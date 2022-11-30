加拿大中國留學生聲援「白紙運動」，學者憂新疆化管控套用全國，習近平面臨堅持清零或放鬆兩難困境
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多數學者對「白紙運動」的可持續性看法保守。中國政治學者陳道銀認為，「白紙運動」大多數人只針對防疫封控政策，要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放鬆管控，參與抗爭的人數會大幅減少。陳道銀說，以河南富士康事件為例，雖然鬧得挺凶，但當宣布賠償人民幣1萬元給離職者後，抗爭馬上煙消雲散。
加拿大聲援白紙運動，中國留學生罕見出面挺民主
（中央社）加拿大的中國年輕人聲援中國各大城市的「白紙運動」，多倫多和溫哥華有將近1000人走上街頭，許多學生都是第一次參與民主抗爭活動。曾經參與過六四天安門抗議的民運人士說，終於等到年輕一代的覺醒。
「白紙運動」的導火線是24日新疆烏魯木齊的火災，疑因社區防疫阻礙交通造成10人死亡，但官方卻反指居民「缺乏自救能力」所引起。26日深夜，上海市有一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動，引起警方鎮壓。其後，北京等城市的大學生手持白紙進行無聲抗議，引起國際關注。
「白紙運動」的參與者除反對動輒封控、頻繁核酸的「動態清零」防疫政策外，更喊出「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號。
聲援「白紙運動」的風潮也在加拿大展開。當地時間27日晚間，在溫哥華美術館廣場前聚集了將近500人，現場盞盞燭火、束束鮮花，年輕的面孔舉著一張張白紙，高喊著「習近平下台」、「解放中國」、「不自由 毋寧死」等口號。
第一次參與抗議活動的李政對《中央社》說：「我是上海人，看到生活在國際大都市的民眾，有腳不能行、有錢吃不上飯，這就是不正常。」來自北京的胡義森也是首度站出來抗議中國，他說：「本來有點擔心加拿大的中國特工會盯上我，但我又想，彭立發（網名是彭載舟）在北京都不怕，我身在自由的加拿大怎麼還能害怕呢？」
台灣移民小周在抗議現場豎起了中華民國國旗和數隻小熊維尼，他的妻子是上海人，兩人非常掛念在上海的親人。他說：「看到上海警察強行拖人、打人，實在太令人震驚難過。我們在這裡吶喊，當然中共是聽不到的，或者說聽到也不在乎，中共害怕的只是內部人民，所以我們要站出來支持他們，讓他們知道自己並不孤單，全球都支持他們、希望他們堅持。」
過去這一年中國發生了不少關於女性遭暴力對待的悲劇，溫哥華抗議現場上，領頭的多是女性。一位年輕女孩朗讀著一首悼念烏魯木齊死難者的詩歌：「難道忘了克拉瑪依的大火？幾十年過去了，時間、地點、人是變了，僵化的教條和冷酷的官僚依然沒變。」
另一名年輕女子小深則在現場鼓勵大家勇敢上台敘述自己的故事，高喊著：「不要父權、要多元。」呼籲所有人記得鎖鏈女、唐山女的悲哀，稱在中國的弱勢女性、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等人士，更需要國際社會的關注。
加拿大東岸的中國留學生則於晚間冒著冷冽的風雨，聚集在中國駐多倫多領事館前抗議。
組織者是公民會，一群由中國留學生為主體的民主團體，負責人楊若暉說，今（2022）年6月4日和10月1日分別辦過活動紀念六四和悼念國殤，這一次參與人數將近500人，是之前的好幾倍，其中9成是年輕的中國學生。
但白紙運動會不會僅曇花一現呢？楊若暉並不悲觀，相信民主的信念已經逐漸在這一代中國年輕人內心萌芽。
他對《中央社》說：「我對現場所有人說：『如果明天共產黨說不封城了，徹查烏魯木齊大火案，懲處幾個官員，是不是我們就能忘記火災死難者了呢？是不是從此不上街了呢？直到下一次又發生類似的悲劇呢？』大家心裡都知道，要改變中國，必須要改變體制。很多人是第一次上街抗議，也不見得真的知道該怎麼做，但有了起頭就是好的，總會留下一些人繼續前進。」
當年在六四天安門前抗爭的張志康和夏瑞秋向中央社表示，移民加拿大逾30年了，很欣慰終於看到了不一樣的年輕面孔。
張志康說：「以前留學生的代名詞總是和小粉紅畫上等號，現在有了勇敢的光環。」
夏瑞秋則激動得泛著淚光，她說：「過去都是一些民運老面孔，這兩年常見香港、台灣、維吾爾和西藏的年輕人，終於看到中國大陸的年輕人展現公民意識，真的覺得中國有希望了。」
學者不看好白紙運動前景，憂新疆化管控上場
（中央社）被視為六四後中國最大群眾運動的「白紙運動」能否持續發展，學者看法保守。其中有專家認為，中國當局若出手鎮壓，可能會藉機加強對社會控制，進而把新疆管控模式套用在全國。
《自由亞洲電台》報導，澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，「白紙運動」已遍地開花，分散各地的參與者都對政府不滿，雖然沒有組織，但也是一股強大的力量，他們面對的問題與以往的維權事件不同，都對習近平這個人和這個政府帶來的民生災難，產生共同性的憤怒，目標很明確。
馮崇義表示，由於「白紙運動」參與者是使用翻牆軟體的年輕一代，能突破官方網路監控；而年長的參與者也可用口頭傳達方法散播訊息，避開當局監控。如果抗爭能持續，「白紙運動」有機會成為推動社會改變的力量。
但其他多數學者對「白紙運動」的可持續性看法保守。中國政治學者陳道銀認為，「白紙運動」參與者的訴求都對中國政府不滿，但大多數人只針對防疫封控政策，而要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放鬆管控，參與抗爭的人數會大幅減少。
陳道銀說，以河南富士康事件為例，雖然鬧得挺凶，但當宣布賠償人民幣1萬元（約新台幣4萬4300元）給離職者後，抗爭馬上煙消雲散。因此，參與者能否達成集體行動，是「白紙運動」能否成功的關鍵指標。
他認為，依中共的思維，一定會把事件與「顏色革命」和境外敵對勢力連結，並採取更針對性的方法因應，中國知識界和菁英界沒有參與抗爭，會大大影響運動的組織能力和影響力。因此，「白紙運動」很有可能只是曇花一現，不會對中共政權帶來大的衝擊。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
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甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。