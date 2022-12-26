「實習生爬到總經理」或「空降高階主管」沒有對錯，取決於企業所看重的價值

文：公關人生相談室

地方縣市首長的選舉剛結束，不同的政治陣營有人開心有人沮喪，也有網路評論家開始分析某某陣營的勝選或敗選原因。此次選舉有政治素人、政二代、電競直播主、企業經營者或是中央部會官員加入競爭。某方面來說，他們都是地方縣市首長或民意代表的素人，在還未上位之前，他們都對於即將要挑戰甚至就任的職位，只有概念性的認知，而沒有實際的操作經驗。

即便是曾經就任其他縣市長的候選人，他們所面臨的戰場，也往往不是之前那個，而是一個嶄新的遊戲地圖，有著不一樣的主客觀環境（地方產業、財政、地方派系與選民結構），而過往的經驗往往無法完全套用或複製。這樣的困境或是機會，是否能在選戰中成為加分因素，即會取決於候選人所具備槓桿資源與經驗的能力。無論是所屬的黨派資源、在地方政治歷練的經驗或是個人過往所營造的形象與魅力。

選民往往覺得自己是選賢與能，但很多時候可能更像是在速食店的定製套餐菜單前，選擇要漢堡、薯條加大杯可樂，或是為了身體健康改吃有沙拉的套餐。我們看似理性的選擇，其實都奠基於政黨或環境所先鋪排出來的選項。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

其實這跟我們的職涯也有些類似。在公司我們可能看過從實習生就入職當到總經理的案例，或是從其他公司空降的高階主管，這些不同的職涯路徑，其實沒有好壞之分，或許更取決所在企業所看重的價值。

有些企業強調對於內部環境、政治與資源的熟悉度與隱藏的效忠程度，更容易提拔從基層開始做起的員工作為未來主管的人選。而有另一些企業強調換血與增加外在刺激以增強免疫力信念，於是頻繁進用在其他企業或競爭品牌歷練過的人，希望透過多元的視角與能力組合，增加企業面對未知商業環境的可能性與韌性。

身為專業職場人，若不是立志想要挑戰高位或是打算在同一家公司退休的人，或許更需要思考的是：自己的專業、能力、才華跟志向，要在哪一種環境裡比較有可能實現？

如果是喜歡有前輩帶領、明確的組織架構與章法的環境，或許那種強調資歷跟效忠的環境就很合適；如果是具備某種特殊專長的職場人，無論是技術、專業知識或是某些管制性、特殊產業任職經歷的人，或許更適合組合式的職涯路徑，讓自己的專業像是樂高積木一樣可以組合出不同的樣子。

總歸來說，職涯其實就是一段段旅程的累積，而決定職涯體驗的重點，在於自己如何看待自己的能力組合與職場定位，以及自己所看重的價值否可以在所處的環境實踐。最終當自己回望職涯所走過的軌跡時，能夠覺得自己不虛此行。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航