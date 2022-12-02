烏魯木齊大火延燒出「白紙運動」，「相信國家」的五毛們還要被騙幾次才會醒？

11月24日晚，烏魯木齊一單元樓發生火災，由於錯過了最佳救援時間，至少有10人不幸遇難。在火災之前，烏魯木齊因為清零政策已經被封控超過三個月。火災新聞以後，人們最關注的問題之一就是現場是否因為過度防疫、封鎖單元門，而耽誤了居民逃生的黃金時間。因為從一些畫面中看到，逃生的居民並不是從單元門出來，而是從一樓住戶的窗子翻出來。

而官方的解釋是，該小區屬於低風險地區，居民每日可以有1至2小時離峰出門的機會，小區的單元門不存在被鐵皮、鐵絲封鎖的情況。群眾是在現場誌願者的帶領下，為了安全才翻窗而出。

網路上流傳著一位參與救火的志願者自述，側面支持了政府的說法。根據志願者的描述，之所以消防車無法及時有效的救援，是因為該小區存在違建行為，消防通道異常狹小，稍微大一點的SUV都很難通過，體積龐大的消防車就更無法靠近，即使用上了專業的高壓水槍，離火勢最大的地方也還是有一段距離。

為什麼官方和志願者都出面解釋該單元樓沒有被封鎖，但大家還是不願意相信？有一位網友說：因為封鎖單元門的事件真真實實存在於中國各地區，也確有很多因為封鎖單元門而造成的次生災害。你否認鎖門，你其實就是默認鎖門是不對的。如果真的堅持鎖門是防控的無奈之舉，你就沒有必要拼命否認鎖門了不是嗎？

更令人不解的是，明明封鎖了超過三個月，且解封遙遙無期的烏魯木齊，在火災之後，立刻宣布解封。網友無奈地戲稱「原來病毒怕火」。這樣草率的解封，其實也是進一步證實了，之前的封控毫無科學依據，更像是一場政治運動。

很多人又在官方的通告下面發「逝者安息」，但與以往不一樣的是，這一次不僅僅有「逝者安息」，還有人說：想要逝者安息，就應該公布真相、嚴肅追責，不能讓他們白白被燒死。這已經不是第一次因為毫無科學依據的清零政策導致的次生災害：上海老人誤被裝進裹屍袋、貴州大巴翻車、重慶孕婦被拒入院導致流產，以及很多還沒有曝光的慘劇，足以證明清零政策本身比疫情更可怕。

在烏魯木齊的火災之中，據說最小的遇難者才五歲，他的人生有一大半的時間都在疫情之中，還沒有好好地認識過這個世界，就死於非命。我同意部分網友的留言：尊重生命，嚴肅追責。這樣才能防止下一次悲劇發生。