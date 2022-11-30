加拿大中國留學生聲援「白紙運動」，學者憂新疆化管控套用全國，習近平面臨堅持清零或放鬆兩難困境

加拿大聲援白紙運動，中國留學生罕見出面挺民主

（中央社）加拿大的中國年輕人聲援中國各大城市的「白紙運動」，多倫多和溫哥華有將近1000人走上街頭，許多學生都是第一次參與民主抗爭活動。曾經參與過六四天安門抗議的民運人士說，終於等到年輕一代的覺醒。

「白紙運動」的導火線是24日新疆烏魯木齊的火災，疑因社區防疫阻礙交通造成10人死亡，但官方卻反指居民「缺乏自救能力」所引起。26日深夜，上海市有一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動，引起警方鎮壓。其後，北京等城市的大學生手持白紙進行無聲抗議，引起國際關注。

「白紙運動」的參與者除反對動輒封控、頻繁核酸的「動態清零」防疫政策外，更喊出「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號。

聲援「白紙運動」的風潮也在加拿大展開。當地時間27日晚間，在溫哥華美術館廣場前聚集了將近500人，現場盞盞燭火、束束鮮花，年輕的面孔舉著一張張白紙，高喊著「習近平下台」、「解放中國」、「不自由 毋寧死」等口號。

Photo Credit: 中央社 via 公民會 中國駐多倫多領事館前擺滿了抗議民眾獻上的鮮花和蠟燭。

第一次參與抗議活動的李政對《中央社》說：「我是上海人，看到生活在國際大都市的民眾，有腳不能行、有錢吃不上飯，這就是不正常。」來自北京的胡義森也是首度站出來抗議中國，他說：「本來有點擔心加拿大的中國特工會盯上我，但我又想，彭立發（網名是彭載舟）在北京都不怕，我身在自由的加拿大怎麼還能害怕呢？」

台灣移民小周在抗議現場豎起了中華民國國旗和數隻小熊維尼，他的妻子是上海人，兩人非常掛念在上海的親人。他說：「看到上海警察強行拖人、打人，實在太令人震驚難過。我們在這裡吶喊，當然中共是聽不到的，或者說聽到也不在乎，中共害怕的只是內部人民，所以我們要站出來支持他們，讓他們知道自己並不孤單，全球都支持他們、希望他們堅持。」

過去這一年中國發生了不少關於女性遭暴力對待的悲劇，溫哥華抗議現場上，領頭的多是女性。一位年輕女孩朗讀著一首悼念烏魯木齊死難者的詩歌：「難道忘了克拉瑪依的大火？幾十年過去了，時間、地點、人是變了，僵化的教條和冷酷的官僚依然沒變。」

另一名年輕女子小深則在現場鼓勵大家勇敢上台敘述自己的故事，高喊著：「不要父權、要多元。」呼籲所有人記得鎖鏈女、唐山女的悲哀，稱在中國的弱勢女性、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等人士，更需要國際社會的關注。

加拿大東岸的中國留學生則於晚間冒著冷冽的風雨，聚集在中國駐多倫多領事館前抗議。

組織者是公民會，一群由中國留學生為主體的民主團體，負責人楊若暉說，今（2022）年6月4日和10月1日分別辦過活動紀念六四和悼念國殤，這一次參與人數將近500人，是之前的好幾倍，其中9成是年輕的中國學生。

但白紙運動會不會僅曇花一現呢？楊若暉並不悲觀，相信民主的信念已經逐漸在這一代中國年輕人內心萌芽。

他對《中央社》說：「我對現場所有人說：『如果明天共產黨說不封城了，徹查烏魯木齊大火案，懲處幾個官員，是不是我們就能忘記火災死難者了呢？是不是從此不上街了呢？直到下一次又發生類似的悲劇呢？』大家心裡都知道，要改變中國，必須要改變體制。很多人是第一次上街抗議，也不見得真的知道該怎麼做，但有了起頭就是好的，總會留下一些人繼續前進。」

當年在六四天安門前抗爭的張志康和夏瑞秋向中央社表示，移民加拿大逾30年了，很欣慰終於看到了不一樣的年輕面孔。

張志康說：「以前留學生的代名詞總是和小粉紅畫上等號，現在有了勇敢的光環。」

夏瑞秋則激動得泛著淚光，她說：「過去都是一些民運老面孔，這兩年常見香港、台灣、維吾爾和西藏的年輕人，終於看到中國大陸的年輕人展現公民意識，真的覺得中國有希望了。」

Photo Credit: 中央社 加拿大的中國年輕人聲援中國各大城市的「白紙運 動」，多倫多和溫哥華有將近1000人走上街頭，許多學生都是第一次參與民主抗爭活動。曾經參與過六四 天安門抗議的民運人士說，終於等到年輕一代的覺醒。

學者不看好白紙運動前景，憂新疆化管控上場

（中央社）被視為六四後中國最大群眾運動的「白紙運動」能否持續發展，學者看法保守。其中有專家認為，中國當局若出手鎮壓，可能會藉機加強對社會控制，進而把新疆管控模式套用在全國。

《自由亞洲電台》報導，澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，「白紙運動」已遍地開花，分散各地的參與者都對政府不滿，雖然沒有組織，但也是一股強大的力量，他們面對的問題與以往的維權事件不同，都對習近平這個人和這個政府帶來的民生災難，產生共同性的憤怒，目標很明確。

馮崇義表示，由於「白紙運動」參與者是使用翻牆軟體的年輕一代，能突破官方網路監控；而年長的參與者也可用口頭傳達方法散播訊息，避開當局監控。如果抗爭能持續，「白紙運動」有機會成為推動社會改變的力量。

但其他多數學者對「白紙運動」的可持續性看法保守。中國政治學者陳道銀認為，「白紙運動」參與者的訴求都對中國政府不滿，但大多數人只針對防疫封控政策，而要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放鬆管控，參與抗爭的人數會大幅減少。

陳道銀說，以河南富士康事件為例，雖然鬧得挺凶，但當宣布賠償人民幣1萬元（約新台幣4萬4300元）給離職者後，抗爭馬上煙消雲散。因此，參與者能否達成集體行動，是「白紙運動」能否成功的關鍵指標。

他認為，依中共的思維，一定會把事件與「顏色革命」和境外敵對勢力連結，並採取更針對性的方法因應，中國知識界和菁英界沒有參與抗爭，會大大影響運動的組織能力和影響力。因此，「白紙運動」很有可能只是曇花一現，不會對中共政權帶來大的衝擊。