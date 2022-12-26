「實習生爬到總經理」或「空降高階主管」沒有對錯，取決於企業所看重的價值
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在公司我們可能看過從實習生就入職當到總經理的案例，或是從其他公司空降的高階主管，這些不同的職涯路徑，其實沒有好壞之分，或許更取決所在企業所看重的價值。
文：公關人生相談室
地方縣市首長的選舉剛結束，不同的政治陣營有人開心有人沮喪，也有網路評論家開始分析某某陣營的勝選或敗選原因。此次選舉有政治素人、政二代、電競直播主、企業經營者或是中央部會官員加入競爭。某方面來說，他們都是地方縣市首長或民意代表的素人，在還未上位之前，他們都對於即將要挑戰甚至就任的職位，只有概念性的認知，而沒有實際的操作經驗。
即便是曾經就任其他縣市長的候選人，他們所面臨的戰場，也往往不是之前那個，而是一個嶄新的遊戲地圖，有著不一樣的主客觀環境（地方產業、財政、地方派系與選民結構），而過往的經驗往往無法完全套用或複製。這樣的困境或是機會，是否能在選戰中成為加分因素，即會取決於候選人所具備槓桿資源與經驗的能力。無論是所屬的黨派資源、在地方政治歷練的經驗或是個人過往所營造的形象與魅力。
選民往往覺得自己是選賢與能，但很多時候可能更像是在速食店的定製套餐菜單前，選擇要漢堡、薯條加大杯可樂，或是為了身體健康改吃有沙拉的套餐。我們看似理性的選擇，其實都奠基於政黨或環境所先鋪排出來的選項。
其實這跟我們的職涯也有些類似。在公司我們可能看過從實習生就入職當到總經理的案例，或是從其他公司空降的高階主管，這些不同的職涯路徑，其實沒有好壞之分，或許更取決所在企業所看重的價值。
有些企業強調對於內部環境、政治與資源的熟悉度與隱藏的效忠程度，更容易提拔從基層開始做起的員工作為未來主管的人選。而有另一些企業強調換血與增加外在刺激以增強免疫力信念，於是頻繁進用在其他企業或競爭品牌歷練過的人，希望透過多元的視角與能力組合，增加企業面對未知商業環境的可能性與韌性。
身為專業職場人，若不是立志想要挑戰高位或是打算在同一家公司退休的人，或許更需要思考的是：自己的專業、能力、才華跟志向，要在哪一種環境裡比較有可能實現？
如果是喜歡有前輩帶領、明確的組織架構與章法的環境，或許那種強調資歷跟效忠的環境就很合適；如果是具備某種特殊專長的職場人，無論是技術、專業知識或是某些管制性、特殊產業任職經歷的人，或許更適合組合式的職涯路徑，讓自己的專業像是樂高積木一樣可以組合出不同的樣子。
總歸來說，職涯其實就是一段段旅程的累積，而決定職涯體驗的重點，在於自己如何看待自己的能力組合與職場定位，以及自己所看重的價值否可以在所處的環境實踐。最終當自己回望職涯所走過的軌跡時，能夠覺得自己不虛此行。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
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選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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