2022/11/29,
政治

港大律師公會主席杜淦堃指人大釋法應審慎，惟釋法不破壞香港司法獨立

港大律師公會主席杜淦堃指人大釋法應審慎，惟釋法不破壞香港司法獨立
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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香港大律師公會主席杜淦堃說，國安法是相對較新訂立的法令，如果國安法條文尚有不明確之處，將來可以由香港法庭釐清，人大常委會根據國安法第65條行使釋法權時，應當審慎；他強調這次釋法是根據現有機制處理，不認為會破壞香港的司法獨立，也不認為人大常委會釋法已經常態化。

（中央社）對於香港壹傳媒創辦人黎智英所涉國安法案引起的釋法爭議，香港大律師公會指國安法條文若仍有不明確之處，可由香港法庭釐清；而中國人大常委會根據國安法行使釋法權時應審慎。

針對黎智英可否聘請英國御用大律師為其官司抗辯一事，行政長官李家超已提請人大常委會解釋香港國安法相關條文，以釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。

大律師公會主席杜淦堃今天（29日）回應事件時說，國安法第65條明確訂明，人大常委會對國安法有解釋權，但行使解釋權時，無可避免會引起對於香港法制的討論和批評。

他說，國安法是相對較新訂立的法令，如果國安法條文尚有不明確之處，將來可以由香港法庭釐清，人大常委會根據國安法第65條行使釋法權時，應當審慎。

但他強調這次釋法是根據現有機制處理，不認為會破壞香港的司法獨立，也不認為人大常委會釋法已經常態化。

杜淦堃並說，香港及大律師公會有足夠人才處理國安法案件。

2020年8月，警方以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕黎智英等人；2021年初，黎智英因違反國安法而在被羈押的情況下再度被香港警方拘捕，罪名是涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「協助罪犯」。

黎智英涉及國安法案件預定本週四（12月1日）開審，而黎智英此前向高等法院申請聘用英國御用大律師Tim Owen為其抗辯，結果獲准，但律政司不服並上訴至終審法院。

終院昨天卻拒絕律政司的上訴申請，即Tim Owen可以代表黎智英出庭抗辯。

在終院作出最終裁決後，李家超隨即對外公布，將會提請人大解釋香港國安法條文。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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