台灣社會對於18歲公民權仍有疑慮，但青年促進「世代溝通」的努力不會停止

文：林尚毅（國立中山大學經濟學研究所、高雄民主轉大人計畫召集人）、黃心怡（國立中山大學政治學研究所、高雄民主轉大人計畫副召集人）

這次18歲公民權複決修憲案，同意票數564萬票，沒能衝破961萬票的通過門檻，甚至也僅比不同意票的501萬票多出63萬票，約6個百分點，顯示台灣公民社會對於18歲公民權仍有存疑。

面對這樣的結果，青年團體雖然感到遺憾，卻也持續表持信心，因為我們在推動議題的過程中發現青年參與公共事務的韌性，而台灣公民社會因為能沒看見青年參與公共事務的熱情與活力，才會導致同意票與不同意票的數字相差甚小的結果。

政治判斷力不足的擔憂，源自於跨世代對話的不足

18歲公民權的議題討論中，許多長輩擔憂年輕人的政治判斷能力不足，可能因為不諳世事，因而在投票選擇上作出錯誤的抉擇。但在倡議的過程裡，「民主轉大人」透過舉行跨世代的審議活動，讓不同年齡層、不同職業的社會公民與青年學子面對面討論公共議題，並形成具體提案。

活動結束後，社會公民的反饋尤佳，他們甚至直言，學生的能力遠超乎想像，青年觀點或多或少改變自己一些固有的想法。

從這樣的觀察而言，青年的政治判斷力是否不足，仍有待商榷，但青年沒能獲得台灣公民社會的認同，顯然是源自於跨世代的交流不足，無法對彼此產生信任感，長期缺乏溝通的情況下，便容易產生世代間的對立，倘若對立形成，將無助於各項議題的推動。

這一次，台灣社會就是因為擔憂青年政治判斷力，加上不希望尚未成熟的世代間溝通管道，造成社會衝突，因次才會投出超越500萬票的不同意。

倡議過程中，青年展現的公共參與意志相當堅定

18歲公民權的倡議，走過數個寒暑，終於在年初立院三讀，三讀後到複決投票的兩百多個日子中，青年自發性地發起無數個活動，只為了爭取最大多數的支持。

以高雄的觀察而言，在地的高中學生組織——高雄學生民主聯盟，便發起了「我挺18，遍地開花」的活動，他們犧牲了每一個假日，站上各大路口街講，走進在地市場發放文宣。聯盟首先由澎湖出發，最後踏遍個縣市完成全台環島的壯舉，也約訪各陣營的市長候選人及議員候選人，爭取公職候選人對於18歲公民權的支持，更參與多位候選人的造勢活動，勇敢站上萬人舞台向各方群眾演講，擴大議題能見度。

另一項推動18歲公民權的「民主轉大人計畫」，則有別於上述的議題宣講方式，將中心著重於促進社會溝通與跨世代對話。透過舉行審議活動，提供社會公民與青年交流的平台，直接回應社會對「年輕人政治判斷能力不足」的疑慮，也拜會高中校長、市府局處，討論出最佳提案方案，讓套論成果與實際業務接軌，同時也爭取18歲公民權的支持。最後，藉由舉行提案記者會，讓市民看見青年行動者的公民能力。

在拜會校園時，意外連結到雄中校友會，讓我們有機會在投票前幾日，彼此合作寄送多達850封的明信片，邀請外地遊子返鄉，一起「支持自己的學弟妹」、一起支持「當年的自己」，嘗試找尋新的切入點來構框議題。

在這次修憲複決中，即便議題是中不被看好，但高雄青年仍積極地參與公共事務，展現青年堅定的公共參與意志。

青年參與公共議題的堅持，將會是未來不可小覷的力量

高雄學生民主聯盟的組成，多半為仍在就學的高中學生，他們在繁重的升學壓力下仍利用課堂之餘的時間，試圖為爭取自己的權利而努力，也期望讓台灣民主社會更加向前；民主轉大人計畫，則是利用創新的方式，打開跨世代間的對話機會，試圖讓議題推廣突破同溫層，爭取最大多數的認同。

青年正用著全新的方式，對台灣社會產生正向的衝擊，也透過實際行動證明，對比於其他年齡層的公民而言，青年的公共參與程度有過之而無不及。

因此，若要詮釋投票結果，我們認為不能只著重數字上的比較大小，進而做出「台灣集體對青年的否定」的結論，反之，恰好是盤點後續行動方向、討論策略方案的基底。敦促台灣社會正視「世代溝通」、繼續推動社會改革工程，青年的各項努力，將持續為台灣社會注入新興的活力，是一股不容小覷的力量。

Photo Credit: 中央社 高雄學生民主聯盟的街頭宣傳

青年的公共參與型動，將在未來持續進行

在這次修憲複決中，我們終於嘗試建立跨世代的溝通管道，雖因世代間交流不足而不如預期，卻也意味著世代溝通依然是深化民主的重要工程。因此，未來我們將持續讓不同年齡層、不同職業別的國民能彼此交換意見，並討論出共識，也能透過交流而更加認識彼此，互相扶持，以匯聚跨世代共識，期望實現跨世代共治。

青年在這次修憲複決中，積極向台灣社會展現熱情與能力，對於台灣民主的未來，我們依然有所寄託。青年將會持續保持信心，相信台灣公民社會，並逐步提升公民社會對青年的認同，並期望在往後的日子，持續為台灣社會帶來正向影響。

台灣是我們一生決心要擁抱、去愛護，甚至是和台灣公民社會一起努力，讓這座島嶼成為更加民主的國家。在這次修憲複決中，已經種下民主之苗，相信只要能持續灌溉，終能成為蓊鬱的森林。

18公民力，繼續來努力！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航