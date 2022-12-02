烏魯木齊大火延燒出「白紙運動」，「相信國家」的五毛們還要被騙幾次才會醒？
我們想讓你知道的是
很欣慰，在清零政策持續三年後，在一次比一次嚴重的次生災害發生以後，終於有中國人站出來，開始質疑政府、要求自由。自由應該是天賦人權，一個人如果不能大聲說出自己的渴望、正當行駛自己的權力，任由政府說了算，就等於把自己的生命交到政府手裡，任人宰割。
11月24日晚，烏魯木齊一單元樓發生火災，由於錯過了最佳救援時間，至少有10人不幸遇難。在火災之前，烏魯木齊因為清零政策已經被封控超過三個月。火災新聞以後，人們最關注的問題之一就是現場是否因為過度防疫、封鎖單元門，而耽誤了居民逃生的黃金時間。因為從一些畫面中看到，逃生的居民並不是從單元門出來，而是從一樓住戶的窗子翻出來。
而官方的解釋是，該小區屬於低風險地區，居民每日可以有1至2小時離峰出門的機會，小區的單元門不存在被鐵皮、鐵絲封鎖的情況。群眾是在現場誌願者的帶領下，為了安全才翻窗而出。
網路上流傳著一位參與救火的志願者自述，側面支持了政府的說法。根據志願者的描述，之所以消防車無法及時有效的救援，是因為該小區存在違建行為，消防通道異常狹小，稍微大一點的SUV都很難通過，體積龐大的消防車就更無法靠近，即使用上了專業的高壓水槍，離火勢最大的地方也還是有一段距離。
為什麼官方和志願者都出面解釋該單元樓沒有被封鎖，但大家還是不願意相信？有一位網友說：因為封鎖單元門的事件真真實實存在於中國各地區，也確有很多因為封鎖單元門而造成的次生災害。你否認鎖門，你其實就是默認鎖門是不對的。如果真的堅持鎖門是防控的無奈之舉，你就沒有必要拼命否認鎖門了不是嗎？
更令人不解的是，明明封鎖了超過三個月，且解封遙遙無期的烏魯木齊，在火災之後，立刻宣布解封。網友無奈地戲稱「原來病毒怕火」。這樣草率的解封，其實也是進一步證實了，之前的封控毫無科學依據，更像是一場政治運動。
很多人又在官方的通告下面發「逝者安息」，但與以往不一樣的是，這一次不僅僅有「逝者安息」，還有人說：想要逝者安息，就應該公布真相、嚴肅追責，不能讓他們白白被燒死。這已經不是第一次因為毫無科學依據的清零政策導致的次生災害：上海老人誤被裝進裹屍袋、貴州大巴翻車、重慶孕婦被拒入院導致流產，以及很多還沒有曝光的慘劇，足以證明清零政策本身比疫情更可怕。
在烏魯木齊的火災之中，據說最小的遇難者才五歲，他的人生有一大半的時間都在疫情之中，還沒有好好地認識過這個世界，就死於非命。我同意部分網友的留言：尊重生命，嚴肅追責。這樣才能防止下一次悲劇發生。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。