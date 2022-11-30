【2022卡達世界盃】分析：使出「田忌賽馬」策略，日本大爆冷門擊敗德國
我們想讓你知道的是
日本的國家隊建設有長遠眼光，就是堅持揚長避短，走技術足球的路線。日本以巴西為效法對象，加強傳控和整體配合。日本得以成為亞洲技術最佳的球隊。其技術還彌補了身材方面的先天不足。日本這種持之以恆的思路，和中國國家隊一時學巴西、一時學德國、一時學義大利的路線截然不同。
世界盃小組賽迄今已進行兩輪，亞洲六支隊伍表現突出。眾所周知，在世界足球版圖中，亞洲以前一直是「魚腩部隊」的同義詞，北韓偶爾爆種進入八強已是56年前的事了。
進入21世紀，亞洲球隊才漸有起色。但是除了2002年韓國憑藉東道主身分在重重黑哨疑雲下進入四強之外，亞洲球隊最多還只是16強水平。在大多數情況下都是一勝難求。這次大規模爆發，令人欣喜。
在小組兩戰中，日本、沙烏地、澳洲、伊朗都是一勝一負，韓國是一平一負，都還有出線希望。除了比賽結果，即便是輸掉的比賽，其內容也可圈可點，比如韓國雖然輸給了迦納，但只是2:3小負，整場比賽有板有眼，落後兩球能連扳兩球，最後圍攻迦納，整場比賽不落下風。日本輸給哥斯大黎加，更像是戰勝德國之後過於輕敵，大意失荊州。
澳洲輸的是上屆冠軍兼奪冠熱門法國隊，對手太強大，非戰之罪，能一度領先已表現不俗。伊朗2:6慘敗給英格蘭有點丟臉，但那更多是因為一號門將開賽不久就受傷離場所導致的慌亂。
只有東道主卡達兩戰皆墨，提早出局。其實卡達為了世界盃招兵買馬，大力培養人才投下重本。此前也勇奪亞洲盃冠軍和進入中北美金盃賽前四名，實力不弱。這次連輸兩陣，最大的原因不在實力，而在經驗不足（第一次參加世界盃）和主場作戰心理壓力太大的緣故。
僅僅把亞洲隊的爆發，歸功為世界盃在亞洲舉行，佔據天時地利人和，這種說法的說服力嚴重不足。亞洲是面積最大的洲，考慮到現在澳洲也是亞足聯一部分，亞足聯的地理跨度更大。亞洲的人種語言宗教也非常複雜和異質。事實上，由於亞洲是如此多樣性，在國際地緣政治的傳統中，談起亞洲時多半指包括東亞、東南亞、南亞在內的部分，也就是現在流行的「印太地區」。西亞和中亞常常不包括在內。
因此，如果說，卡達、沙烏地、伊朗同為西亞國家，確實有天時地利的話，那麼日本、韓國、澳洲，其對天時地利人和的適應，甚至比不上中東歐和北非的國家。東歐國家的時差和卡達只差一小時。北非的摩洛哥和突尼西亞都是阿拉伯人，也都有大片沙漠地帶（它們兩國這次的表現也相當不俗）。
Tags：
供應鏈夥伴一起來！漢翔揪航太產業上下游，以AI解決實務挑戰
我們想讓你知道的是
過去三年，航太產業接連面臨波音737Max兩次空難及疫情的重創，國內航太龍頭漢翔把握景氣低迷深蹲練功，邀請供應鏈上下游一起，替員工培訓AI技能。如今疫情解封，航空業也逐漸復甦，台灣生態系的夥伴因為AI的助力，共好共榮一起實現數位轉型。
航空業是全球要求最嚴謹的產業，哪怕製程有一丁點的改變，都要步步為營，輕則損失訂單，重則造成航空事故。波音737Max在2018-2019的連續兩次空難，至今仍撼動業界。漢翔是深受全球航太大廠信任的供應鏈成員，自然也承受近幾年產業劇變帶來的衝擊。
在2019年全球航空業的景氣谷底，漢翔不但不氣餒，反而訂下「深蹲」的目標，宣示「2019年是漢翔進入AI的起始年」。透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 的媒合，漢翔與東海大學攜手，讓產線員工學習AI課程，派遣生產、品管等各類工程師將所學投入製程，取得了不少成果。
以AI技術大幅提升製程、營運面競爭力
漢翔的AI培訓實戰成果非常豐碩，首先在製程面，將AI導入熱壓爐的智慧監控，大幅改善生產品質和效率；在複合材料的封膠工序，也以人機協作搭配AI視覺辨識，獲得更好的作業成果；而在營運面，則利用AI文字探勘，掌握全球各角落最即時的商情，了解客戶、同業對手、及業界動態，以快速反應迎戰激烈的市場競爭。
「光我漢翔好不見得好，必須產業一起好。」漢翔董事長胡開宏決定邀請晟田科技、豐達科技等眾多國內供應鏈夥伴一起，開設航太產業AI培訓專班，並將漢翔的AI智慧製造經驗、無私分享，帶著上下游企業一起朝數位轉型邁進，共同打造台灣在世界舞台的整體競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」