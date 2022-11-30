TNL+ 2022/11/30,
政治

【小笠原欣幸特稿】如何解讀台灣選民獨有的平衡感，對於理解台灣政治極具重要意義

【小笠原欣幸特稿】如何解讀台灣選民獨有的平衡感，對於理解台灣政治極具重要意義
Photo Credit: 關鍵評論網

我們想讓你知道的是

在中國施壓下的台灣地方公職人員選舉，執政黨民進黨記錄性慘敗，蔡英文總統負起責任辭去黨主席職務。在來自中國的壓力增加下，各地方的選民為何仍試著向執政黨說「不」？熟悉台灣選舉的東京外國語大學教授小笠原欣幸，論述了台灣地方選舉的概況。

文：小笠原欣幸（東京外國語大學大學院綜合國際學研究院教授）
譯：洪塵

全台22個縣市除嘉義市外共21縣市長的選舉，民進黨獲得5席、國民黨則獲得14席、民眾黨1席、無黨派2席。

對於民進黨來說，四年前獲得的縣市只有6席已經算慘敗，但這回成績更不理想。一個月前筆者我對每個縣市都做了當選預測，結果除了金門外，其他都預測中。根據我多年的觀察，在分析台灣的選舉結構時間當下大概都已成定局，即使之後有一些波動，結果也往往不會改變。

這次的「時間點」大概是一個月前的10月底。換句話說，民進黨慘敗的格局已成定數。不過，也有很多民進黨的支持者認為他們可以獲勝。

11月中旬抵達台灣，聽取專家講座，觀察現場活動。筆者在台灣大選的一年裡，大約六次拜訪台灣，並依順序到最熱門的選區進行觀察。不過因為疫情，這次好不容易能在11月到台灣一趟，實地考察是完全不充分的狀態。即便觀察有限，但可以確定民進黨慘敗的趨勢並不會有所改變。

筆者我每回都會製作了一張Excel表格，預測台灣總統選舉、立委選舉、縣長選舉各候選人的得票率和得票數。這一次我也是在11月24日，接近投票日時做出了最終的預測，並像往常一樣發給了我的研究者朋友們作為參考。

結果，台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等備受關注的縣市，各候選人的得票率預測幾乎正確。但是另一方面也有一些個案，例如台南市，即使選對了，預測的得票率是偏離的。本預測表依原樣發布，給有興趣的朋友：

2022年県市長選挙得票率予測-1
作者提供
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