.35冊）及台中市（53.77冊）；每人平均借閱冊數以台中市學校的讀者最高，為10.19冊。

國圖表示，雖然各級學校圖書館受到疫情影響，110年的服務數據相較109年都有下滑的現象，但在館藏基礎建設、人力資源的培育與運用上，還有可以繼續強化、努力的部分。因此呼籲相關單位重視學校圖書館讀者的圖書資源利用需求，並持續投入建設圖書館資源。

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核稿編輯：楊士範

 

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