【2022卡達世界盃】兩大世仇暌違24年再交鋒，美國甜蜜復仇1比0勝伊朗

美國與伊朗40多年來第3度對決，賽前已彌漫政治火藥味

（中央社）2022卡達世界盃足球賽小組賽B組最終戰於台灣時間30日凌晨3時展開對決。美國靠前鋒普里希赫（Christian Pulisic）在上半場攻進一球，以1比0險勝伊朗，報了24年前一箭之仇，以小組積分第2之姿闖進16強。

24歲的「美國隊長」前鋒普里希赫在第38分鐘率先攻進一球，為美國贏得勝利。

《法新社》報導，自4月間抽籤後，美、伊兩隊在B組對陣即成為卡達世界盃第一階段比賽的亮點之一。

地緣政治宿敵的美國與伊朗，上次在世界盃足球賽交手是1998年，當時伊朗以2比1踢贏美國。當年這場充滿政治色彩的世界盃賽事被稱為「所有足球賽之母」。

在杜哈圖瑪瑪體育場（Al- Thumama Stadium）舉行的這場比賽也充滿政治色彩，此乃這兩個意識形態敵對國家40多年來在足球場上僅有的第3次遭遇。

兩國球迷坐在球場上，舉著各自國家的國旗，為各自國家的球隊加油。

但這次比賽還有另一層意義，兩隊都知道如果獲勝，就能晉級，輸了將被淘汰。

更糟的情況是，美國足球協會（U.S. Soccer Federation）在社交媒體上發布修改版的伊朗國旗後，雙方醞釀中的緊繃情勢在上週末爆發。

美國足協的舉動激怒伊朗足球高層，他們向國際足球總會（FIFA）提出申訴，要求對此進行制裁。

美國足協起先表示，發布修改版的伊朗國旗，是為表達對伊朗女性抗議者的支持，但美國足協隨後將各種發文刪除。

美國隊總教練柏哈特（Gregg Berhalter）28日說，他的球員和球隊工作人員對國旗事件渾然不知。他也試圖藉此緩和緊繃情勢，強調政治不會成為影響這次比賽的一個因素。

柏哈特日前說，此役非贏不可，但無關政治。柏哈特堅稱，儘管美國與伊朗政府之間仍存在緊張關係，美伊大戰不會有政治介入。

柏哈特表示：「我能想像這場比賽會很激烈，因為2支球隊都想晉級下一輪，但不是因為政治，也不是因為我們國家之間的關係……我們是足球員，我們要比賽，他們也要比賽。就這麼簡單。」

然而，柏哈特坦言這場比賽勝負至關重要，他將這場比賽稱之為美國隊在本屆世界盃的「第一場淘汰賽」，「不是贏，就是出局」。

伊朗隊葡萄牙籍總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）駁斥他會用國旗事件怒火來激勵球員的說法。

他說：「在擔任教練42年後，假如我仍相信可以透過那些心理遊戲贏得比賽，我想我對這場比賽一無所知。」

另據《路透社》報導，一些伊朗人擔心美伊之戰可能出現與體育場安全人員的對峙，或在伊朗國內引爆親政府球迷與激烈抗議群眾間的衝突。

伊朗國內最近因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月16日在羈押期間死亡引爆抗議浪潮，為防美伊對陣導致緊張情勢加劇，當局已升高安全警戒。

卡達與華盛頓關係密切，與德黑蘭也維持友好關係，為順利舉辦世界盃，它已賭上聲譽。卡達加強了伊朗出賽時的安全措施，並禁止一些被認為具有煽動性的物品，如伊朗革命前的國旗。

一位卡達官員稱，伊朗25日擊敗威爾斯，保安人員被派往體育場外「平息伊朗球迷間的一小部分爭吵」，他說這些事件得到「迅速」處理以遏制緊張局勢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國隊前鋒普里希赫（藍衣者）在第38分鐘率先攻進一球，助美國以1比0險勝伊朗。

伊朗對決宿敵美國，世足政治味最濃賽事登場

（中央社）伊朗即將於世界盃足球賽與政治宿敵美國交手；24年前美國隊敗給伊朗遭淘汰，時任美國隊教練的桑普森（Steve Sampson）多年來不斷思考，如果重來該怎麼做。他稱當時專注足球，而非聚焦政治。「事後看來，我會把它與政治連結」。

伊朗今天（台灣時間11月30日凌晨3時）將在小組賽事中對戰美國。美國足球協會日前在社群媒體逕自摘除伊朗國旗中間紅色國徽，稱支持反伊朗抗議活動，更為這場賽事增添煙硝味。

美國及伊朗積怨已深，伊朗人無法原諒美國過去支持伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Shah Pahlavi）的獨裁統治。

在為領導伊朗伊斯蘭革命的何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）效忠的激進分子闖入美國駐德黑蘭大使館，並挾持52名美國人質長達444天後，美國和伊朗新的伊斯蘭革命政府斷交。反美也因雙邊各方面的恩怨成為何梅尼神權政治的核心和教條。

對美國人來說，伊朗激進分子把被蒙住眼睛並戴上手銬的美國人質帶到電視攝影機前示眾的那幕，永遠令人難以忘懷。

伊朗人也忘不了1988年7月3日美國「文森斯號」（USS Vincennes）巡洋艦擊落在波斯灣上空飛行的一架伊朗客機，造成290人死亡的慘劇。

也因此在伊朗民族意識中，與美國在足球場上的拚搏比其他隊更占有特殊地位，例如伊朗1998年於世界盃擊敗美國，就被視為自1979年革命建立伊斯蘭共和國以來，伊朗體育史上最偉大的時刻。

伊朗隊25日在傷停補時階段連進2球，以2比0踢翻威爾斯。美國隊則與英格蘭隊在小組賽中戰成平手，意味美國今天若與伊朗打平，伊朗將進入16強。對美國來說，未能踢入16強將是另一挫敗，恐怕削弱美國隊迎戰2026年世界盃的勢頭。可見今天的美伊攻防利害關係之深。

美國《時代雜誌》（Time）分析，美伊當年一戰有經驗可學，對美國隊而言更是如此，尤其是利用長期的地緣政治競逐方面。