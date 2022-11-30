TNL+ 2022/11/30,
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【2022卡達世界盃】分析：使出「田忌賽馬」策略，日本大爆冷門擊敗德國

【2022卡達世界盃】分析：使出「田忌賽馬」策略，日本大爆冷門擊敗德國
日本足球隊前鋒淺野拓磨｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本的國家隊建設有長遠眼光，就是堅持揚長避短，走技術足球的路線。日本以巴西為效法對象，加強傳控和整體配合。日本得以成為亞洲技術最佳的球隊。其技術還彌補了身材方面的先天不足。日本這種持之以恆的思路，和中國國家隊一時學巴西、一時學德國、一時學義大利的路線截然不同。

世界盃小組賽迄今已進行兩輪，亞洲六支隊伍表現突出。眾所周知，在世界足球版圖中，亞洲以前一直是「魚腩部隊」的同義詞，北韓偶爾爆種進入八強已是56年前的事了。

進入21世紀，亞洲球隊才漸有起色。但是除了2002年韓國憑藉東道主身分在重重黑哨疑雲下進入四強之外，亞洲球隊最多還只是16強水平。在大多數情況下都是一勝難求。這次大規模爆發，令人欣喜。

在小組兩戰中，日本、沙烏地、澳洲、伊朗都是一勝一負，韓國是一平一負，都還有出線希望。除了比賽結果，即便是輸掉的比賽，其內容也可圈可點，比如韓國雖然輸給了迦納，但只是2:3小負，整場比賽有板有眼，落後兩球能連扳兩球，最後圍攻迦納，整場比賽不落下風。日本輸給哥斯大黎加，更像是戰勝德國之後過於輕敵，大意失荊州。

澳洲輸的是上屆冠軍兼奪冠熱門法國隊，對手太強大，非戰之罪，能一度領先已表現不俗。伊朗2:6慘敗給英格蘭有點丟臉，但那更多是因為一號門將開賽不久就受傷離場所導致的慌亂。

只有東道主卡達兩戰皆墨，提早出局。其實卡達為了世界盃招兵買馬，大力培養人才投下重本。此前也勇奪亞洲盃冠軍和進入中北美金盃賽前四名，實力不弱。這次連輸兩陣，最大的原因不在實力，而在經驗不足（第一次參加世界盃）和主場作戰心理壓力太大的緣故。

僅僅把亞洲隊的爆發，歸功為世界盃在亞洲舉行，佔據天時地利人和，這種說法的說服力嚴重不足。亞洲是面積最大的洲，考慮到現在澳洲也是亞足聯一部分，亞足聯的地理跨度更大。亞洲的人種語言宗教也非常複雜和異質。事實上，由於亞洲是如此多樣性，在國際地緣政治的傳統中，談起亞洲時多半指包括東亞、東南亞、南亞在內的部分，也就是現在流行的「印太地區」。西亞和中亞常常不包括在內。

因此，如果說，卡達、沙烏地、伊朗同為西亞國家，確實有天時地利的話，那麼日本、韓國、澳洲，其對天時地利人和的適應，甚至比不上中東歐和北非的國家。東歐國家的時差和卡達只差一小時。北非的摩洛哥和突尼西亞都是阿拉伯人，也都有大片沙漠地帶（它們兩國這次的表現也相當不俗）。

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