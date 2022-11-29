2022世界盃：巴西Neymar缺陣影響顯著，幸有Casemiro挺身而出
我們想讓你知道的是
六年前泰迪（Tite）走馬上任後，為何巴西能連捷？保連奴後上建功是一個主因。但自從保連奴和古天奴（Philippe Coutinho）先後淡出後，中場球員從後殺入禁區建功，在這支球隊已極為罕有。想不到卡斯美路（Casemiro）今晚竟有這樣的意識！
想念尼馬了
雖然上次說過，丹尼路（Danilo）而不是尼馬（Neymar）的傷情更教我擔心，但今次應收回那番話。
當然，上半場的悶局也跟正選陣容偏保守有關：將帶病上陣的盧卡斯柏昆達（Lucas Paquetá）移前，以費特（Fred）任卡斯美路（Casemiro）的中場搭檔。
其實盧卡斯柏昆達也算不過不失，但他跟尼馬完全不一樣。他要隊友跟他配合，沒有能力以一己之力牽制對手多名守衛或者是作個人突破。而整支球隊跟盧卡斯柏昆達默契最佳的球員，又是尼馬。
換言之，這套陣容的創造力和中前場的穿透力都不足。要到下半場洛迪高（Rodrygo）上陣，進攻才不再過分依賴左翼的雲尼素斯。
但這不代表右後衛的問題不需要擔心。艾達米列圖（Éder Militão）始終不是慣於踢這個位置，他有時的站位根本不對。如果是丹尼路或者丹尼爾（Daniel Alves）任右後衛，拉芬拿（Raphinha）不可能得到這麼少的傳送。上半場大部分時段，蒂亞哥施華（Thiago Silva）是擔當了右中堅的角色，我有點懷疑這安排是要隊長指揮著艾達米列圖。
中場組合
卡斯美路從後插上一箭定江山！我想起了保連奴（Paulinho）！
六年前泰迪（Tite）走馬上任後，為何巴西能連捷？保連奴後上建功是一個主因。但自從保連奴和古天奴（Philippe Coutinho）先後淡出後，中場球員從後殺入禁區建功，在這支球隊已極為罕有。想不到卡斯美路今晚竟有這樣的意識！
而這時他的中場夥伴已換成般奴吉馬拉斯（Bruno Guimarães）。我不認為他今天的表現無懈可擊，但他的傳送能力和決定，是可以大大提升巴西中後場的組織能力。而且今仗費特既不算突出又拿了黃牌，似乎般奴吉馬拉斯有在十六強爭得正選席位的可能。
二十年來首勝西歐球隊
自從二十年前在決賽擊敗德國後，其實巴西未試過在世界盃決賽週擊敗西歐球隊。這個紀錄在今天總算終結了（拜託別跟我爭論到底瑞士算是西歐還是中歐）。
事實上，自從近年歐洲足協搞了歐國聯後，非歐洲球隊要找歐洲球隊友賽愈見困難。在上星期出戰塞爾維亞前，巴西對上一次面對歐洲球隊，已是二零一九年初對捷克一仗。
雖然各支歐洲球隊的風格和實力不一，但能夠在分組賽連勝歐洲球隊搶下出線權，總算能掃走一些世界盃開幕前的相關疑慮。
（標題為編輯所擬，原標題為「就巴西小勝瑞士的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）
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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
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