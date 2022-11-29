中國近年掀起「鋰電池熱潮」，產能過剩隱憂浮現，行業洗牌整併潮四起
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這兩年來中國電動車市場蓬勃發展推動鋰電池產業大擴建，外界憂心未來需求不振的情況下，恐怕會供過於求。
近年電動車熱銷，帶動電池龐大需求，中國近年掀起一波擴建「鋰電熱潮」。從2020年開始，鋰價格翻漲數倍，鋰電業者紛紛展開軍備競賽擴充產能；近期陸續有專家示警，產能過剩隱憂已浮現，尤其是鋰電投產週期長的情況下，行業恐出現洗牌，整併風潮再起。不過，也有研究機構強調，鋰業的需求短時間可能被推遲，但絕不會被摧毀，而要過剩必須等到2030年之後。
兩年內中國大舉擴張鋰電池產業
電動車產業蓬勃發展，關鍵動力鋰電池成為產業另一波革命。動力電池的關鍵材料，包含高功率磷酸鋰鐵正極材料、快速充電負極材料、低價高功率隔離膜與機能性電解液等。
美國基於維持全球工業的霸主地位與能源安全考量，需要掌握動力鋰電池技術。早在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）時期，已經啟動24億美元（新台幣808億元）研發插電式電動車，值得注意的是，當中15億美元製造高效能電池。
而這段時間，中國也向電池領域進攻，憑藉著太陽能產業的成功，為儲能電池產業奠定下基礎。過去10年，太陽能光電模組、電池等製造能力從歐洲、日本及美國轉移到中國。
鋰電池亦從太陽能擴大到電動車產業中。2020年裝機量前10名的電池企業，中國已經占據6席，全球市場市佔率高過日韓位居第一。2021年全球電動車爆發，是來自於中國電動車和電池的成功，月增和年增雙雙創下新高。有鑑於中國電車車是成功，推動從上游大宗原物料到中游電池，下游充電樁的大舉擴建。
根據中國汽車工業協會統計，2021年因為電池供應不足，即將暫時生產的消息不脛而走。他們說:「電池供貨商給多少，特斯拉就買多少。」另據高工產業研究院（GGII）發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》顯示，2020年全球新能源汽車銷量約319萬輛，年成長達44%，動力電池裝機量約136.30GWh，相較同期成長了18%。
鋰業短缺或過剩看法不一
電動車極其強悍的需求，推升動力電池產業鏈進入大擴廠的熱潮。大宗原物料價格兩年內翻了數倍，鋰電廠開始軍備競賽。根據上海鋼聯數據顯示，2022年11月中旬，鋰電池主要材料翻漲達100%。
然而近日已經有許多專家點出鋰電池產業危機，例如中國中科院院士歐陽明高今年初表示，雖然2030年以前電車車市高速成長，但也會遇週期性波動。他預計，2025年將出現動力電池產能週期性過剩現象，最終行業可能大洗牌，整購風潮再起。
不過，日前彭博社（Bloomberg）引述鋰業企業顧問Joe Lowry卻有不同看法。他認為，2022年新增的鋰產量將低於15萬噸，未來兩年即便供給呈現顯著成長、仍將低於需求，供給缺口只會持續擴大。他強調，鋰供給量總有一天會呈現過剩、但不會在2030年底前實現。
Joe Lowry強調，打造電池廠只需要2年，但是讓鋰能夠上線供給卻需要10年的時間，因為鋰跟鐵礦砂不同，鋰是一個特殊的化學品，不是一種商品，此外，多數車廠預估電池產能高於鋰業供給量，短時間需求可能被推遲，但絕不會被摧毀。
最後，鋰礦的空間分布不均，中國電池產業鏈開始面臨鋰礦物取得的困境。根據中國《光大證券》的一份行業研究報告顯示，一方面鋰的總量分布有限，地殼豐度僅為0.006%。另一方面，鋰礦主要分布在澳洲、南美（阿根廷、智利）地區，中國的電池生產的鋰，對外依存度仍然相當地高。再可預測的未來，中國勢必將利用各種手段取得更多鋰礦產。
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核稿編輯：楊士範
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
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UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
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