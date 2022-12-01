「我之前兩次都投給蔡英文，現在非常後悔」：為什麼執政的民進黨不再受年輕選民青睞？
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政治學者翁履中認為，如2024年總統大選侯友宜丶柯文哲等人參選，抗中牌將更難打響。「他們都是台派，地方出身的，你很難給他們貼紅色標籤。事實上，台灣除了洪秀柱丶張亞中等極少數外，已經沒有『親中派』。 現在只是『台灣獨立』跟『中華民國獨立』的差別而已。人們也許討厭國民黨，但更討厭民進黨整天說人『賣台』，過度分化社會。」
台灣九合一選舉落幕，執政的民進黨僅在5縣市獲勝，創下建黨36年以來最差紀錄，在該黨傳統票倉年輕人和中間派選民表現尤差，為兩年後該黨的總統大選前景敲響警鐘。 幾位「綠營」（民進黨支持者）選民和《BBC》分享他們為何對民進黨失望和對該黨的「抗中保台」牌產生疲勞感。
經濟丶疫情助長「反綠」情緒？
「我之前兩次都投給蔡英文，現在非常後悔，」深綠家庭長大的盧小姐對《BBC中文》說。
九合一選舉前夜， 33歲盧小姐帶小孩參加無黨籍候選人黃珊珊在台北市政府前舉辦的晚會。 她說， 自己支持黃珊珊的主要原因就是反感民進黨。「現在的執政黨做得太爛，大家生活越來越苦了，希望有一個正義的力量。」
因為是瞞著家人來的，盧小姐不方便公開自己的全名。她說全家向來票投民進黨，這次她因為改投第三勢力而與家中長輩爭執。「我家人非常支持陳時中，前陣子我回娘家，跟他們爭吵，我被趕出家門了，以後就不敢再表態。老一輩你很難說服他們，他們的想法已經根深蒂固了，只能從我們這一代開始改變，」她說。
晚會上不少瞞著家人獨自出席的青年，也包括36歲、從事科技業的黃先生。 他說與「深綠」的太太意見相左，自己很嚮往台灣政治能有新氣象。「藍色做很久，綠色也做很久，感覺沒有變化，民主社會嘛，你做不好就換一個試試看。」
在現場的首投族吳小姐是法律系學生，20歲的她來自中間選民家庭。 她說， 這次投給黃珊珊最的主要原因是「她不是藍的也不是綠的」，而且政見最扎實，是默默做實事的人。
「民進黨只喊口號，不把事情做好，是會被淘汰的。」她說。 吳小姐說， 她認識的年輕朋友幾乎都投給黃珊珊。
在廣受關注的台北市長選舉中， 代表國民黨的蔣萬安拿下42.29％得票率當選，民進黨陳時中獲31.93％。 在藍綠夾擊下，作為「第三勢力」代表的黃珊珊表現搶眼， 獲得多達四分之一的選票，明顯分流了民進黨的選票。
民進黨在執政八年的桃園和新竹市遭遇滑鐵盧， 在桃園，民進黨鄭運鵬得只得40.03%，敗給國民黨張善政；民進黨沈慧虹只有35.68%，在新竹市被民眾黨高虹安打敗。
值得留意的是，民進黨連傳統綠營票倉的南部也差點失守。在台南，民進黨黃偉哲以48.80%對43.63%的得票率險勝國民黨的謝龍介；在屏東，民進黨周春米同樣面臨國民黨蘇清泉的挑戰下險勝。
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對《BBC中文》表示，「不是國民黨多好，而是民進黨多差」，這次選民對民進黨的「討厭感」很明顯，致「反綠」票增加。
翁教授說， 這種「討厭感」首先來自於對內政的不滿，包括物價上漲丶經濟停滯丶房價等問題，民眾在生活上感受不到有變好，疫情也引發了不少爭議，成了前防疫指揮官陳時中的競選包袱。
做護理師的盧小姐細數當局的防疫失誤，包括擋疫苗丶支持特定疫苗丶不讓快篩進口丶遲遲不降低確診標凖等，都增加了醫護人員的負擔，她說身邊的護理師朋友很多都不喜歡民進黨。
法律系學生吳小姐則說，無法接受民進黨政府在疫情期間公權力過分擴張，對當局曾提出可能侵犯言論自由的「數位中介法」也極度反感。
執政後變質？
30歲的高雄選民趙緯宥是劇場工作者，他說在這次選舉中自己是「含淚投票」給民進黨。 儘管滿意蔡英文政府防疫的總體表現，「值得台灣人驕傲」， 但他不滿當局在疫情期間對中小企業的態度。 「像我們藝文團體可以拿到的補助非常少，也很難申請，但娛樂稅卻一直催我們繳，而且態度很冷漠。但是對於那些支援他們的財團丶大企業，政府就很主動幫忙他們渡過難關。」
自稱「天然獨」的他經歷過太陽花學運，非常關注社會議題。 他認為， 現時的民進黨與他八年前所支持的那個黨已大不一樣，執政後就開始變質。「 跟財團靠得越來越近，比較沒有那麼站在我們這邊，權力會使政黨腐化。」他說。
他批評說，在解決貧富差距、改革薪資結構丶爭取勞工權益和居住公平方面，民進黨並不積極， 因為不動產造成的階級固化不但沒有打破，這些年來還越來越差。 「那我選你幹嘛？」
他說， 當初支持民進黨，是因為認同其民主價值和進步理念。 但近年，該黨在聲援國際民主運動的力度大不如前，對港人也不夠友善。
「香港的政治情勢跟我們最像，我們應該最理解他們，而且以台灣的經濟條件，是可以對香港民眾伸出更多援手，但感覺政府表達出來的誠意只是說說而已。」
台灣中山大學政治研究所副教授陳宗巖認為，民進黨執政八年，仍無法解決年輕人最關心的議題，導致青年選民投票意願低。 「跟老一輩不同，年輕人本來就沒那麼大的政黨慣性，他們是『誰對我好就去投票給誰』。現在的候選人沒有給出願景，年輕人無法相信未來會變得更好，政治熱情鼓動不起來，覺得投不投都一樣。」
「抗中保台」失效？
民進黨在這次九合一中缺乏選戰主軸，直到選前兩周才端出「為台灣挺身而出」的「抗中保台」牌。
高雄人趙緯宥說， 選前打抗中牌，深綠會買帳，但年輕世代相對厭倦了。「我覺得就算國民黨的人上台，對中國的態度比較有善意，有經貿合作，但所謂的『賣台』也不會發生，因為世界經濟根本不是往這個方向。」
從事科技業的黃先生則說，台海局勢確有危機，但他很討厭「拿著『抗中保台』來當作自己的選舉籌碼」。
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
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豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
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