東歐鐵幕時代第一「人格者」杜布切克，與功敗垂成的「布拉格之春」

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

你可以摧毀花朵，但無法抵擋春天。

「布拉格之春」（Pražské jaro）推手：杜布切克（Alexander Dubček，1921－1992），11月27日知名壽星。被譽為是鐵幕時代東歐共產勢力圈的第一「人格者」，也是功敗垂成的體制內改革旗手。

曾經貴為前捷克斯洛伐克（Československo）共產黨第一總書記，如同一國之君的杜布切克，兒少時期由於國內經濟狀況嚴峻，乃與家人一同移居到謀生機會較好的蘇聯與其轄下的吉爾吉斯。而擁有政治學專業學識的他，最早是以投入反法西斯主義侵略運動而在捷克嶄露頭角，雖然一度參與起義政變而負傷在身，但也獲得了（共產）黨內長官的賞識跟提拔，成為社會主義陣營不可或缺的要角。

西元1968年1月，歷經職務外派的洗禮與回到蘇聯再次進修，杜布切克，以不到50歲的年紀，還有蘇方對其信任與支持，順利接掌捷克斯洛伐克共產黨總書記一職。

但當年杜布切克深刻見識到了在高牆之內，蘇聯一黨專政下，扭曲價值觀所導致的民眾生活慘狀。更擔心過於狹隘的社會主義將會是阻礙國家前進的絆腳石，甚至可能點燃年輕學子跟愛國志士的行動改革之火。所以決定推動以人性化統治為出發點，減少特務或警察系統濫權的全面政經改革運動，意圖領眾走出一條自由的活路。期許他日逐步脫離蘇聯老大哥的掌控⋯⋯捷共政府能真正為捷克人服務。

「布拉格之春」裡的「帶有人性面孔的社會主義」（socialismus s lidskoutváří），是捷克共產黨主席團當年統一採納的政治綱領。不只迎合著學子慷慨激昂的口號：「杜布切克，自由。」（Dubček，Svoboda）……民調將近8成的施政滿意度跟支持率，更是對杜布切克推行改革的最佳後盾。

Photo Credit: AP / 達志影像 1968年的杜布切克

然而，諸多透明化、自由化的政策方頒布不久，連初步成效都尚未明朗之際。遠在北疆的莫斯科，紅場辦公室裡的高層們，卻已經感受到了捷克斯洛伐克腳下的政治氛圍相當不對勁。似乎也讓共產大佬意識到，捷克好像有計畫性地打算效法西方世界所信奉的自由價值與民主化......。

眼看社會主義的「神主牌」與「存在感」浮現空前危機，蘇共決定聯合轄下「華沙公約組織」（Warsaw Pact）的各成員國，來個先下手為強，用結實的拳頭來阻擾改革腳步繼續向前。

同年8月20日，蘇聯空軍以民航機搭載特勤突擊隊的方式，在班機進入捷克領空之後，隨即假借機械故障之理由，要求捷克方面准予緊急迫降。結果在取得塔台進場許可，於首都布拉格國際機場降落後，蘇方立刻就憑著類似「木馬屠城記」的手段，發動了一連串讓人瞠目結舌的奇襲。

蘇聯先是以絕對的武裝優勢，占領了守軍不多的機場與塔台，再讓蘇聯空軍軍用運輸機幾乎以一分鐘一架次的超高流量運輸，大軍殺入了布拉格城區。同時，配合著從邊境挺入的匈牙利、保加利亞跟蘇聯陸軍坦克部隊，整個局勢可說是瞬間完全落入了紅軍的手裡……（什麼救命？⋯⋯你連喊救命的時間都沒有。）

身為最高領導者的杜布切克，第一時間就被蘇聯軍方逮捕，直接「雙開」。免除所有黨、政職務。

可是呢，雖然莫斯科當局非常開心，自認已成功終止了顛覆社會主義的改革運動，但此等敵意入侵他國國土的行為，早就引起世人的嘩然與注目了。還沒看到「喜迎王師」的陣仗之前，西方國家已紛紛出面，同聲譴責蘇聯的做法過於強勢，不只蠻橫，簡直就是土匪、流氓。

只不過，於聯合國安理會所提出之《蘇聯干涉捷克內政，應即刻依令撤軍》的表決裡，蘇聯代表團毫不羞恥地動用了自己作為常任理事國的否決權，讓師出無名的蘇聯軍隊免於撤軍之求……。

早夭的民主化運動，「布拉格之春」的未竟全功，卻也讓原本檯面上平靜的「華沙公約組織」產生了些許微妙的化學反應，內部亦悄悄出現溝通裂痕。而蘇聯無端入侵捷克國土的爭議，後續也引發了接續東歐各國零星的反蘇動盪（今天去小捷家，明天會不會來我小南或小德家？）。

失志推動改革卻遭拔除大位的杜布切克，在短暫且羞辱式的外放駐土耳其大使一段時間（據說要暗殺他之後再營造出叛逃西方，下落不明的假象）後，很快就又被調回待命。而捷克共產黨亦奉莫斯科方面的指示，以專責派遣的方式，由特種部隊出面，將他遣送至位於境內偏僻的伐木場，

當然，這裡沒有伐木場總書記，也非工廠學習團主席，杜布切克即使生活衣食無虞，但成為了被軟禁、監視的對象。一者是懲罰他斗膽對抗蘇聯。二者則是要讓他徹徹底底脫離政治圈。

Photo Credit: AP / 達志影像 1989年杜布切克再次對民眾發表演講

公理正義，不是永遠沉默，光明，終有到來的一天⋯⋯「你可以摧毀花朵，但無法抵擋春天。」就在布拉格之春落幕21年後，西元1989年11月，隨著中國六四天安門事件的觸發，捷克境內掀起了追求自由民主、推動現代化政經變革的「天鵝絨革命」（Sametová revoluce）。在大環境趨勢下，共產黨再也無法壓抑民心，百姓怒吼的聲音更早就凝聚成了一股無法摧毀的殷實力量。

「共產黨不倒，捷克不會好。」

響徹雲霄的吶喊當下，此刻的杜布切克，在無數人民的歡呼聲中，再次回到了熟悉卻又陌生的政治舞台。並且與哈維爾（Václav Havel，1936－2011）攜手，帶領著所有的捷克人民，以沒有任何限制與束縛的公民投票，迎向自由民主的最後一哩路。