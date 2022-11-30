歐洲能源危機「完美風暴」：7.45億人面臨寒冬生存難關，化石燃料「去俄化」各國自尋解方

文：田習如（中央社記者）

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

「事情在變好之前會變得更糟，但更糟這部分讓人感受太巨大了。」美國小說家查波斯基（Stephen Chbosky）這句話很適合用來形容今冬，甚至持續到明冬的歐洲能源危機。

它是一場「完美風暴」，匯集歐洲三個脆弱的面向。

首先是7.45億歐洲人的生存難關。2月24日俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭，點燃了歐洲對俄國能源過度依賴導致的通膨。歐元區能源價格漲幅在10月衝上41.9%，整體通膨率升至10.7%，創下1997年匯整數據以來的新高。歐盟統計局（Eurostat）估計全年歐盟通膨率高達9.3%，歐元區則是8.5%，都是史上罕見。

這些數字落在平民身上是負擔不起的開銷。根據匈牙利能源局（MEKH）、奧地利能源局（E-Control）與芬蘭能源顧問公司VaasaETT合作發布的「家戶能源價格指數」（HEPI），歐洲33國（歐盟27成員國加英國、瑞士、挪威、蒙特內哥羅、塞爾維亞和烏克蘭）10月相較，一年前每戶家庭天然氣帳單平均漲了111%，電費則漲69%。

能源成本攪動萬物，從房租到歐洲人的主食麵包都漲價，歐盟統計局追蹤歐盟區平均麵包漲幅從2月的8%跳升到8月的18%。

民生問題讓歐洲許多國家自春天開始就罷工抗議不斷。《路透社》（Reuters）匯整英國光是11月就有150所大學的7萬名教職員、護理人員、物流工人和不同鐵路工會發起罷工，希斯羅機場（Heathrow）外包地勤工人打算趁世足賽期間罷工，郵差工會也要自月底開始趁耶誕賀卡熱季發起罷工。

為抗議「生活成本」高升而在11月示威的歐洲國家還包括：比利時全國總工會9日舉行跨行業大罷工，這是6個月來第4場全國性大罷工；法國道達爾（Total）能源旗下工人斷斷續續罷工多日，影響45%煉油產能；德國製造業金屬工人罷工，包括位在漢堡的空中巴士（Airbus）工廠；西班牙馬德里Mayor廣場3日聚集數千人抗議，是該國今年最大規模抗議之一。

歐洲第2個脆弱面是政策失算。俄烏戰前歐盟進口石油約有3成來自俄國、天然氣4成、煤炭等固體化石燃料則占5成。

標榜人權民主的歐盟卻在經濟上如此依賴一個軍事霸權獨裁國家，無視普亭上台後俄國接連入侵喬治亞、烏克蘭所屬克里米亞（Crimea）等地，造成區域不穩定。德國等大國也不理會東歐國家的警告，執意從俄國再牽一條北溪2號天然氣管線入歐，更增依賴，反映歐盟對自身外交能力太自滿、對經濟風險太輕忽的政策盲點。

第3個由俄烏戰爭而凸顯的弱點是歐盟團結度。從歐洲各國搶購液化天然氣以填滿庫存備冬，結果推高市價增加各國成本，到富國砸錢補貼自家企業和民眾，造成歐盟內部市場不公平競爭，再到各國對於能源價格管制作法遲遲無法形成共識。這些各自為政和各執立場，拖累了解決共同問題的效率。

還好歐盟不是一天造成，也不會因為這場風暴而瓦解，反而在安全意識高升下吸引更多周邊國家想加入。風暴過後，歐盟將有機會變得更強大。

歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）就認為歐盟做對了一些事，他告訴《中央社》：「例如在儲存天然氣上的合作，對於這個冬天能有足夠天然氣非常重要，另外是讓天然氣價格對最終電價的影響脫鉤，還有促成能源基礎建設的投資和合作⋯⋯我們正在對的道路上。」

他強調：「至少（歐盟已成功）降低對俄國天然氣的依賴，從40%降到8%⋯⋯這需要時間，但我們正在脫離俄國的能源，而且這不只是經濟議題，也是道德議題。」

更值得期待的是，歐洲能源轉型可能因此加速。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在11月的歐洲議會大會上演說：「我們要麼忽視這場危機的教訓，再次落入被碳排放陷阱困住的未來，要麼利用這場危機而跳蛙式的進入乾淨能源（時代）。」

歐盟已在為下個冬天作準備。范德賴恩說，這個冬天過後就要開始重新填滿各國的天然氣庫存，但完全「脫俄」後的挑戰將更大，估計缺口達300億立方米，「我們現在就要採取行動」。

她提案加快對再生能源建設案的審查，暫時縮減需經各國內部冗長核可的流程，估計一年內綠能新增量就可取代120億立方米的天然氣。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀