TNL+ 2022/11/30,
中國

「白紙運動」讓中共高層難以應對：要全國禁用白紙？還是要擴大打壓公民社會？

「白紙運動」讓中共高層難以應對：要全國禁用白紙？還是要擴大打壓公民社會？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

這波「白紙運動」會延續多久？能否形成大規模的學潮？猶如1976年的「四五運動」或1989年的「六四學運」？恐怕還有待觀察。畢竟中共利用數位科技控制的手法已經相當成熟，各地「反對力量」要對接相連有相當之困難。

國際社群媒體廣傳中國境內爆發抗議潮，11月24日中國新疆烏魯木齊發生民宅火災，因為嚴格的清零封控防疫政策，官方公布釀10人死亡，而網傳實際死亡人數超過40人，新疆當地政府把責任推給居民自救力差，引起中國各地民眾強烈的不滿。

11月26日當天，上海居民及學生自發悼念火災遇難者的活動，隨後演變成抗議集會，這樣的情勢逐漸蔓延至全國各地，北京、湖南、四川等地也上演程度不同的示威行動，引起外界關注中國這波抗議潮的背後意涵。

「白紙運動」會否蔓延成全國性學潮？

這波自發性的抗議潮，主要因為中國長時間採取「動態清零」的防疫路線，地方落實中央封控指令的作法，埋下中國社會反彈的因子。

今年以來，中國各地屢屢傳出嚴格封控措施引發各種爭議事件，9月中旬時，貴陽轉運染疫民眾發生交通事故，導致20多人死亡，以及11月初，因為防疫要求導致無法即時救治煤氣中毒的3歲孩童，這些事件在網路上已被輿論抨擊，一直到11月中下旬，中國社會的不滿情緒，已從「網路社群譏諷」轉變成「社會維權抗爭行動」，這恐怕是一股讓中共感到憂心的反動力量。

今年10月中旬，富士康鄭州廠因為疫情升溫，許多工人以「徒步返鄉」的方式逃離封城，當時就嗅出地方政府與民眾對峙的緊張氣氛，一直到近日，富士康鄭州廠傳出工人維權抗爭，抗議人士不滿高壓封控及薪資權益問題，與防暴警察、防疫人員發生了衝突。

無獨有偶，在新疆烏魯木齊民宅火災之前，河南安徽也發生工廠大火，導致近40多人死傷的慘狀。一直到上海民眾這次的悼念活動，串連各地的抗議潮，有著全國性社會運動發酵的意味，倘若各地抗爭如雨後春筍般泛起，而且都聚焦在對封控措施的不滿，極有可能會嵌入「政治意識形態」的覺醒。

在中共獨裁統治下的中國社會，雖然政府壓制社會言論自由空間，但也無法完全清零社會不滿的情緒，尤其是嚴格封控所引發的社會反彈，早已成了不穩定的不定時炸彈，而這次新疆烏魯木齊火災事件，就是引爆後續抗爭的燃點。

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