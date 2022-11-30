為什麼今年沒有「韓流」民進黨還一敗塗地？期待2024，選民們不必再以「恨」為動力投票
我們想讓你知道的是
九合一選後，許多人好奇「抗中保台」沒用了嗎？為什麼沒有韓流民進黨還輸那麼慘？但我倒覺得或許2020年就是因為韓國瑜，民進黨才能拿下817萬票——因為台灣選民最大的投票動力，終究是「擔心對方派的討厭鬼當選」。
2022九合一選舉民進黨縣市首長席次創下近年最低紀錄，各種檢討意見中，有人說是因為作風太強硬，有人說是因為太沙包，有人說是因為政策太左，有人說是因為不夠左。
上述繞來繞去的討論許多到最後都失了焦，但我覺得裡面最有趣的問題是：抗中保台沒用了嗎？為什麼這次沒有韓流，民進黨還輸那麼慘？
關於這個問題我倒覺得要反過來看，會不會2020年就是因為韓國瑜，民進黨才能拿下817萬票？
台灣幾次選舉，好像都是「閃避討厭鬼」的選舉？
2014年3月太陽花學運之後，「汰舊換新」在年底地方選舉輾壓其他意識，當時被塑造成「老藍男」的國民黨也成為苦主，民進黨從2010年的六席縣市長，一躍成為13個。
2016年中央政黨輪替，蔡英文當選總統，但「韓流」卻挾著「討厭民進黨」的口號在2018年出現，讓綠營執政縣市再度降為六個。到了2020年，由於包括香港反送中在內種種習近平統治下的中共劣跡，台灣人亡國感再起，蔡英文不只度過黨內挑戰，更拿下破紀錄的817萬票連任總統。
然而這樣的「抗中保台」論述一來在地方選舉層面影響本就較小，二來習近平選前一陣安靜——甚至與拜登會面談話——的舉動，使他大概是從政生涯第一次害了民進黨，2022年11月26日也開出大家看到的最終結果。
拉選一點看，台灣選情總符合一句老話：沒有陳水扁就沒有馬英九，沒有馬英九就沒有蔡英文，沒有蔡英文就沒有韓國瑜（甚至可以說因為有韓國瑜，所以上次沒有賴清德）。
在台灣，選民最大的投票動力似乎終究是「擔心對方派的人當選」，特別是另個選項真的很討厭的時候。
而這次國民黨提名和過往相比最成功的地方，就是找出一群「看起來好像沒那麼討厭」的人參選縣市首長。不用特別好，只要不討厭就好，當選了好像也沒關係，加上許多過往的綠營支持者因為種種原因，找不到積極支持自家候選人的理由，一來一往，就變成了今天的局面。
就算要增加對手的「仇恨值」，手法也得比過往更細膩
從這個角度來看地方選舉，「不要討人厭」好像逐漸成為超越藍綠的價值，反過來說，勝敗關鍵好像就變成誰能讓對手更討厭。事實上，本次選戰也沒少過這種打法。
只是在經過一次次洗禮後，增加仇恨值在台灣變成一個必須精緻的工程，操作太粗糙反會帶來反效果——像是周玉蔻打章孝嚴、蔣萬安打疫苗黑箱的結果南轅北轍，一半人被嚇跑，另一半人相信了，這兩個事件甚至可能左右了本次台北市戰局。
所以雖然很多民進黨支持者這幾天在檢討選民，但換個角度看，罵民進黨罵到差點被開除黨籍的王世堅可以最高票，從初選就砸大錢立滿廣告看板的陳聖文吊車尾淘汰，台北人某方面而言還真的蠻超越藍綠，不只自由，還很老天鵝，這或許也是台灣民主成熟的另類象徵？
若真的要檢討這次選舉民進黨失利的原因，應該是民進黨中央把討厭韓國瑜的817萬票，全部當成自己的死忠，又忽略那些看到網路上激烈發文時默不表態的選民觀感，才造成今天這樣的結果。
同理，國民黨也不要把今天因為「討厭民進黨」而得的勝利，當成台灣人全都重新愛上國民黨，好像綠地已經徹底變成藍天。
國民黨要「贏得起」，民進黨別再當個「討厭鬼」
2024大選聽起來還很久，但也只剩下一年兩個月的時間而已。
接下來國民黨能不能有效把持，將過往那些一勝選就想出來攬權、放話、丟人現眼的牛鬼蛇神壓制住，在正確議題上表態，用接下來一年時間降低台灣人對其「親中」的印象——例如這次的「白紙運動」，朱立倫就該搶在蔡英文之前發文，解開外人對「選舉完會不會又繼續親共」的疑慮。
看看基隆當選隔天就開始的政策爭議，加上四都小內閣、補選提名、總統候選人布局等等的雷區，國民黨若無法表現出「贏得起」的態度，2024總統選舉一樣是民進黨的囊中物。
綠營方面，民進黨內權力大幅度洗牌已勢在必行，在賴清德人馬全面進駐之際，能不能做出一套和蔡英文時代不同，避免側翼尾巴咬狗的政策溝通方式，把最近兩年民進黨留給許多選民的「討人厭」印象洗去，將會是重要關鍵。
否則，就算賴清德成功當上總統，立法院席次也勢必要衰減，這是綠營最不樂見的事。第一步，或許就是放下以網路聲量當成唯一成敗衡量依據的思維。
總結以上，這場選舉並不完全是國民黨的勝利，也不是民進黨的完全失敗——充其量只是粉碎了蔡英文勢力——2024大局目前綠營仍佔整體上風。
回到開頭的問題，過往幾次中央和地方以「害怕討厭鬼當選」而負面投票的勢力消長中，那些政客與意見領袖狂刷的「抗中保台」究竟是左右勝選的主因？是說服自己出門投票的藉口？還是另一個更大投票動能下點綴的巧合？從操盤手到選民，都應該好好思考這個問題。
若說這次選舉能給藍綠什麼啟發，那就是至少別當個討厭鬼。期待下次選舉，選民們能有機會在好蘋果裡面挑個最好的，而非再以恨為動力投票。
延伸閱讀
- 史上最大戰功賦予蔡英文無節制的權力，至此再也沒有一丁點「謙卑」念頭
- 民進黨在地方選舉慘敗，難道台灣選民已經不在意「抗中保台」了嗎？
- 國民黨贏在民進黨做得太爛，骨子裡還是一個喜歡窩裡反的政黨，2024不容樂觀
- 侯友宜看起來是國民黨2024的「辣個男人」，但他的考驗不比朱立倫少
- 相較於民進黨的失敗，這次九合一選舉更代表蔡英文勢力的終結
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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