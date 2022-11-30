2022/11/30,
經濟

美國聯準會暴力升息、台灣央行鴿式升息？楊金龍點出台灣採溫和緊縮政策4原因

美國聯準會暴力升息、台灣央行鴿式升息？楊金龍點出台灣採溫和緊縮政策4原因
中央銀行總裁楊金龍29日點出台灣貨幣政策採溫和緊縮政策的4大原因。（中央社檔案照片）

我們想讓你知道的是

根據國際機構預測，楊金龍表示，明年美、歐、英等先進國家通膨回降，但還是處在高水準，經濟則轉呈微弱成長或小幅衰退，如果未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。而在通膨獲控之後，長期可能重返COVID-19疫情前的長期停滯。

（中央社）全球主要央行貨幣政策持續緊縮，美國聯準會更展現暴力升息，相較之下，台灣央行作風偏保守。中央銀行總裁楊金龍點出台灣採溫和緊縮政策的4大原因，包括「他的緊縮就是我們的緊縮」，實際上對台灣的經濟、物價與金融也帶來緊縮效應。

美國聯準會為了打擊通膨，大展鷹派作風，今（2022）年以來累計升息15碼（1碼為0.25個百分點）；台灣方面，儘管央行也走向貨幣緊縮，今年3月升息1碼後，6月、9月均升息半碼，升息幅度和歐美相比，溫和許多。

楊金龍29日受邀出席中研院經濟所舉行的六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會，並就「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」進行演講。

楊金龍表示，今年以來，央行三度調升政策利率，共計0.5個百分點，並二度調升新台幣存款準備率，共計0.5個百分點。

和美、歐等經濟體比較，台灣緊縮貨幣政策程度相對溫和，楊金龍點出4大因素，一是美歐等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應，在此情況下，「他的緊縮就是我們的緊縮」。

第二，國內物價上漲主要受進口原油及糧食成本上揚等供給面因素影響，政府持續以供給面措施因應能源及食物價格波動，對於穩定整體物價有很大幫助。

第三，當前國內通膨衝擊主要來自供給面的成本推動，但央行有必要採行適度緊縮貨幣政策，制約通膨預期，以維持物價穩定；因此，央行採價與量並行方式，調升政策利率及存款準備率，有助抑制國內通膨預期心理。

第四，今年以來，台灣物價漲幅相對美、加、歐及部分亞太地區低，貨幣政策緊縮力道也比較溫和。

至於影響明年國內通膨走勢的因素，楊金龍認為，主要央行貨幣政策、俄烏戰事、供應鏈瓶頸是關鍵，必須密切關注後續發展。

此外，根據國際機構預測，楊金龍表示，明年美、歐、英等先進國家通膨回降，但還是處在高水準，經濟則轉呈微弱成長或小幅衰退，如果未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。

楊金龍進一步表示，明年可能發生停滯性通膨，而在通膨獲控之後，長期可能重返COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前的長期停滯。

楊金龍：資金移動像氣候變遷，很難準確預測

（中央社）熱錢來得快、去得也快，常常造成台灣股匯市震盪，中央銀行總裁楊金龍有感而發，認為熱錢就像氣候變遷，乾旱的時候很乾，有時候卻又短短幾天就把全年的雨量下完，很難準確預測。

今年以來，受到美國聯準會「暴力升息」的影響，全球金融市場劇烈震盪，台灣也難以倖免，新台幣匯率更是貶勢凌厲，從年初的27元一路暴跌至32元，直到近期才略為回升至31元附近整理。

熱錢進進出出，造成台灣股匯市波動顯著，楊金龍今天有感而發，他表示，2020年之後，資金移動非常頻繁，「資金移動我現在慢慢體會到，有一點像氣候變遷」。

楊金龍表示，熱錢和氣候變遷很像，乾旱的時候很乾燥，但有時又會急降雨，短短時間把全年雨量都下完；外資進來時，也是大量且集中匯入，要出去則幾天內就鉅額匯出。

楊金龍進一步指出，隨著資本市場越來越大，資金移動也更巨大，而且會集中在少數幾天，資金移動有時很難準確預測，導致管理上非常困難。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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