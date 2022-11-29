世新大學性別所傳停招：CEDAW國際委員關注、教育部稱學校要「系所調整」

全台大專校院目前僅有3間性別所，而北台灣第一所性別研究所、世新大學性別研究所日前遭爆將被停招。此事引發「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）國際審查委員的關注，教育部則稱學校是要進行「系所調整」，並非「關研究所」。性別所反停招小組表示，「少子女化」是台灣性別不平等的結果，不應成為犧牲性別研究的理由。

私立大專校院近年受到少子女化影響招生，根據《聯合報》報導，世新大學近年正在檢視系所的招生狀況，其性別所近日接獲校方停招通知，要求明（2023）年3月提報教育部停招，也有所上教師證實此事，且停招原因在於招生欠佳，學校要關閉不賺錢的獨立所。

世新大學性別所是北台灣第一所性別所，於2003年創立，旨在建構結合性別研究、傳播研究、文化研究及政策研究的性別研究所。除了世新以外，高雄師範大學、高雄醫學大學也設有性別所，並分別關注性別平權教育，以及性別研究中的醫療與健康議題。

國際專家：應該設置越來越多性別所才是

性別所停招消息傳出的同時，恰逢聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」國家報告國際審查會議，5位國際審查委員之中，就有2位問到相關問題。

會議主席、韓國社會學者申惠秀（Heisoo Shin）詢問，某一所學校的性別研究所很快就要關閉了，政府是否知道這個狀況，或是要做任何改變，「任何這種性別和婦女的研究所，扮演很重要的角色，可以協助破除台灣的性別刻板印象，其實應該要設置越來越多這樣的研究所才是。」

對此，行政院發言人羅秉成回應，全國的性別研究所已經少了，如果一家一家更少的話，高等教育的相關研究就會更不足，「有一個是整個（少子女化）趨勢造成的，但是在整個趨勢底下，還是要有政府的力量去加以支持。」

教育部則回應，目前沒有收到公文，且瞭解到的情況是學校要進行「系所調整」，並非「關研究所」。

申惠秀認為，大學當然可以自己去決定系所，以及要做什麼樣的研究，但也要向大學提供資金支援，「各位相關政府單位要鼓勵大學多加開設這類的課程。」

反停招小組：教育部應提供性別所足夠資源

世新大學性別研究所反停招小組也發出聲明，反對學校的「系所調整」，認為如果將性別所併入行政管理系或是傳播學院，與原本的研究和教學方向會有非常大的差異，這對於學生的受教權、教師的研究與教學，以及性別研究發展的多元性，是非常大的傷害。

針對校方疑似以招生欠佳為由，要停招性別所，反停招小組指出，「少子女化」是台灣性別不平等的結果，不應成為犧牲性別研究的理由。女性在生產及職場缺乏支持造成少子女化，台灣應吸取慘痛教訓，加緊推動性別平等研究和教育，小組痛批，世新大學校方裁撤性別所的行為，是嚴重倒行逆施。

反停招小組呼籲教育部納入審查委員的意見，在應對少子化的過程中，提供性別所足夠的資源。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範