「白紙運動」國際反應：克魯曼稱中國輸掉抗疫之戰，王丹等民運人士呼籲別讓六四屠城重演

德智庫：中國防疫示威將暫時消失，不滿情緒可能擴大

（中央社）中國多座城市上週末爆發示威，抗議強硬的清零政策，德國智庫研判由於官方鎮壓奏效，示威未來幾天將暫時從街頭消失，不過民間的不滿情緒仍在，甚至可能擴大。

柏林「墨卡托中國研究中心」（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）接受《德國第二電視台》（ZDF）訪問時表示，接下來幾天中國當局勢必打壓示威，收緊對社群媒體的控制，阻絕示威者協調的可能，因此街頭將暫時看不到抗議，那些在街上被拍到的示威者很可能被調查甚至遭迫害。

他指出，西方以為示威在中國很罕見，事實上中國天天都有示威，不過上週末的示威者來自社會不同階層，動作協調一致，這點在中國的確少見；而且就算示威從街頭消失，民間的不滿情緒仍在，未來幾週還可能會繼續擴大。

胡謐空指出，從各國經驗來看，嚴苛的防疫措施無法真正控制疫情，中國顯然還無法在嚴格管控和走出清零之間找到平衡，政府為因應民眾不滿，推出放寬防疫限制和加速接種等新措施，成功與否還有待觀察。

在特里爾（Trier）大學任教的中國政治專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，雖然示威的核心訴求是抗議嚴苛的封城政策，不過抗議者應該會發現問題出在體制，上級非清零不可的指示，讓幹部承受龐大壓力，只好將壓力轉嫁給人民。

古思亭分析，中國情勢未來如何發展，將取決於防疫措施是否鬆綁到足以讓示威熄火，如果人民繼續覺得生活的空間受到壓縮，不排除示威重新燃起。

她說，此刻習近平面臨巨大壓力，因為現在真的只有他一人能擔起責任，再也不能推給別人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國北京民眾27日晚間高舉白紙，哀悼烏魯木齊大火逝去的生命。

諾貝爾得主克魯曼：獨裁政權不認錯，中國輸掉抗疫之戰

（中央社）中國多地近期因人民厭倦嚴格防疫而爆發示威。《紐約時報》專欄作家克魯曼（Paul Krugman）表示，獨裁政權不輕易認錯、不接受犯錯的證據，北京陷入自己製造的困局，輸掉曾引以為傲的抗疫之戰。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發近3年，全球多數國家逐漸恢復生活常態，中國則堅持嚴格的動態清零政策，經濟漸失動能，民眾怨聲載道。過去幾天，北京、上海、四川省成都等大城示威不斷，中共總書記習近平面臨掌權10年來最大民間反彈聲浪。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼寫道，他並非中國專家，也不知道局勢會怎麼發展，但他認為中國從防疫模範走向災難的教訓值得銘記。

他強調，面對傳染病大流行，採取公共衛生措施有其必要性，但隨著疫情變化、新跡象浮現，政府需要相應調整政策。中國出現的問題是獨裁政府無法承認犯錯，也不會接受他們不樂見的證據。

克魯曼表示，COVID-19大流行首年，採取嚴格防疫措施合理，口罩令甚至封鎖措施都不見得能防止病毒擴散，政府能做的只有拖慢疫情延燒速度。

面對COVID-19，美國與其他多國初期目標是「拉平曲線」，避免病例數達到醫療體系無法承載的高峰。有效疫苗問世後，防疫目標變成減緩感染，直到廣泛疫苗接種提供保護力為止。

克魯曼提到，這項策略在紐西蘭、台灣等地發揮作用。這些地方初期以嚴格防疫壓低COVID-19確診與死亡數，大量民眾接種疫苗後才鬆綁防疫措施。即使有疫苗，防疫鬆綁仍造成確診與死亡數激增，但至少沒有像提早開放那樣嚴重，因此人均死亡數遠低於美國。

與此同時，中國完全沒有制定配套方案，許多抵抗力較差的年長者沒有完整接種COVID-19疫苗，而且北京拒絕採用外國開發的疫苗，就算本土疫苗保護效力較差也不改其志。

克魯曼寫道：「這一切都讓習近平政權陷入自己製造的困局。清零政策顯然無以為繼，但結束它又將意味默認犯錯。獨裁者絕不會輕易這麼做。」

中國年長者COVID-19疫苗接種情況令人憂心之餘，近3年來疫情一有苗頭便強力壓制，具天然免疫力的民眾少之又少，加上中國加護病房床位稀少，都使得北京缺乏因應疫情大爆發的能力。

克魯曼形容，這是一場「沒有人知道會怎麼結束的惡夢」。

他表示，外界值得銘記的教訓是獨裁沒有比民主優越。獨裁者能迅速、果斷行動，但沒有人能告知他們錯了，他們可能因而鑄下大錯。就根本層面觀察，習近平拒絕放鬆動態清零政策，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭徹底失敗有明顯相似之處。

其次，這凸顯各國領袖接納證據、願意在他們被證明犯錯時調整路線有多麼重要。

文章末尾寫道：「簡言之，我們能從中國學到的教訓比特定政策失敗還廣泛；我們應提防那些無視證據、堅持自己永遠是對的潛在獨裁者。」

Photo Credit: 中央社 中國民眾冒雨排隊接受核酸檢測。

中國反封控抗爭，王丹：年輕人覺醒的新時代

（中央社）民進黨立委洪申翰等人昨（29）日與中國民運領袖王丹召開記者會，哀悼烏魯木齊受難者，也聲援中國反封控抗爭，呼籲中共政府必須立即停止對反封控的中國民眾進行逮捕、迫害等國家暴力行為。

王丹表示，這個時候來自台灣社會的聲音很重要，因為可以讓中國民眾知道，來自全世界的聲援，台灣沒有缺席。此外，台灣是經歷過威權時期的前行者，全世界各國也都在表達聲援，台灣要讓自己成為自由民主陣營的一員，這也是抗共保台的具體表現。

王丹表示，這次的大規模抗爭意義重大，也許過幾天會被鎮壓下去，即使如此，也是象徵中國新時代的開始；這個時代是以抗爭為特點的時代，也是中國年輕人覺醒的新時代，更是中國公民社會已經決定不再沉默，而跟暴政對抗的時代。