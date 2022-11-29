通膨壓力下， 為何這麼多人買遊戲機? 八成網民:「讓我感到興奮」
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疫情期間晶片缺貨，導致遊戲機出貨供不應求，緊接而來的通貨膨脹和升息，降低消費支出，對非必要性開支的產品造成排擠效應，然而遊戲機的銷售表現比先前預期理想。半數網民家中已經有一台以上的遊戲機，八成用戶玩遊戲是為了獲得興奮感。
本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此。
通膨和升息，讓消費者減少非必要性開支，影響遊戲機市場，遊戲機大廠紛紛調降獲利預估。然而今年到目前為止，遊戲機銷售表現比先前預期理想。其中一個理由是受惠於去年的晶片荒，遊戲機缺貨的遞延性消費。
半數受訪者家中有遊戲機
根據最新的調查指出，台灣有一半的網民家中有遊戲機，其中Nintendo Switch的市佔率最高，有65.6%的玩家擁有，其次是Sony PlayStation (42.8%)，第三名是Microsoft Xbox (21.6%)。甚至，家中擁有兩台以上的遊戲機的網民佔17.7%。
不過，遊戲機市場仍尚未飽和。根據調查結果顯示，在未來半年內打算購入新遊戲機的受訪者高達17.9%。從消費者性別區分，男性玩家的首選是Sony PlayStation(59.6%)，其次是Nintendo Switch(52.8%)；而準備添購遊戲機的女性消費者，則有69%將購入Nintendo Switch。
八成民眾玩遊戲為了快感，熟齡族群想獲得成就感
在經濟大環境充滿壓力下，民眾為何還想購買遊戲機? 86.6%的受訪者表示自己可以透過玩遊戲獲得興奮感，其次84.9%的受訪者是為了消磨時間而玩遊戲機。進一步分析，不同年齡層玩遊戲最重要的動機不同，年齡層越低，為了跟家人朋友在同一地點玩或連線非常重要的比例越高，反觀51-60歲的族群，更想透過遊戲挑戰獲得成就感。
Switch玩家遊戲數量最少、Xbox最燒錢
有了主機就需要購買遊戲，玩家願意在購買主機後，花多少錢購買遊戲? Switch的用戶擁有的遊戲數最少，平均有6.4款遊戲、花費NT$9,506；PlayStation玩家平均擁有7.7款遊戲、花費NT$11,133；Xbox的用戶擁有的遊戲數量和花費皆是三個品牌中最高，平均每位玩家有8.3款遊戲，花費NT$11,198。
動作冒險遊戲仍然最受歡迎
以遊戲類型而言，最受歡迎的遊戲類型為動作冒險(60.6%)，與玩家想追求刺激快感的初衷相符。從年齡層來看，16-30歲的年輕玩家，最喜歡多人線上戰鬥競技MOBA(38.3%)，也跟想要和朋友歡聚的玩遊戲動機一致。而51-60歲的用戶最喜歡的遊戲類型是運動類遊戲，搭配想要「不斷挑戰更高成績以獲得成就感」的玩遊戲動機，想透過運動類遊戲不斷挑戰極限，表現出熟齡玩家對運動的意識和喜好，在所有年齡層中最強烈。
買了遊戲機後，實際上用戶玩遊戲的時間多長？八成玩家每周都會遊玩家用遊戲機，並且三成左右每天都會遊玩，平均每次玩遊戲的時間約2小時。從性別來看，男性玩遊戲的頻率比女性高，時間也較長。男性每週玩遊戲的比例高達85.4%，當中有35.5%的用戶每天都會玩一到數次，每次遊玩時間超過一小時者佔83%；女性每週玩遊戲的比例為75.9%，每天玩遊戲的人佔29.2%，78.2%的女性每次玩超過一小時。
從調查結果可以發現，遊戲已經成為用戶的一部分日常，用戶何時會想添購新的遊戲或周邊配備？超過半數的消費者會在期間限定活動或搭配折購優惠時購買，也有超過三成的用戶會先購買一款遊戲或配件試試水溫，之後在添購同款類型的其他遊戲或配件。此外，用戶雖然也會自行到電玩商店或網站尋找有興趣的遊戲，但大部分的人還是會優先考慮親友推薦的遊戲(41.5%)。雖然動作冒險遊戲是最受歡迎的類型，但在現實生活中，消費者採購遊戲時還是不怎麼喜歡冒險。多數的用戶在添購新遊戲時，為了避免踩雷，會優先採納親友的意見，並且選擇逐步添購，降低花冤枉錢的風險。
通膨壓力下，為何這麼多人買遊戲機? 八成網民:「讓我感到興奮」
執行單位｜z.com Engagement Lab
調查日期｜2022 年 11 月 10 日至 11 月 15 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣上網民眾
樣本數｜1,036份
筆者｜邵鈺珊
責任編輯：王孟妤
核稿編輯：Mia
本文章引用Engagement lab，獲授權轉載，原文刊登於此。
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