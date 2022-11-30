「重縫」婆羅洲邊緣：馬印菲三國的海藻養殖佔全球前三大，但「藍色經濟」正面臨生態復育挑戰

文：吳浚生、吳佳翰

對依海社群來說，沒有健康的海洋，就沒有健康的經濟。世界銀行將「維持海洋生態永續，恰當使用海洋資源，兼顧經濟成長及改善生計」的經濟模式稱為「藍色經濟」（blue economy），是綠色經濟（green economy）的重要一環。

座落在全球海洋生態最豐富的「珊瑚金三角」（Coral Triangle），藍色經濟對婆羅洲東岸來說極為重要。這片由蘇祿海（Sulu Sea）、蘇拉威西海（Sulawesi Sea）和望加錫海峽（Makassar Strait）所形成的海域，是馬來西亞、菲律賓和印尼的邊緣地帶。在1980和1990年代，水產養殖業在此區域的漫灘（coastal floodplains）、河口及淺海地區蓬勃發展。

除了養殖能直接販賣的水產，部分水產能進一步加工成更具經濟價值的商品，於岸邊養殖的海藻（seaweed）便是其中一例。最有價值的海藻種類，當屬紅藻的卡帕藻属（Kappaphycus ）和麒麟菜屬（Eucheuma），能被提煉成廣用於食品的親水膠——食用膠（hydrocolloids）。

全球首三名的紅藻生產國

婆羅洲東岸所出產的海藻，絕大多數屬於養殖海藻。新冠疫情前，印尼是全球最大的紅藻生產國，也是全球第二大的海藻生產國，產量近千萬公噸。菲律賓和馬來西亞則是全球第二和第三大的紅藻生產國，產量分別是150萬公噸和18萬公噸。後者的產量全來自位於婆羅洲的沙巴州。

印尼和菲律賓大舉出口海藻和食用膠，而馬來西亞在整體市值上仍是個進口者。中國大陸進口了全球超過八成的海藻量，而食用膠的進口國則非常多元。在婆羅洲東岸，沙巴和印尼的北加里曼丹省的海藻養殖者皆是小型企業。2019年，兩地海藻養殖業於分別創造了1500萬和6100萬美金的經濟產值。

海藻可被人類和動物直接食用，或進一步加工成穩定劑、增稠和膠凝劑等食品添加劑。同時，海藻萃取物也可製成生物刺激劑（bio-stimulants），替代化學肥料，或取代部分藥物和化妝品的原料。作為海藻萃取物的新寵兒，卡拉膠（carrageenan）近年廣泛用於再生醫學與組織工程學。