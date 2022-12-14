【關鍵專訪】坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑：對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望

1968年，法國爆發舉世聞名的五月風暴，這場持續數週的學生運動，影響範圍是廣泛而深刻的，運動期間迸發出罷工、遊行、占領大學及工人工廠的衝突行動，無論是政治、經濟乃至於藝術等各面向，皆受到衝擊。

1968年的坎城影展，就在五月風暴的環伺之下，霎那停歇。當時法國電影圈、文化界的一代金童尚盧高達（Jean-Luc Godard），在五月學運風暴力挺學生與工人，加上對時任法國電影資料館館長昂利朗格瓦（Henri Langlois）遭撤換的聲援，便與好友楚浮（François Truffaut）、克勞德勞路許（Claude Lelouch）等一眾名導阻止坎城影展的映演，要求影展與抗爭者站在同一陣線，而後雷奈（Alain Resnais）等人退出競賽，評審團相繼解散，當時的坎城影展黯然退場，未來則陷於霧中。

在對影展失望，並希冀重整的時代氛圍之下，年輕導演們成立了SRF（電影導演協會，全稱為Société des réalisateurs de films），致力捍衛導演的權益，並在隔年，1969年創立了平行於坎城影展官方的獨立策展單元「導演雙週」（Quinzaine des Réalisateurs），首屆「導演雙週」的論述主題為「自由的電影」（Cinéma en liberté），宗旨與放映電影的核心為——挖掘新銳導演、探索新的影像語言，持續至今。

從1969年到2022年，轉眼間，導演雙週已超過50個年頭，策展確實也如當時的豪語，成功挖掘散落於世界各處的明珠璞玉，而明（2023）年導演雙週將邁入第55屆，這個永遠年輕、永遠叛逆的影展，也有了新氣象。

首先，導演雙週今年正式更名，法文原名從「Quinzaine des Réalisateurs」轉換為「Quinzaine des cinéastes」，在法文語境展現了對性別的包容性，此外，最為重大的改變，恐怕是原先的藝術總監帕羅莫瑞提（Paolo Moretti）卸任，交由朱利安雷傑（Julien Rejl）接任。

2009年畢業於知名法國電影學院La Fémis的朱利安雷傑，自2010年以來，便一直在知名電影公司Capricci負責採購、國際銷售等電影相關業務，期間也與中國的王兵、畢贛；台灣的蔡明亮；韓國的洪常秀等名導工作，積累世界各地的影像視野。

朱利安雷傑在初上任之際，便公開表示，導演雙週是來自世界各地電影製作人的家園，是虛構劇情片和紀錄片的大膽和冒險的特權空間，以友好和非競爭的精神，向所有類型開放。而從朱利安雷傑的工作經驗檢視，當代小螢幕崛起的狂潮下，「支持電影院」也成了朱利安雷傑大聲疾呼的堅定立場。

「導演雙週希望團結製片人、發行商和放映商，支持電影院作為發現電影不可或缺的場所。」朱利安雷傑的這席話，就也表明了大銀幕的神聖與無法取代。

至於朱利安雷傑也重組了策展團隊與選片顧問，其中，最被台灣影迷熱議的，該屬曾擔任台北電影節策展人，而後至新加坡國際電影節擔任藝術總監的郭敏容也位列其中，成為導演雙週關照亞洲影像作品的眼睛。

新官上任的朱利安雷傑，在今（2022）年金馬影展期間，受邀來台與眾影人交流，筆者也有幸能專訪朱利安雷傑，請他談談導演雙週對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望。

Photo Credit: 金馬執委會 金馬Ｘ坎城導演雙週交流會，金馬執委會主席李屏賓（左）與坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑（右）

導演雙週今年正式更名，從「Quinzaine des Réalisateurs」變成「Quinzaine des cinéastes」，在法文的語境上，cinéastes這個詞似乎在性別上更為包容，而也較為指稱「電影創作者」，對你而言，這樣的更名有什麼意義？又如何在創新之中保持導演雙週在選片上，旨在發現大膽、辯證和新形式場域的初衷？

朱利安雷傑：法文中的「cinéaste」是中性名詞，不像原本的「réalisateur」是陽性名詞，若為陰性則會變成「réalisatrice」。因此，這次的更名確實是更具包容性的決定。

此外，倘若將這些詞彙翻譯成英文，「cinéaste」的意思趨近於「director」（電影導演），而「réalisateur」則更接近於「filmmaker」（電影製片人）。而根據法國導演暨影評人畢葉特（Jean-Claude Biette）的詮釋，「cinéaste」是指透過自身的製片，來傳達對電影有獨到見解、獨特風格的創作者。

這也說明了為何使用「cinéaste」這個詞彙，能全然符合導演雙週的精神：「我們捍衛電影導演身為電影創作人士的價值，他們並非僅是內容的製造者。」

我們必須謹記當初創立導演雙週的根本原則，即無論該片的市場價值、背景，以及呈現形式（短片、劇情片、小說、紀錄片、片廠電影或獨立電影）為何？都應主張將最新穎、具創新性的電影呈現給觀眾。

導演雙週的篩選標準僅有對電影的品質及獨特性，且不會對性別設定配額。我們已經成立了尊重性別平等的國際遴選委員會，確保能以多元及互補的視角觀賞電影。在這個電影的甄審工作中，我們將評選出我們覺得最好的電影，而這跟性別無關，電影不分性別！

你在2010至2020這10年的時間，在Capricci擔任採購、國際銷售等電影相關業務，你也在接任導演雙週之際提及，希望導演雙週能與製片人、發行商和參展放映單位站在一起，藉以支持電影院成為發現電影的重要場所。從你的經驗以及發言來看，應該是強調電影院作為電影媒材放映的獨屬場域，好奇你是怎麼看待這幾年串流崛起，乃至改變影展、獎季甚至是觀影習慣？電影院還存在儀式性的能量嗎？而在Capricci的經驗，又將如何幫助你勝任導演雙週藝術總監的職務？

朱利安雷傑：現今，所有的電影皆可隨時隨地觀賞。在這樣的脈絡下，我們對電影的渴望出現了轉變。選擇電影的權力，似乎從發行商或參展放映單位轉移到觀眾手中。

或者說，至少現在的觀眾，有一種「我可以控制我想看什麼電影」的錯覺。也就是說，觀眾的「自我」意識被強化了，影評人的規範性力量則相對削弱。但就算如此，我仍不會在自己的短期願景中，預設電影將從各大影城消失。