【關鍵專訪】坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑：對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望
我們想讓你知道的是
新官上任的朱利安雷傑，在今（2022）年金馬影展期間，受邀來台與眾影人交流，筆者也有幸能專訪朱利安雷傑，請他談談導演雙週對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望。
1968年，法國爆發舉世聞名的五月風暴，這場持續數週的學生運動，影響範圍是廣泛而深刻的，運動期間迸發出罷工、遊行、占領大學及工人工廠的衝突行動，無論是政治、經濟乃至於藝術等各面向，皆受到衝擊。
1968年的坎城影展，就在五月風暴的環伺之下，霎那停歇。當時法國電影圈、文化界的一代金童尚盧高達（Jean-Luc Godard），在五月學運風暴力挺學生與工人，加上對時任法國電影資料館館長昂利朗格瓦（Henri Langlois）遭撤換的聲援，便與好友楚浮（François Truffaut）、克勞德勞路許（Claude Lelouch）等一眾名導阻止坎城影展的映演，要求影展與抗爭者站在同一陣線，而後雷奈（Alain Resnais）等人退出競賽，評審團相繼解散，當時的坎城影展黯然退場，未來則陷於霧中。
在對影展失望，並希冀重整的時代氛圍之下，年輕導演們成立了SRF（電影導演協會，全稱為Société des réalisateurs de films），致力捍衛導演的權益，並在隔年，1969年創立了平行於坎城影展官方的獨立策展單元「導演雙週」（Quinzaine des Réalisateurs），首屆「導演雙週」的論述主題為「自由的電影」（Cinéma en liberté），宗旨與放映電影的核心為——挖掘新銳導演、探索新的影像語言，持續至今。
從1969年到2022年，轉眼間，導演雙週已超過50個年頭，策展確實也如當時的豪語，成功挖掘散落於世界各處的明珠璞玉，而明（2023）年導演雙週將邁入第55屆，這個永遠年輕、永遠叛逆的影展，也有了新氣象。
首先，導演雙週今年正式更名，法文原名從「Quinzaine des Réalisateurs」轉換為「Quinzaine des cinéastes」，在法文語境展現了對性別的包容性，此外，最為重大的改變，恐怕是原先的藝術總監帕羅莫瑞提（Paolo Moretti）卸任，交由朱利安雷傑（Julien Rejl）接任。
2009年畢業於知名法國電影學院La Fémis的朱利安雷傑，自2010年以來，便一直在知名電影公司Capricci負責採購、國際銷售等電影相關業務，期間也與中國的王兵、畢贛；台灣的蔡明亮；韓國的洪常秀等名導工作，積累世界各地的影像視野。
朱利安雷傑在初上任之際，便公開表示，導演雙週是來自世界各地電影製作人的家園，是虛構劇情片和紀錄片的大膽和冒險的特權空間，以友好和非競爭的精神，向所有類型開放。而從朱利安雷傑的工作經驗檢視，當代小螢幕崛起的狂潮下，「支持電影院」也成了朱利安雷傑大聲疾呼的堅定立場。
「導演雙週希望團結製片人、發行商和放映商，支持電影院作為發現電影不可或缺的場所。」朱利安雷傑的這席話，就也表明了大銀幕的神聖與無法取代。
至於朱利安雷傑也重組了策展團隊與選片顧問，其中，最被台灣影迷熱議的，該屬曾擔任台北電影節策展人，而後至新加坡國際電影節擔任藝術總監的郭敏容也位列其中，成為導演雙週關照亞洲影像作品的眼睛。
新官上任的朱利安雷傑，在今（2022）年金馬影展期間，受邀來台與眾影人交流，筆者也有幸能專訪朱利安雷傑，請他談談導演雙週對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望。
- 導演雙週今年正式更名，從「Quinzaine des Réalisateurs」變成「Quinzaine des cinéastes」，在法文的語境上，cinéastes這個詞似乎在性別上更為包容，而也較為指稱「電影創作者」，對你而言，這樣的更名有什麼意義？又如何在創新之中保持導演雙週在選片上，旨在發現大膽、辯證和新形式場域的初衷？
朱利安雷傑：法文中的「cinéaste」是中性名詞，不像原本的「réalisateur」是陽性名詞，若為陰性則會變成「réalisatrice」。因此，這次的更名確實是更具包容性的決定。
此外，倘若將這些詞彙翻譯成英文，「cinéaste」的意思趨近於「director」（電影導演），而「réalisateur」則更接近於「filmmaker」（電影製片人）。而根據法國導演暨影評人畢葉特（Jean-Claude Biette）的詮釋，「cinéaste」是指透過自身的製片，來傳達對電影有獨到見解、獨特風格的創作者。
這也說明了為何使用「cinéaste」這個詞彙，能全然符合導演雙週的精神：「我們捍衛電影導演身為電影創作人士的價值，他們並非僅是內容的製造者。」
我們必須謹記當初創立導演雙週的根本原則，即無論該片的市場價值、背景，以及呈現形式（短片、劇情片、小說、紀錄片、片廠電影或獨立電影）為何？都應主張將最新穎、具創新性的電影呈現給觀眾。
導演雙週的篩選標準僅有對電影的品質及獨特性，且不會對性別設定配額。我們已經成立了尊重性別平等的國際遴選委員會，確保能以多元及互補的視角觀賞電影。在這個電影的甄審工作中，我們將評選出我們覺得最好的電影，而這跟性別無關，電影不分性別！
- 你在2010至2020這10年的時間，在Capricci擔任採購、國際銷售等電影相關業務，你也在接任導演雙週之際提及，希望導演雙週能與製片人、發行商和參展放映單位站在一起，藉以支持電影院成為發現電影的重要場所。從你的經驗以及發言來看，應該是強調電影院作為電影媒材放映的獨屬場域，好奇你是怎麼看待這幾年串流崛起，乃至改變影展、獎季甚至是觀影習慣？電影院還存在儀式性的能量嗎？而在Capricci的經驗，又將如何幫助你勝任導演雙週藝術總監的職務？
朱利安雷傑：現今，所有的電影皆可隨時隨地觀賞。在這樣的脈絡下，我們對電影的渴望出現了轉變。選擇電影的權力，似乎從發行商或參展放映單位轉移到觀眾手中。
或者說，至少現在的觀眾，有一種「我可以控制我想看什麼電影」的錯覺。也就是說，觀眾的「自我」意識被強化了，影評人的規範性力量則相對削弱。但就算如此，我仍不會在自己的短期願景中，預設電影將從各大影城消失。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。