中國各地警力封鎖「白紙運動」：大學提前放寒假送學生回老家，示威者使用交友軟體聯繫避開審查

上海烏魯木齊路100公尺內12警車，大城巿公安傾巢而出

（中央社）中國各地爆發「白紙運動」集會，要求結束COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫封控和更多政治自由後，北京與上海等大城市今天布滿警力。27日民眾聚集的上海烏魯木齊路短短100公尺內就出現12輛警車。

「白紙運動」在剛過去的週末蔓延多個省市，導火線是新疆烏魯木齊大火因社區防疫阻礙交通造成10人死亡，隨後中國人舉起白紙、搭配國歌、利用複雜的文字遊戲來逃避審查，藉此表達對政府及防疫清零政策的不滿。

原定昨晚還會有更多抗議活動，但最終告吹，《法新社》駐北京與上海記者看到街上出現數百輛警車和大批警力。

參與上週末集會的民眾告訴《法新社》，他們接到執法人員的電話，要求說明行蹤。

上週末上海一處抗議活動大膽要求中國國家主席習近平下台。抗議地點附近的酒吧員工告訴《法新社》，他們被勒令晚間10時關門，理由是「疾病防控」。

抗議地點附近地鐵站的出口都部署了小批警力。

《法新社》記者昨天目擊員警拘留4人，其中一人稍後獲釋。而根據記者計算，在27日民眾聚集的上海烏魯木齊路，短短100公尺內就出現12輛警車。

儘管四處布滿警力，不滿清零的情緒仍顯而易見。

要求署名芮伊（Ray）的17歲路人告訴《法新社》：「現在這種（清零）政策實在太嚴了，殺死的人比COVID-19還多。」他還說自己路過這個區域時曾被警方包圍。

《法新社》記者取得的一段錄音中，有名男子被要求提供住址，芮伊聽聞此事後，堅稱執法員警「無權」這樣要求。

昨晚其他地區還是出現一些集會。在2019年爆發大規模抗議爭取民主的香港，數十人聚集香港中文大學，為烏魯木齊大火的罹難者哀悼。

位於上海西南方170多公里的杭州，市中心維安嚴密、抗議零星，一名與會者告訴法新社有10人被拘留。她表示：「氣氛很混亂，人很少，我們都被分開來，有大批警察，亂成一團。」

這類遍布各地的集會在中國極其罕見，當局會嚴厲打壓一切反對中央政府的聲音。而中國嚴格控制資訊流通又持續限制旅行，確認全國抗議人數的任務艱鉅。

白宮昨天表示，美國總統拜登正密切關注這波動盪。聲援白紙運動的抗議在全球各地迅速增長。

一名21歲陳姓中國抗議者在華府告訴《法新社》：「官員把COVID-19當藉口，用過度嚴格的封控來控制中國人民。他們罔顧人命，導致許多人白白犧牲。」

Photo Credit: 中央社 上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海 市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，中山東 一路旁側停靠多輛警車、警用機車。

Photo Credit: 中央社 上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，南京東路地鐵站出口可見多名警察。

上海持續加大警力部署，不讓抗議聚集有空間

（中央社）中國多地掀起「白紙運動」，在上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，市區地鐵站出口、街道明顯可見警察人力配置力度大幅提升，見警率激增。

記者29日走訪人民廣場、南京東路、外灘等市區容易聚集人潮熱點，見警率大幅增加。人民廣場地鐵站往南京東路方向出口配置約3至4名警力，身著黃色外套；出口外側制高點也可見警力部署，時時觀察周邊動態。

南京東路地鐵站往外灘方向出口也有約4至5名警力，四處觀望環境。沿著南京東路往外灘前進，平均每走100公尺可見一處臨時搭建警哨，甚至有特警車輛穿梭其中，外灘周邊中山東一路一帶，可見多輛警車和警用機車停靠。

南京東路和外灘為觀光熱門地點，假日經常可見警察維護秩序、交通、引導人流，相較於較少觀光客到訪的平日，見警率高得不成比例。周邊店家告訴《中央社》，警察多了些，不過不太清楚發生了什麼事情。

上海市烏魯木齊中路26日、27日連續兩天發生民眾自發性聚集悼念新疆烏魯木齊火災罹難者活動，後則擴大成為「不要健康碼」、「不要做核酸」等對於清零政策的公開批評；另有民眾現場喊出政治口號，大喊「不自由，毋寧死」。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷。上海市民26日在烏魯木齊中路聚集哀悼此事故，現場有花束、燭光，警方強力清場；27日仍有民眾再回到烏魯木齊中路。28日起則明顯有更多警察在市區戒備。

除了上海，在南京、北京、杭州、武漢、成都等地都出現相關的悼念與抗議活動，部分人士手持白紙，藉此表達抗議。

Photo Credit: 中央社 上海市烏魯木齊中路連續2天群聚抗議活動後，上海 市區地鐵站出口、街道29日見警率明顯激增，人民廣場地鐵站出口外制高點可見警察。

中國反封控示威者聯繫如與警方玩貓捉老鼠，交友軟體也用上

（中央社）不滿北京當局防疫封控政策的中國民眾，正在利用交友軟體及在境內遭到封鎖的社群媒體平台來傳遞抗議言論和策略，藉此避開審查，儼然與警方玩一場高科技版貓捉老鼠遊戲。

《路透社》報導，自從上週末中國多地爆發反對嚴苛COVID-19防疫措施的示威活動以來，相關影片、照片和描述大量出現在受到嚴密審查的中國網路上。社群媒體使用者透露，運動人士正把這些資料存放到國外的網路平台上，以免不久後遭到中國網管刪除。

25日開始連續3天的示威潮，導火線是新疆烏魯木齊24日發生一場釀成數人死亡的火災，在網路上被指控是防疫封鎖阻礙逃生釀災。儘管當局予以否認，但仍阻擋不了烏魯木齊民眾走上街頭抗議，以及火災與示威相關影片在中國主要網路平台微博與抖音流傳。

儘管中國審查人員努力迅速把這些內容清除，但資料已被下載，且不僅再次發布在各大中國社群媒體平台上，並發布在中國封鎖的推特（Twitter）和Instagram等外國社群平台。其後，中國其他城市居民及各地校園的學生也組織各自集會，再把相關影片發到網路上。