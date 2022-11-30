TNL+ 2022/11/30,
印太

「重縫」婆羅洲邊緣：馬印菲三國的海藻養殖佔全球前三大，但「藍色經濟」正面臨生態復育挑戰

「重縫」婆羅洲邊緣：馬印菲三國的海藻養殖佔全球前三大，但「藍色經濟」正面臨生態復育挑戰

我們想讓你知道的是

濕地復育也能讓水產養殖永續，是因婆羅洲東岸的養殖場皆座落在海洋生態豐富的沼澤地。沙巴和北加里曼丹分別大約有900平方公里和960平方公里的紅樹林。如此大規模的紅樹林與婆羅洲東海岸「珊瑚金三角」海域互相補給，豐富了生物多樣性。然而，如此的優勢正因為部分養殖業者隨意砍伐紅樹林而逐漸流失。

文：吳浚生、吳佳翰

對依海社群來說，沒有健康的海洋，就沒有健康的經濟。世界銀行將「維持海洋生態永續，恰當使用海洋資源，兼顧經濟成長及改善生計」的經濟模式稱為「藍色經濟」（blue economy），是綠色經濟（green economy）的重要一環。

座落在全球海洋生態最豐富的「珊瑚金三角」（Coral Triangle），藍色經濟對婆羅洲東岸來說極為重要。這片由蘇祿海（Sulu Sea）、蘇拉威西海（Sulawesi Sea）和望加錫海峽（Makassar Strait）所形成的海域，是馬來西亞、菲律賓和印尼的邊緣地帶。在1980和1990年代，水產養殖業在此區域的漫灘（coastal floodplains）、河口及淺海地區蓬勃發展。

除了養殖能直接販賣的水產，部分水產能進一步加工成更具經濟價值的商品，於岸邊養殖的海藻（seaweed）便是其中一例。最有價值的海藻種類，當屬紅藻的卡帕藻属（Kappaphycus ）和麒麟菜屬（Eucheuma），能被提煉成廣用於食品的親水膠——食用膠（hydrocolloids）。

Coral_Triangle_and_countries_participati
Photo Credit： Obsidian SoulCC BY-SA 3.0
「珊瑚金三角」（Coral Triangle）

全球首三名的紅藻生產國

婆羅洲東岸所出產的海藻，絕大多數屬於養殖海藻。新冠疫情前，印尼是全球最大的紅藻生產國，也是全球第二大的海藻生產國，產量近千萬公噸。菲律賓和馬來西亞則是全球第二和第三大的紅藻生產國，產量分別是150萬公噸和18萬公噸。後者的產量全來自位於婆羅洲的沙巴州。

印尼和菲律賓大舉出口海藻和食用膠，而馬來西亞在整體市值上仍是個進口者。中國大陸進口了全球超過八成的海藻量，而食用膠的進口國則非常多元。在婆羅洲東岸，沙巴和印尼的北加里曼丹省的海藻養殖者皆是小型企業。2019年，兩地海藻養殖業於分別創造了1500萬和6100萬美金的經濟產值。

海藻可被人類和動物直接食用，或進一步加工成穩定劑、增稠和膠凝劑等食品添加劑。同時，海藻萃取物也可製成生物刺激劑（bio-stimulants），替代化學肥料，或取代部分藥物和化妝品的原料。作為海藻萃取物的新寵兒，卡拉膠（carrageenan）近年廣泛用於再生醫學與組織工程學。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。